22 dic 2023 14:14

UN DIRETTORE PER TUTTE LE STAGIONI - PIERO SANSONETTI FINISCE NEI GUAI PER IL CRAC DEL “GARANTISTA” - L’ATTUALE DIRETTORE DELL’UNITÀ È COINVOLTO NELLA BANCAROTTA DELLA TESTATA FONDATA DA LUI NEL 2014: NEL MIRINO CI SONO I 700MILA EURO DI CONTRIBUTI EROGATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AL GIORNALE – SANSONETTI: “LA COOPERATIVA CHE PUBBLICAVA IL GARANTISTA È STATA DICHIARATA FALLITA PER UN DEBITO DI POCHE MIGLIAIA DI EURO NEI CONFRONTI DELLA CASSA MUTUA DEI GIORNALISTI. LA MAGGIOR PARTE DEI DEBITI È STATA…”