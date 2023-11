DISCO FOLIES! – DANIELA MARTANI SI LANCIA NELLA DANCE CON IL REMIX DI “E DIMMI CHE NON VUOI MORIRE” DI PATTY PRAVO – NEL VIDEOCLIP, L’EX HOSTESS SI DIMENA TRA DUE MASCHIONI BUZZURRI IN AMMICCAMENTI DA VAMP – VIDEO!

daniela martani nella clip di e dimmi che non vuoi morire 8

Da https://www.earone.it

Daniela Martani: “Amo profondamente questa canzone e Patty Pravo, dichiara la showgirl, è uno dei brani che ho cantato più spesso nelle mie serate di pianobar in lungo e largo dell’Italia, la più richiesta dal pubblico. Ho proposto a dj Thor il remix dance perché sapevo che fosse perfetta per realizzarne una versione che potesse arrivare anche più giovani che non conoscono questo brano, perché sentivo dentro di me che avesse delle potenzialità enormi per essere oltre che cantata anche ballata da tutti”.

daniela martani nella clip di e dimmi che non vuoi morire 7

Il tocco di Clemente Ferrari, arrangiatore di Max Gazzè che ha collaborato con artisti del calibro di Carmen Consoli, Bandabardò, Paola Turci, Simone Cristicchi, Marina Rei, Luca Carboni, Fiorella Mannoia ha conferito una musicalità e conservato uno stile retrò che nei brani house è difficile trovare oggi. Leandro Da Silva, dj e producer molto conosciuto all’estero acclamato nelle manifestazioni più importanti del mondo, è stato però fondamentale per dare il giusto sound dance al brano.

daniela martani nella clip di e dimmi che non vuoi morire 6

Il video clip che accompagna la cover è stato interamente pensato e supervisionato dalla stessa Martani, in ogni aspetto, sia narrativo che logistico ed operativo: dalla location, ai costumi, al trucco, alla scelta dei ballerini.

daniela martani nella clip di e dimmi che non vuoi morire daniela martani nella clip di e dimmi che non vuoi morire 3 daniela martani nella clip di e dimmi che non vuoi morire 4 daniela martani nella clip di e dimmi che non vuoi morire 5 daniela martani nella clip di e dimmi che non vuoi morire 2 daniela martani nella clip di e dimmi che non vuoi morire 9