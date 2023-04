IL DISCO-TESTAMENTO DI RYUICHI SAKAMOTO - IL LEGGENDARIO ARTISTA E COMPOSITORE GIAPPONESE, MORTO A 71 ANNI DOPO UNA LUNGA LOTTA CONTRO IL CANCRO AL COLON, HA PUBBLICATO IL SUO QUINDICESIMO ALBUM POCO PRIMA DI MORIRE - IL DISCO, INTITOLATO "12" È UNA SORTA DI DIARIO SONORO IN CUI SAKAMOTO RACCONTA LA SUA BATTAGLIA CONTRO IL TUMORE: "NON AVEVO INTENZIONE DI COMPORRE QUALCOSA; VOLEVO SOLO ESSERE SOMMERSO DAL SUONO. AVEVO LA SENSAZIONE CHE..."

Estratto dell'articolo di Angela Calvini per “Avvenire”

RYUICHI SAKAMOTO

Il prolifico compositore, produttore e artista Ryiuchi Sakamoto è morto all'età di 71 anni, dopo aver lottato contro il cancro, il 28 marzo scorso […] ma la sua musica vive ancora. […] E’ uscito a inizio anno per Milan Records 12, il quindicesimo album in studio da solista di Sakamoto e il primo di nuovo materiale solista dal 2017. L'album contiene 12 canzoni selezionate da una raccolta di schizzi musicali che Sakamoto ha registrato come un diario sonoro tra il 2021 e il 2022 durante la sua continua battaglia contro il cancro. […]

[…] scriveva Sakamoto all’uscita del disco -. Verso la fine d marzo, proprio quando il mio corpo si sentiva un po' più leggero, mi sono ritrovato a mettere le mani sul sintetizzatore. Non avevo intenzione di comporre qualcosa; volevo solo essere sommerso dal suono. Avevo la sensazione che avrebbe avuto un piccolo effetto curativo sul mio corpo e sulla mia anima danneggiati.

12 di ryuichi sakamoto

Fino a quel momento, avevo a malapena l'energia per ascoltare la musica, per non parlare di suonare qualcosa. Ma dopo quel giorno, ho iniziato a toccare di tanto in tanto i tasti del sintetizzatore e del pianoforte e ho iniziato a registrare piccoli schizzi di suoni come per scrivere un diario. Ho provato a scegliere 12 dei miei schizzi preferiti per questo album. Non ci sono ornamenti: li sto intenzionalmente proponendo così come sono. D'ora in poi, fino a quando il mio corpo non cederà, probabilmente continuerò a tenere questo tipo di “diario”».

[…]

RYUICHI SAKAMOTO MARCO MOLENDINI Ryuichi Sakamoto david bowie a ryuichi sakamoto david bowie a ryuichi sakamoto Ryuichi Sakamoto Ryuichi Sakamoto Ryuichi Sakamoto RYUICHI SAKAMOTO