Marco Zonetti per Dagospia

Ennesimo colpaccio domenicale del canale Nove e di Discovery. Dopo aver scippato Fabio Fazio e Che Tempo che Fa a Rai3, ottenendo grande successo e indebolendo fortemente la Tv pubblica nel prime time del dì di festa, ecco che questa sera, subito prima di Fazio, il Nove trasmetterà una lunga e ampia sintesi del match degli Australian Open tra Jannik Sinner e Danil Medvedev che ha visto il trionfo del tennista azzurro.

La Rai - i diritti sportivi della tv di Stato sono affidati ad interim al Dg meloniano Giampaolo Rossi e la costruzione del palinsesto è prerogativa di Stefano Coletta - si è fatta sfuggire questa possibilità, "regalando" così a Fazio il poderoso traino di Sinner. Il tutto a danno di Tg1, Tg2, Tg3, Che Sarà e, in prima serata, di Report, competitor di Che Tempo che Fa.

Mettiamoci poi che durante la puntata di CTCF Sinner potrebbe essere ospite dello stesso Fazio e il cerchio sarà chiuso. Questa sera, insomma, il programma di Sigfrido Ranucci, che ospiterà fra gli altri argomenti un follow-up dell'inchiesta sulle società di Daniela Santanchè e che ogni domenica deve scalare l'Everest per raggiungere i suoi comunque miracolosi risultati, sarà dunque costretto a una fatica più erculea che mai. Servizio Pubblico?

Estratto dell'articolo di Andrea Parrella per www.fanpage.it

Il match tra Jannik Sinner e Danil Medvedev ha consegnato al tennista italiano il primo Australian Open della sua carriera. Un momento attesissimo per gli appassionati di questo sport e per il pubblico italiano in generale. La finale del 28 gennaio, che come noto è stata trasmessa da Eurosport e tutte le piattaforme dove è disponibile il canale, non è andata in onda in chiaro sulle reti generaliste, ma nelle prossime ore le immagini del trionfo di Jannik Sinner saranno disponibili anche per il pubblico che non ha potuto vedere i cinque set di questa mattina.

Alle 18 andrà in onda sul NOVE un'ampia sintesi della lunga partita tra Sinner e Medvedev, che mostrerà i momenti salienti di un match durato quasi quattro ore e che ha visto Jannik Sinner recuperare dopo essere andato sotto di due set, battendo il tennista russo che aveva di fronte dopo averlo subito per oltre metà della gara.

[…] L'appuntamento con la sintesi della finale degli Australian Open precederà la messa in onda di Che Tempo Che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio, in onda da quest'anno sul NOVE, che questa sera potrebbe ospitare lo stesso Sinner in collegamento da Melbourne. […]

