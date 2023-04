I DISPERATI ALL’ULTIMA SPIAGGIA – “L’ISOLA DEI FAMOSI” SI CONFERMA L’ULTIMO APPRODO DI MORTI DI FAMA A CACCIA DI UN PASSAGGIO TV: OLTRE AI JALISSE, CI SARÀ CRISTINA SCUCCIA CHE, MOLLATI I PANNI DA SUORA, SI MOSTRERA' IN BIKINI - ALESSANDRO CECCHI PAONE TENTA DI LANCIARE IL GIOVANE E SCONOSCIUTO FIDANZATINO SIMONE ANTOLINI – IN QUOTA GNOCCHE, LE EX MISS PAMELA CAMASSA E CLAUDIA MOTTA – TRA I PROFESSIONISTI DEL REALITY CORINNE CLERY, NATHALIE CALDONAZZO E…

Estratto dell’articolo di Marco Rocchi per “Libero quotidiano”

ilary blasi

Sopravvissuti, naufraghi e forse anche un po’ disperati a giudicare dalle facce del cast che troverà rifugio nella nuova edizione de L’Isola dei famosi, al via su Canale 5 dal prossimo lunedì 17 aprile condotta in studio da Ilary Blasi, al ritorno in tv dopo il tempestoso divorzio dall’ex marito Francesco Totti. A fianco a lei, nelle vesti di opinionisti, nuovamente Vladimir Luxuria e il vulcanico Enrico Papi al posto di Nicola Savino.

Mediaset va in cerca di rivincita in termini di ascolti sulle varie playe dell’Honduras che vedranno impegnati altri diciotto morti di fama, costretti a pescare per sopravvivere.

pamela camassa 2

Frattanto ad essere pescati, però, non senza autorevoli dritte, giunte, a quanto pare, addirittura dai piani alti di Cologno Monzese e forse da Piersilvio Berlusconi in persona, sono i famosi che nei prossimi giorni partiranno per il centro America.

[…] i Jalisse […] Alessandra Drusian e Fabio Ricci proveranno a cavalcare l’onda marina e a rimettersi sulla scia delle grandi hit musicali.

[…] la siciliana Cristina Scuccia, diventata famosa nove anni fa vincendo The Voice of Italy in abiti da suora. […] Alessandro Cecchi Paone […] Meno semplice sarà l’impresa di lanciare il suo giovanissimo ma sconosciuto fidanzato Simone Antolini al quale ACP si mostra ben avvinghiato.

[…] In cerca di una nuova strada anche Fiore Argento, sorella maggiore di Asia […] Reduce da un altro reality la modella brasiliana Helena Prestes, compagna di viaggio a Pechino Express della fresca vincitrice del Gf Vip, Nikita Pelizon, della quale cercherà di imitare le fortune.

pamela camassa 3

PURE LE MISS

Compagna dell’ex Gf Filippo Bisciglia e già 3ª a Miss Italia, Pamela Camassa. Altra Miss, Claudia Motta, tra le partecipanti di Miss Mondo, poi l’attore in rampa di lancio Christopher Leoni, fidanzato con la figlia di Santo Versace.

fiore argento

Dal mondo dello sport l’ex rugbysta Andrea Lo Cicero, mentre da quello degli influencer il modello, protagonista di Riccanza, Gian Maria Sainato. Direttamente dagli anni 80 e 90 l’attrice Corinne Clery, la showgirl Nathalie Caldonazzo e l’ex conduttore tv, oggi ristoratore in Sardegna, Marco Predolin. Occhio alla lingua, viste le nuove scelte editoriali, per gli sboccatissimi speaker Marco Mazzoli e Noise. Trasformare l’Isola in uno Zoo non sarà consentito. Ma se andranno lontano, almeno sarà un po’ più divertente.

helena prestes alessandro cecchi paone simone antolini pamela camassa 4 christopher leoni andrea lo cicero claudia motta 1 corinne clery claudia motta 2 gian maria sainato cristina scuccia helena prestes 1 helena prestes 4 nathalie caldonazzo pamela camassa 1 helena prestes5 jalisse marco predolin