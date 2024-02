IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - ALTERNATIVE ALLA PRIMA SERATA DEL FESTIVAL DI SANREMO? SU NETFLIX AVETE “LA LA LAND”, MA AVETE ANCHE UNA PRIMA ASSOLUTA CHE PUÒ INCURIOSIRE I PIÙ SNOB TRA DI VOI: IL CARTONE ANIMATO “ORION E IL BUIO” - OVVIAMENTE AVETE ANCHE LA QUARTA PUNTATA DI “TRUE DETECTIVE”. CONFESSO CHE NON STO SEGUENDO PARTICOLARMENTE LA STORIA, QUANTO I DUE PERSONAGGI PRINCIPALI, L’AMBIENTAZIONE IN ALASKA, E IL DISFACIMENTO DELLA SCULTURA COI CORPI DEGLI SCIENZIATI AGGROVIGLIATI IN UN UNICO BLOCCO DI GHIACCIO CHE DI PUNTATA IN PUNTATA È SEMPRE PIÙ SFATTO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

La La Land 1

Alternative alla prima serata del Festival di Sanremo? Intanto su Netflix avete “La La Land” di Damien Chazelle con Ryan Gosling. Emma Stone. Ma avete anche una prima assoluta che può incuriosire i più snob tra di voi. Cioè “Orion e il buio” cartone animato diretto da Sean Charmatz (“Trolls”) da una sceneggiatura del geniale Charlie Kaufman (sceneggiatore di “Essere John Malkovich”, regista di “Sto pensando di farla finita”), con un bambino, Orion, con la voce di Jacob Tremblay, che ha paura del buio e alla fine questo buio prende forma, e si presenta con la voce di Paul Walter Hauser. Altre voci sono quelle di Werner Herzog e Angela Bassett.

Orion e il buio

Decisamente meno da adulti rispetto a “Anomalisa”, dove i pupazzi scopavano pure, ricordate?, anche se non so quanto possa essere da bambini, già gode di recensioni entusiaste dei critici americani. Assolutamente da non perdere. Magari tra le paure tra un cantante e l’altro. Ovviamente avete anche la quarta puntata di “True Detective” con Jodie Foster e Kali Reis, sempre più presenza incredibile sullo schermo. Confesso che non sto seguendo particolarmente la storia, particolarmente intorcinata, quanto i due personaggi principali, l’ambientazione in Alaska, ricostruita in Islanda, e il disfacimento della scultura coi corpi degli scienziati aggrovigliati in un unico blocco di ghiaccio che di puntata in puntata è sempre più sfatto.

true detective night country 2

Ho letto che la regista; issa Lopez, si è ispirata alle sculture di Berlinde De Bruyckere, penso alla mostra “We Are All Flesh” (che qui diventa “We Are All Dead”) e alle opere di Phil Hale. Per realizzare questa megascultura si è rivolto a Guillermo Del Toro, che le ha consigliato di chiamare gli inglesi Dave e Lou Elsey degli Igor Studios, premiato con l’Oscar nel 2011 per “Wolfman” e candidati per Star Wars. La vendetta dei Sith” nel 2006. Autori tra l’altro dei makeup di “The Beekeeper”, “John Wick 4”, “Aquaman”, ecc. Sono loro che hanno realizzato i pupazzi dei cadaveri e l’intera costruzione del blocco di ghiaccio.

true detective night country 21 Orion e il buio true detective night country 4 true detective night country 3

true detective night country 5 true detective night country 19 true detective night country 20 true detective night country 6 true detective night country 7 true detective night country 8 true detective night country 9 jodie foster true detective Orion e il buio Orion e il buio