Marco Giusti per Dagospia

gomorra – la stagione finale

Buoni, che tra pochi giorni arriveranno l’attesissimo “Gomorra – la stagione finale” e “Succession 3” su Sky. Confesso che in questi giorni mi sono visto le venti puntate delle due stagioni precedenti di “Succession” e sono proprio in fissa.

succession 3

Dovremmo piangere per la morte o quasi del cinema d’autore, sob!, come fanno in Francia, ma le serie tv sono così divertenti. E, comunque meglio dei salotti televisivi coi talk sui no vax e sulla terza dose. Aiuto! Vedo Sgarbi ovunque, che invecchia praticamente in diretta. E, come lo vedo, cambio canale. Meglio le serie tv. O meglio i film.

passing

Stasera avete su Netflix il bellissimo “Passing”, tradotto in Italia come “Due donne”, diretto da Rebecca Hall, alla sua opera prima, con Ruth Negga e Tessa Thompson, assolutamente fantastiche come due ragazze nere nella New York degli anni 20 alle prese col passing.

In pratica, si definiva passing il passaggio, allora del tutto illegale e punibile col carcere, tra nero e bianco, quando cioè un uomo o una donna si faceva passare per bianco. Tratto da un romanzo di Nella Larsen, vede proprio il personaggio di Ruth Negga che si fa passare per bianca, ma non riesce a stare lontana dalla scatenata Harlem Renaissance con la sua musica e i suoi nuovi autori.

Alexandra Lapierre - Belle Greene

Anche il recente romanzo di Alexandra Lapierre “Belle Greene” parla di Passing, in questo caso clamoroso e mai scoperto, visto che Belle Greene fu per anni la bibliotecaria e la consulente artistica del miliardario americano J.P.Morgan nonché celebre amante del critico d’arte Bernard Berenson. Il romanzo è costruito proprio a partire delle oltre 600 lettere scritte da Belle Greene a Berenson. Purtroppo Belle Greene bruciò le altrettante lettere scritte da Berenson a lei…

Alexandra Lapierre

BELLE DA COSTA GREENE

