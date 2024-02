IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE COSA GUARDARE IN TV SE NON AVETE DAVVERO VOGLIA DI GUARDARE SANREMO? BEH, IN PRIMA SERATA AVETE "THE WOLF OF WALL STREET", CHISSA' SE HANNO TAGLIATO DI CAPRIO CHE SNIFFA LA COCA CHE HA STESO SUL SEDERE DI UNA RAGAZZA O JONAH HILL COL PISELLO IN MANO? - PASSA ANCHE IL CAFONISSIMO “DELITTO AL RISTORANTE CINESE”, MA OCCHIO ANCHE A “PROMETHEUS”, PREQUEL DI "ALIEN" - PASSIAMO ALLA SECONDA SERATA CON “LA POLIZIOTTA FA CARRIERA” E UN CLASSICO DELLA COMMEDIA SEXY COME “LA PROFESSORESSA DI SCIENZE NATURALI”… - VIDEO

margot robbie the wolf of wall street

Marco Giusti per Dagospia

Che cosa guardare in tv se non avete davvero voglia di guardare Sanremo? Io sono già pazzo di “Sinceramente” di Annalisa e di “Pazza” di Loredana Bertè, confesso. Però, su Rai Movie alle 21, 10 avete “The Wolf of Wall Street” di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey, Kyle Chandler. Lì c’è tutto quello che cercate (tranne Annalisa).

dicaprio in wolf of wall street

La candela nel culo di Leonardo Di Caprio (è una pratica erotica), il lancio del nano con annessa discussione teorica su cosa si può fare coi nani, la sniffata profonda nel didietro di una signorina (tal Natalie Bensel), due seghe al giorno (“non è un consiglio, è una prescrizione”), Bo Diddley, Elmore James, Howling Wolf e John Lee Hooker, la parola Fuck pronunciata 569 volte, la riabilitazione di Gordon Gekko, mille lezioni su come fare soldi imbrogliando il prossimo, una lunga chiacchiera fra padre e figlio sulla vagina depilata delle donne (“Sono nato troppo presto”, si lamenta il padre),

wolf of wall street

“Gloria” di Umberto Tozzi, Jonah Hill che si masturba di fronte a tutti alla vista della bellissima Margot Robbie, i Devo, Cypress Hill, Ahmad Jamal e perfino “Mrs Robinson” eseguita dai Lemonheads, Jean Dujardin, il protagonista di “The Artist”, nei panni di un losco banchiere svizzero che non resiste alla bella spogliarellista slava Chantal, Katarina Cas, un cameo di Spike Jonze, la coca che fa su Di Caprio lo stesso effetto degli spinaci su Braccio di Ferro, la glorificazione del Quaaludes come droga della classe dirigente americana, il pranzo con Matthew McConaughey che in cinque minuti ci spiega cos’è Wall Street e cos’è l’America bevendo un Martini.

scandalo al sole 1

E perfino la benedizione di Bret Easton Ellis su twitter (“è così ovvio che sia il miglior film del 2013 che non si capisce perché non vinca tutti i premi”). Alla fine ne avremmo potute vedere altre dieci ore di un film così anche se per esaltarci già bastano i primi dieci minuti. Chissà se su Rai Movie hanno tagliato Di Caprio che sniffa la coca che ha steso sul sedere di una ragazza o Jonah Hill col pisello in mano? Su Canale 27 alle 21, 10 magari preferite rivedere “Scandalo al sole” di Delmer Daves con Dorothy McGuire, Richard Egan, Sandra Dee, Troy Donahue, Arthur Kennedy.

il diavolo alle 4

Grande melo anni ’50. Ricorderete sicuramente la musica di Max Steiner. Leggo che la casa dove vivono Richard Egan e Dorothy McGuire venne costruita nel 1948 da Frank Lloyd Wright e è chiamata Clinton-Walker House. Bel filmone anche “Il diavolo alle 4” di Mervyn LeRoy, esotico-catastrofico con Spencer Tracy, Frank Sinatra, Barbara Luna, Jean-Pierre Aumont in fuga da un’isola vulcanica che sta per esplodere e una missione da compiere, salvare i bambini del lebbrosario.

DELITTO AL RISTORANTE CINESE 9

Da bambino lo ricordo come un film che faceva paurissima, oltre ai lebbrosi, che ci hanno terrorizzato in quegli anni, c’era una terribile scena madre fra le sabbie mobili che tutto inghiottono. Glu glu. La lavorazione del film, fra isole e vulcani e modellini fu un disastro. Ma la cosa peggiore erano i rapporti fra Tracy e Sinatra. Il primo lavorava solo alla mattina, il secondo solo il pomeriggio e la mattina andava a fare propaganda elettorale per John F. Kennedy fra gli isolani. Il vecchio Le Roy era stato scelto dalla Columbia perché la sceneggiatura non aveva convinto nessuno.

DELITTO AL RISTORANTE CINESE 22

Cine 34 alle 21 propone il cafonissimo “Delitto al ristorante cinese” di Bruno Corbucci il primo prodotto da Mario Cecchi Gori, dove Tomas Milian si sdoppia in Nico Giraldi e nel cuoco cinese Ciuciciao alle prese, come spiega il titolo, assieme a Bombolo e a Cannavale con un malefico delitto nel ristorante cinese. “Pubblicità di morto ammazzato, locale sputtanato” sentenzia Nico. Grande cast del tempo, Massimo Vanni alias Gargiulo, Sergio Di Pinto, Aldo Ralli, Peter Boom, Mimmo Poli e Ennio Antonelli come pescivendolo. Alla fine si scopre il colpevole “Sto fijo di sette mandarini andati a male”.

leonardo dicaprio j. edgar

Su Iris alle 21 avete il biopic sulla vita del potente J. Edgar Hoover diretto da Clint Eastwood, “J. Edgar” di Clint Eastwood con Leonardo DiCaprio, Naomi Watts, Josh Lucas, Lea Thompson, Ed Westwick, Armie Hammer. Botte per le strade, infatti lo sport si chiama street fighting, in “Fighting” di Dito Montiel con Channing Tatum, Terrence Howard, Luis Guzmán, Brian J. White, Flaco Navaja, Canale 20 alle 21, 05. Due rapinatori disperati prendono in ostaggio ujn autobus in “Bus 657” di Scott Mann con Robert De Niro, Jeffrey Dean Morgan, Dave Bautista, Kate Bosworth, Gina Carano.

bus 657

Ambientato a Roma, con i rapinatori che prendono in ostaggio il 490 non sarebbe male. Canale Nove alle 21, 25 propone “Prometheus” di Ridley Scott con Michael Fassbender, Charlize Theron, Idris Elba, Ben Foster, Guy Pearce, Noomi Rapace. Nella prima scena di questo quasi-prequel di "Alien" assistiamo a un suicidio clamoroso di una specie di gigante divinità, un nostro antenato? un nostro fratello?, che non può non farci pensare all'ancor più clamoroso suicidio di Tony Scott, il fratello di Ridley, evento contemporaneo all’uscita del film.

prometheus 2

Scritto dai giovani Damon Lindelof e Jon Spaiths, uno degli autori principali di "Lost", nasce come vero prequel di "Alien", al punto che ritroviamo tra i produttori Walter Hill e David Giler e come disegnatore-ispiratore il vecchio H.R.Giger, per poi trovare una sua propria strada, anche se tante sono le trappole e i riferimenti che ci riportano dalle parti di Ripley e della sua ciurma a bordo del Nostromo.

prometheus

Siamo nel 2093, sulla navicella spaziale Prometheus e il robot David, interpretato con la consueta grazia da Michael Fassbender, in fissa con il Peter O'Toole di "Lawrence d'Arabia" (conosce le sue battute a mente), conduce una ciurma di soldati di ventura e scienziati dormienti da due anni verso un lontano e misterioso satellite. La missione, si viene a sapere al loro risveglio, dovrebbe rispondere all'eterna domanda sulle origini della nostra specie. Chi ci ha creato? Perché? Dove sono i nostri creatori? Sull'oscuro satellite, infatti, i due giovani scienziati Elizabeth Shaw, cioé Noomi Rapace, e Charlie Holloway, il baldo Logan Marshall Green, sperano di trovare i nostri antenati e creatori. Ovviamente troveranno anche molte altre sorprese che spiegheranno la vera natura del viaggio e i molti misteri del Prometheus.

la poliziotta fa carriera

Passiamo alla seconda serata con “La poliziotta fa carriera” di Michele Massimo Tarantini con Edwige Fenech, Mario Carotenuto, Alvaro Vitali, Giuseppe Pambieri. Sequel immediato della Poliziotta con Mariangela Melato, solo che il tutto è trattato da Michele Massimo Tarantini, e non da Steno, è prodotto da Luciano Martino e non più da Carlo Ponti, secondo i modelli della commediaccia precedente e, soprattutto, troviamo Edwige Fenech al posto di Mariangela Melato come protagonista. Inoltre non si chiama più Gianna Abbastanza, ma Gianna Amicucci (poi diventerà Gianna D’Amico al terzo film).

la poliziotta fa carriera

Del film precedente sopravvivono Mario Carotenuto, lì come capo dei vigili qui come commissario, capo della Fenech, e Gigi Ballista, lì avvocato e qui questore. Come padre di Gianna troviamo Francesco Mulè, portinaio dello stabile dove abita il questore. Alvaro Vitali, che poi diventerà coprotagonista della serie come Tarallo, è qui solo l’agente Cavallo. Ma sono notevoli anche Jimmy il Fenomeno con la parrucca afro, Nello Pazzafini come pappone che si chiama Moje fumano, ecc.

l'amore non si sa

Dirà Edwige alla stampa: “Anche se non sono la Duse, desidererei davvero che qualche regista si accorgesse della mia piccola qualità recitativa e non esclusivamente delle mie forme. E’ accaduto alla Bouchet e alla Antonelli, perché non dovrei provarci anch’io ad avere altre soddisfazioni?”. Su Rai Due alle 23, 35, mentre il Ferstival della Canzone è nel suo pieno, arriva un film italiano ignoto che dal titolo spiega bene quanto si siano sforzati i produttori, “L’amore non si sa”, diretto da Marcello Di Noto con Antonio Folletto, Silvia D'Amico, Diane Fleri, Simone Belli, Astrid Meloni, dove un cantante neomelodico si oppone all’andazzo malavitoso del mondo della canzonetta.

madres paralelas

Canale 5 alle 0, 10 propone un film di pedro Almodovar, “Madres paralelas” con Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón, Israel Elejalde, Rossy De Palma. Rai Movie alle 00, 30 passa “Mi chiamo Sam” di Jessie Nelson con Sean Penn, Michelle Pfeiffer, Dakota Fanning, Dianne Wiest, dove un padre con problemi psichici gravi cresce una figlia al meglio delle sue forze, ma quando lei a sette anni si dimostra più adulta di lui le cose si complicano e arriva l’ombra dei servizi sociali. Cine 34 alle 0, 45 propone contro Sanremo un classico della commedia sexy come “La professoressa di scienze naturali” di Michele Massimo Tarantini con Lilli Carati, Michele Gammino, Alvaro Vitali, Giacomo Rizzo.

la professoressa di scienze naturali

Rete 4 alle 0, 50 lancia invece l’action “In the Blood” di John Stockwell con Gina Carano, Danny Trejo, Cam Gigandet, Stephen Lang, Amaury Nolasco, Luis Guzmán. Cielo all’1 si lancia nell’erotico d’autore con “Tre donne immorali?” di Walerian Borowczyk con Marina Pierro, François Guétary, Gaëlle Legrand, Hassan Fall, Pascale Christophe. Cine 34 alle 2, 15 lancia il sequel di “La orca”, cioè “Oedipus Orca” di Eriprando Visconti montato da Kim Arcalli con la bellissima ragazzina (allora) Rena Niehaus, rapita da un gruppo di criminali, Gabriele Ferzetti, Michele Placido, Carmen Scarpitta, Miguel Bosé.

oedipus orca

Il film è il sequel, girato un anno dopo, di “La orca”,s emrpe diretto da Prandino Visconti, che aveva un vero e proprio sviluppo lineare con la ragazzina di buona famiglia, Rena Niehaus, che si innamora del carceriere, Michele Placido. Che però muore alla fine del film. Siccome vennero girati parecchi flash back legati alla famiglia, il sequel in realtà è solo un tornare indietro ai fatti del film precedente, con tanto di flashback vecchi e nuovi che spieghino un po’ le cose. Al pubblico non piacque e sembrò una mezza truffa. Mi disse Visconti che Kim Archelli avrebbe voluito girare addirittura un terzo film…

canzoni, bulli e pupe

Carino, ma veramente molto tardo il cappa e spada girato a Tirrenia di Abel Gance “Cyrano e D'Artagnan” con José Ferrer, Jean-Pierre Cassel, Sylva Koscina, Gabrielle Dorziat, Daliah Lavi e Polidor, Rai Movie alle 2, 45. Su rete 4 alle 3, 10 avete “Canzoni, bulli e pupe” di Carlo Infascelli con Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, France Anglade, Gigliola Cinquetti, Alice Kessler, un musicarello girato con due lire dove Franco e Ciccio hanno un ruolo minore, ma vengono lanciati da protagonisti. “Il tutto con contorno di Franchi e Ingrassia. La legge per il cinema non serve: qui dovrebbe intervenire il codice penale”, “La Notte”, Milano, 9 dicembre 1964.

compagne nude 1

Rete 4 alle 4, 30 propone un film anti-Sanremo, “Terzo canale – Avventura a Montecarlo” di Giulio Paradisi con Gabriella Giorgelli, Mal, New Trolls e I Ricchi e Poveri del 1970. Sono passati 50 anni… Chiudo col folle erotico-politico “Compagne nude” di Bruno Pischiutta con Helga Blumen, Rocco Morleo, Irma Olivero, Bruno Pischiutta, Luca Ruiu, Susana Salmaso, Cine 34 alle 4, 50.

