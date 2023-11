IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE POSSO CONSIGLIARVI STASERA? IRIS ALLE 21 RIPROPONE “ROCKY III”, RAI MOVIE ALLE 21,10, MENTRE SU CIELO ALLE 21,15 TROVATE “LA FAMIGLIA BÉLIER”, CHE EBBE UN REMAKE AMERICANO, “CODA" CHE VINSE L’OSCAR COME MIGLIOR FILM QUALCHE ANNO FA - IN SECONDA SERATA IRIS ALLE 23,15 PRESENTA “AMERICAN PASTORAL”, VERSIONE NON TROPPO RIUSCITA DEL ROMANZO DI PHILIP ROTH. PENSO CHE SIA PIÙ ISTRUTTIVO PER NOI ITALIANI RIVEDERE “IN NOME DEL POPOLO ITALIANO” - CINE 34 ALLE 2,40 RISPONDE CON LA COMMEDIA SEXY TARDIVA “ITALIANI A RIO” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che posso consigliarvi stasera? Iris alle 21 ripropone “Rocky III” di e con Sylvester Stallone, con Talia Shire, Burgess Meredith, Mr. T., Carl Weathers e Hulk Hogan come Thunderlips. Leggo che Mr T si presentò alla prima del film con la mamma che lo rimproverò vedendo il film per le scene dove diceva cose terribili a Talia Shire, “Non ti tirato su per dire cose di questo tipo a una signora!”. Doveva essere l’ultimo film della serie. Stallone pensava di farlo combattere al Colosseo a Roma, di fargli incontrare il Papa, Giovanni Paolo II, poi si decise di mandare avanti la saga.

Tv2000 alle 20, 55 presenta il biblico americano “La storia di Ruth” diretto da Henry Koster per la Fox con Elana Eden, Stuart Whitman, Tom Tryon, Peggy Wood, Viveca Lindfors e Victor Buono al suo esordio. Il ruolo di Ruth, che doveva andare a Susan Strasberg, andò invece alla sconosciuta Elana CEden, che fece solo un altro film, cinque anni dopo. Rispolvera il film, non so bene perché, Guillermo Del Toro in “La forma dell’acqua”. Cine 34 alle 21 presenta la commedia diretta nel 2019 da Fausto Brizzi “Se mi vuoi bene” con Claudio Bisio, Sergio Rubini, Dino Abbrescia, Lorena Cacciatore, Valeria Fabrizi.

Canale 20 alle 21, 05 passa invece “Scontro fra titani” diretto 13 anni fa da Louis Leterrier con Sam Worthington, Ralph Fiennes, Liam Neeson, Gemma Aterton, Alexa Davalos, Danny Huston. Cast kolossal per un film che sembrò vecchio già quando uscì. Meglio rivedersi il western di Michael Winner con Charles Bronson indiano coi baffi, “Chato” con Jack Palance, James Withmore, Richard Basehart, Rai Movie alle 21, 10. Bronson è appunto Chato, indiano di pochissime parole che ha ucciso per legittima difesa uno sceriffo razzista e si ritrova preda di un gruppo di onesti cittadini, capitanati da Jack Palance, che hanno deciso di eliminarlo al più presto. Ma Chato sa dove scappare. Quando gli inseguitori violentano la sua donna, Chato è pronto alla vendetta.

Buon cast americano, gran ritmo e violenza eccessiva. Lo stupratore Ralph Waite finisce con i genitali arrostiti. Tutti i critici si lamentano dell’uso eccessivo degli zoom da parte di Winner e della sceneggiatura piena di clichés di Gerald Wilson. Richard Basehart torna a girare un western dopo aver fatto tanti anni prima quello che, forse, fu il primo western girato in Spagna... Può darsi che tra gli stunt si riconoscano John Landis e il suo amico James O’Rourke. Su Cielo alle 21, 15 trovate la commedia di grande successo “La famiglia Bélier” di Eric Lartigau con Karin Viard, François Damiens, Eric Elmosnino, Louane Emera, Roxane Duran, dove è di scena una famiglia di contadini francesi sordomuti con una figlia, unica della famiglia, che ci sente e fa da orecchie e bocca per tutti.

Il film ebbe un remake americano, “Coda – I segni del cuore”, diretto da Sian Heder, con veri sordomuti stavolta nei ruoli dei protagonisti, che vinse l’Oscar come Miglior Film qualche anno fa. Da non perdere, per i fan di calcio, “Il campione”, opera prima di Leonardo D'Agostini con Stefano Accorsi che cerca di far progredire culturalmente il rozzissimo campioncino di calcio romano interpretato da Andrea Carpenzano in modalità simil-Totti giovane, Ludovica Martino, Mario Sgueglia, Rai5 alle 21, 15.

Italia 1 alle 21, 20 presenta il più potente “Red Sparrow” diretto da Francis Lawrence con Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Jeremy Irons, Mary-Louise Parker, Charlotte Rampling, dove i russi addestrano la bella ballerina Dominika Egorova, come seduttrice letale per spiare gli occidentali. Caspita!

Passiamo alla seconda serata con “Free State of Jones” diretto da Gary Ross con Matthew McConaughey, Gugu Mbatha-Raw, Mahershala Ali, Keri Russell, Sean Bridgers, Rai Movie alle 22, 55, dove il McConaughey è Nigel Knight, il fattore che si oppose a unirsi ai Confederati nella Guerra di Secessione americana e mantenne la propria libertà costruendosi una sorta di proprio stato libero. Una storia che Gary Ross voleva dirigere prima di “Hunger Games”, ma i produttori non ritennero l’argomento così forte. Non avevano tutti torti, però.

Penso che sia più istruttivo per noi italiani rivedere “In nome del popolo italiano” di Dino Risi con Ugo Tognazzi magistrato a caccia dell’imprenditore cattivo Vittorio Gassman, una sorta di pre-mani pulite con tanto di ossessioni della nostra giustizia per incastrare con qualsiasi mezzo i ricchi spregiudicati. Ci sono anche Ely Galleani, Yvonne Furneaux, Michele Cimarosa. Dino Risi lo amava molto. A me sembrava un po’ troppo grottesco con un finale un po’ esagerato. Iris alle 23, 15 presenta invece “American Pastoral”, versione sentita ma non troppo riuscita del celebre romanzo di Philip Roth diretta e interpretata da Ewan McGregor con una stupenda Jennifer Connelly, Dakota Fanning, Uzo Aduba, David Strathairn.

Il film non funziona quasi mai e la carriera di Ewan McGregor regista finirà qui. Mi sa. Per i fan della pornosta Sunny Leone ci sarebbe su Cielo alle 23, 15 “Mostly Sunny – Dal porno a Bollywood” di Dilip Mehta con Sunny Leone. La7 alle 23, 15 si butta su un film civile di Nanni Loy sui problemi delle nostre carceri, “Detenuto in Attesa di Giudizio” diretto da Nanni Loy con un Alberto Sordi all’altezza dei suoi tempi migliori, Elga Andersen, Lino Banfi, Mario Pisu, Gianni Bonagura. Il piccolo geometra di Sordi che torna in Italia dopo sette anni dalla libera Svezia e viene arrestato e trattato come un criminale, fece molto colpo allora.

Grande cast minore, Nino Formicola, che epr Ciro Ippolito è uno dei più grandi comici napoletani di tutti tempi, Giuseppe Anatrelli, Gianfranco Barra, Alfredo Ciarpelloni detto Er Banzo, Luca Sportelli. Su 7Gold a mezzanotte trovate il thriller “Go With Me” di Daniel Alfredson con Julia Stiles, Alexander Ludwig, Anthony Hopkins, Ray Liotta, Lochlyn Munro, Hal Holbrook. Rete 4 alle 0, 50 presenta invece il giallo “Hollywood Homicide” di Ron Shelton con Harrison Ford, Josh Hartnett, Lena Olin, il Bruce Greenwood della Casa Usher di Mike Flanagan (occhio!), Lolita Davidovich, mentre su Cine 34 all’1, 05 trovate la commedia grottesca con rapina “… e se domani” diretto da Giovanni La Parola con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Luigi Maria Burruano, Sabrina Impacciatore.

Su Rai Movie all’1, 25 torvate la commedia politica sull’ascesa della destra in Francia tra operai e piccola borghesia “A casa nostra”, diretta da Lucas Belvaux con Emilie Dequenne, André Dussollier, Guillaume Gouix, Catherine Jacob, Anne Marivin. Un film che anticpava i tempi, diciamo, su quello che sarebbe accaduto sia in Francia che da noi. Qui siamo nel Nord del paese, a Hénart, nel Pas-de-Calais, terra un tempo operaia e comunista, dove oggi, grazie alla crisi, al terrorismo, alla nuova immigrazione, la destra riesce a attecchire facilmente, coinvolgendo anche i figli della classe operaia.

La bella Pauline infatti, Emilie Dequenne, è una brava ragazza simpatizzante di sinistra, con vecchio padre comunista e operaio a carico, due figli ancora piccoli che ha cresciuto da sola. Infermiera, volenterosa e generosa, passa tutta la sua giornata con vecchi malati e giovani di ogni razza con problemi. Tutti nella città le vogliono bene. Soprattutto il vecchio dottor Berthier, André Dussolier, il medico del paese, qualcosa di più di un simpatizzante di destra, che la convince, poco a poco, a candidarsi nel Front National come sindaca di Hénart.

Proprio lei, figlia di comunisti, andare con la destra? Le spiega Berthier, che non è più il vecchio partito fascista, è qualcosa che va oltre la destra e la sinistra. Si tratta di patriottismo, di fare le cose, di lottare contro la globalizzazione delle banche. E le presenta la leader del partito, Agnes Dorgelle, interpretata da Catherine Jacob, che dice le stesse cose della Le Pen e è costruita come una sua fotocopia.

Pauline ci casca, si fa pure bionda e si prepara a fare il sindaco. Ma poco prima ci è cascata anche con un vecchio ex, Stéphane, interpretato da Guillaume Gouix, neonazi che per gioco se la spassa coi camerati menando gli immigrati, vecchia conoscenza di Berthier. Ovviamente la nuova destra in doppiopetto non vuole mischiarsi con i vecchi fascisti, dopo averli sovvenzionati e usati per anni.

Su Iris all’1, 35 trovate “The Las Vegas Job”, thriller diretto da Francisco Menéndez con Eric Roberts, Ethan Landry, Anabella Casanova, Eloy Méndez, Kristen Terry. Cine 34 alle 2, 40 risponde con la commedia sexy molto tardiva “Italiani a Rio” diretta da Michele Massimo Tarantini con Mauro Di Francesco, Silvio Spaccesi, Leo Gullotta, Gianni Ciardo, Clelia Rondinella. Mi interessa anche “Facile preda”, thriller erotico con la bellissime Cindy Crawford e Salma Hayek dirette da Andrew Sipes. I maschi sono William Baldwin, Steven Berkoff, Iris alle 3, 05.

Rete 4 alle 3, 25 si butta su un vecchio thriller di Riccardo Freda, “L’iguana dalla lingua di fuoco” con Luigi Pistilli, Dagmar Lassander, Anton Diffring, Arthur O'Sullivan, Werner Pochath. Ricordo che mi fece colpo Pistilli che si ricuce una ferita in testa con ago e filo. Crescere in una provincia pugliese negli anni ’70 è il tema dell’ottimo film autobiografico di Sergio Rubini, “Tutto l’amore che c’è”, scritto da Domenico Starnone con una incredibile Teresa Saponangelo, Michele Vanitucci, Vittoria Puccini al suo esordio nel cinema di incredibile bellezza (ha una scena di nudo che ancora i fan ricordano), Margherita Buy, Francesco Cannito, Gérard Depardieu, Sergio Rubini.

Chiuderei con “Fra Diavolo” di Luigi Zampa con Enzo Fiermonte, Laura Nucci, Elsa De Giorgi, Carlo Romano, Cesare Bettarini, Iris alle 4, 35, ma vedo che su Rai Movie alle 5 in punto passa il primo film diretto totalmente da Enzo G. Castellari col nome di E. G. Rowlands, “Sette winchester per un massacro” con Guy Madison, Edd Byrnes, Louise Barrett, Rick Boyd, Alfred Aysanoa. Lo avete visto? Castellari avrebbe voluto Robert Redford protagonista, ma gli chiesero chi fosse?

