IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO L'ULTIMO DELL'ANNO? - IN PRIMA SERATA RAI 2 CERCA DI FARSI PERDONARE UNA STAGIONE DI INSUCCESSI CON IL CAPOLAVORO ANIMATO DELLA DISNEY "LA CARICA DEI 101", MENTRE TV8 PROPONE "EDWARD MANI DI FORBICE" - MA CI SAREBBE ANCHE “SETTE SPOSE PER SETTE FRATELLI”, SU IRIS, "L'ALLENATORE NEL PALLONE", CINE 34, UN CLASSICO COME "A QUALCUNO PIACE CALDO", SU LA7 O UN FILMONE COME "300" SU CANALE 20 - IN SECONDA SERATA VI SEGNALO “2061. UN ANNO ECCEZIONALE” RAI MOVIE ALL’1. MA È GIÀ L'ANNO PROSSIMO. BUON ANNO! - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

l'ammutinamento del caine 1

Che vediamo l’ultimo dell’anno? Io ieri sera mi sono visto su Paramount+ “L’ammutinamento del Caine” nella versione recentissima di William Friedkin al suo ultimo film. Un piccolo film, estremamente ben girato e interpretato dove il regista di capolavori come “L’esorcista” riadatta un testo celebre di Herman Wouk che venne già portato al cinema da Edward Dmytryk con Humphrey Bogart, José Ferrer, Van Johnson. Ma già allora Orson Welles sosteneva che Bogart non valeva Lloyd Nolan che lo interpretava a Broadway.

l'ammutinamento del caine 2

Qui abbiamo Kiefer Sutherland bravissimo come il nevrotico comandante Queeg, quello che ha subito l’ammutinamento, Jason Clarke come l’avvocato del tenente Marik, Jake Lacy, il secondo in comando che si è ammutinato e ha preso il comando della nave, Lance Reddick come giudice della corte marziale. Friedkin riesce con pochi elementi e grandi movimenti di macchina a raccontare con precisione la storia e a chiudere con coerenza la sua prestigiosa carriera.

la carica dei 101 disney

Da vedere. In chiaro che cosa avete? Rai Due, che in poco tempo è diventata la rete di Pino Insegno, cerca di farsi perdonare una stagione di insuccessi con il capolavoro della Disney in versione animata (per fortuna) “La carica dei 101” diretto da Clyde Geronimi, Hamilton Luske, Wolfgang Reitherman. Lo conosco praticamente a memoria da quando ero piccolo. Prima quando si vedeva un film era per sempre. Tv8 alle 21, 30 propone il capolavoro horror-romantico di Tim Burton “Edward Mani di Forbice” con Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest, Kathy Baker, Vincent Price, Alan Arkin.

l’allenatore nel pallone

Lo girò dopo il primo “Batman” e ricordo bene che il film conquistò tutti e definì per sempre la grandezza e l’originalità di un regista che stava crescendo di film in film. Rete 4 alle 21, 25 propone la commedia natalizia “Un amore sotto l’albero” diretto da Chazz Palminteri con Susan Sarandon, Paul Walker, Penélope Cruz, Marcus Thomas. Anche qui c’è Alan Arkin. Su Iris alle 21 ci sarebbe l’allegro musical della MGM “Sette spose per sette fratelli” diretto da Stanley Donen con Jane Powell, Howard Keel, Russ Tamblyn, Jeff Richards, Tommy Rall, Ruta Kilmonis. Si balla. O lo stracultissimo “L’allenatore nel pallone” di Sergio Martino con Lino Banfi, Gigi Sammarchi, Andrea Roncato, Licinia Lentini, Giuliana Calandra, Urs Althaus, Cine 34 alle 21.

a qualcuno piace caldo 2

A seguire passa sullo stesso canale anche “L’allenatore nel pallone 2”, sempre diretto da Sergio Martino, prodotto da Luciano Martino con Lino Banfi, Anna Falchi, Urs Althaus, Francesco Totti, Joanna Cecylia Moskwa. Su La7 alle 21 torna un classico di Billy Wilder come “A qualcuno piace caldo” con Tony Curtis, Jack Lemmon, Marilyn Monroe, Joe E. Brown, George Raft, Pat O'Brien. Uno dei film più divertenti che abbia mai visto, che recupera il grande cinema comico in bianco e nero di Laurel e Hardy, citati proprio con la coppia Lemmon-Curtis. E pensare che Frank Sinatra voleva a tutti i costi il ruolo di Lemmon….

300

Su Canale 20 alle 21, 05 avete un filmone come “300” di Zack Snyder, ma deve moltissimo a Frank Miller, l’autore della graphic novel da cui è tratto, con o 300 forzuti spartani capitanati da Gerard Butler, Dominic West, Vincent Regan, Michael Fassbender. Il cattivo è il gigantesco Rodrigo Santoro e la moglie di Butler è Lena Headey. Ho una assurda passione per “300” e devo dire non mi dispiace neanche il sequel, visto che c’è Eva Green. Ma il protagonista è troppo brutto. Qui invece sono tutti belli e tutti in forma. Ricordo le signore alla prima del film che rimasero conquistate dalla potenza maschile dei 300 spartani.

Scemo e piu? scemo

Su Rai Gulp alle 21, 05 passa un “Peter Rabbit” semi-animato diretto da Will Gluck con Domhnall Gleeson, Rose Byrne, Sam Neill. Su Canale 27 alle 21, 10 troviamo il fondamentale “Scemo & più scemo” di Peter Farrelly con Jim Carrey, Jeff Daniels, Lauren Holly, Karen Duffy. Rai Storia alle 21, 10 propone uno dei migliori film di guerra degli ultimi vent’anni, cioè “Il nemico alle porte” di Jean-Jacques Annaud con Jude Law cecchino russo, Ed Harris cecchino tedesco, Joseph Fiennes, Rachel Weisz, Bob Hoskins come Stalin, ambientato durante l’assedio di Stalingrado.

il nemico alle porte

Un film epico, leoniano, anche se non sappiamo che tipo di film avrebbe fatto Leone su Stalingrado. Ma Annaud finisce per fissarsi su un gruppo di personaggi molto simili a quelli della trilogia del dollaro. Su Rai Movie alle 21, 10 trovate ince la commedia americana “Natale all’improvviso” di Jessie Nelson con Diane Keaton, Alan Arkin, John Goodman, Amanda Seyfried, Marisa Tomei, Olivia Wilde, dove nella riunione di famiglia Diane Keaton e John Goodman, sposati da quarant’anni, non vorrebbero rivelare a figli e nipoti che si stanno separando. Gran bel cast.

le colt cantarono la morte e fu… tempo di massacro 2

Davvero poco natalizio il feroce western di Lucio Fulci, scritto da Fernando Di Leo “Le colt cantarono la morte e fu… tempo di massacro” con Franco Nero, George Hilton, Nino Castelnuovo. Bellissimo. Su Cielo alle 21, 15 passa la riuscita commedia con vecchi attori inglesi romantici “Ritorno al Marigold Hotel” di John Madden con Judi Dench, Maggie Smith, Bill Nighy, Dev Patel, Celia Imrie, Ronald Pickup. Carino. Su Italia 1 alle 21, 20 passa invece l’action con truffe “Now You See Me 2” di Jon M. Chu con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Daniel Radcliffe. Non ci ho mai capito niente.

colazione da tiffany.

Della seconda serata vi segnalo solo qualche film romantico da vedere in compagnia. “Colazione da Tiffany” di Blake Edwards con Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal, Martin Balsam, Buddy Ebsen, Iris alle 23, 10, “Tutti pazzi per Mary” di Peter Farrelly, Bobby Farrelly con Cameron Diaz, Matt Dillon, Ben Stiller, Lee Evans, Chris Elliott, Tv8 alle 23, 15, “Mamma mia ci risiamo” di Ol Parker con Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Julie Walters, Rete 4 alle 23, 30. Posso proporvi anche “Come uccidere vostra moglie” di Richard Quine con Virna Lisi, Jack Lemmon, Eddie Mayehoff, Terry-Thomas, La7 alle 23, 30.

2061 un anno eccezionale

O “Gremlins” di Joe Dante con Zach Galligan, Phoebe Cates, Hoyt Axton, Don Steele, Susan Burgess, Frances Lee McCain, Italia 1 alle 23, 55. Il futuristico-comico “2061. Un anno eccezionale” di Carlo Vanzina con Diego Abatantuono, Michele Placido, Anna Maria Barbera, Emilio Solfrizzi, Rai Movie all’1. Ma è già l'anno prossimo. La chiudo qui. Buon Anno! Comunque alle 3, 05 su Iris passa “Cantando sotto la pioggia” di Stanley Donen e Gene Kelly con Gene Kelly, Debbie Reynolds, Jean Hagen, Donald O'Connor, Millard Mitchell, Cyd Charisse. Non si resiste, vero? Per non parlare di “Carioca” di Thornton Freeland con Dolores Del Rio, Ginger Rogers, Fred Astaire, Gene Raymond, su Rai Movie alle 5…

2061 un anno eccezionale edward mani di forbice 1 GREMLINS GREMLINS audrey hepbur colazione da tiffany mamma mia! ci risiamo cameron diaz tutti pazzi per mary tutti pazzi per mary johnny depp e alan arkin in edward mani di forbice ritorno al marigold hotel colazione da tiffany 3 audrey hepburn colazione da tiffany le colt cantarono e fu… tempo di massacro now you see me – i maghi del crimine now you see me 2 le colt cantarono la morte e fu… tempo di massacro 1 ritorno al marigold hotel sette spose per sette fratelli 1 A QUALCUNO PIACE CALDO jude law il nemico alle porte peter rabbit 2. peter rabbit anna falchi l’allenatore nel pallone 2 scemo e piu?? scemo 2 A QUALCUNO PIACE CALDO a qualcuno piace caldo sette spose per sette fratelli 2 l’allenatore nel pallone 2. l’allenatore nel pallone 2 edward mani di forbice 2