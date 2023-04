IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO IN CHIARO STASERA? IN PRIMA SERATA TROVATE L' ADRENALINICO E POP ACTION THRILLER “LUCY". SCARLETT JOHANSON È MAGNIFICA E QUANDO SPARA O BLOCCA I MASCHI IN ARIA SOLO CON LA FORZA DEL PENSIERO CI FA IMPAZZIRE - IN SECONDA SERATA VI CONSIGLIO L’OTTIMO “L’ORA PIÙ BUIA” CON GARY OLDMAN CHE INTERPRETA WINSTON CHURCHILL - NELLA NOTTE PASSA INVECE LA COMMEDIA SEXY “LA SUPPLENTE VA IN CITTÀ”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

succession 1

Che vediamo stasera? Ma è già iniziata la stagione finale di “Succession”? Sì, proprio oggi, la trovate su Sky e credo che già così è sistemata sia questa serata che grande parte delle prossime. In realtà stasera trovate su Sky e su Now solo la prima puntata doppiata in italiano e la seconda puntata in originale con i sottotitoli.

succession 2

Ma va già bene così, visto che al cinema ci andate così poco e che, ormai, perfino i Leone d’Oro vengono distribuiti da Zaia a chiunque, dalla Parietti alla Meloni, tanto che Ciro Ippolito pensa che siano fabbricati a Forcella e sminuiranno sicuramente il valore di quelli originali della Mostra del Cinema di Venezia di Cicutto e Barbera.

succession 3

Anche lì, come in Rai, ci sarà una succession in corso, anche se il direttore della Mostra, Barbera, anche in caso di fine corsa di Cicutto, per regola interna, andrà avanti fino alla Mostra del 2024. Come presidenza andrà a qualche fine intellettuale di destra, vedi Buttafuoco, e come direzione a un Pino insegno o un Luca Beatrice qualsiasi. Ma è così importante il cinema in questi giorni?

cattive acque

Stasera in prima visione in chiaro c’è una bella sorpresa come “Cattive acque” di Todd Haynes, il regista di “Carol”, con Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Bill Pullman, Tim Robbins, Victor Garber, Iris alle 21, social drama con un avvocato ambientalista in guerra contro un terrificante colosso della chimica che rovina le acque delle campagne americane. E’ un film voluto e prodotto da Mark Ruffalo, dove Haynes è di fatto solo regista, ma è di fatto un buon film.

scarlett johansson lucy

Su Canale 20 alle 21 avete il più adrenalinico e pop action thriller “Lucy”, scritto, prodotto e diretto da Luc Besson con Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Min-sik Choi, Amr Waked, Pilou Asbæk, Claire Tran. Fumettoso e cafone quanto basta il film punta tutto su una ragazzetta americana, Scarlett Johansson, che grazie a una superdroga blu che le hanno infilato a sua insaputa nella pancia diventa capace di controllare prima il 20, poi il 30, poi il 40 per cento delle proprie facoltà mentali.

scarlett johansson lucy

Non ha più sentimenti, anche se bacia così, a buffo, Pierre Del Rio, cioè Amr Waked, il macho poliziotto francese che cerca di aiutarla nella sua missione. Certo, si dirà, se sei così intelligente, perché fai un film con Luc Besson che non ne imbrocca uno buono da anni? Eppure questo “Lucy”, 40 milioni di dollari di budget e grande successo in tutto il mondo, almeno per un’ora, prima che diventi una follia mistica alla “2001: odissea nello spazio”, e prima che Lucy arrivi al 100 per cento delle proprie facoltà, è un gran bel divertimento.

scarlett johansson in lucy di luc besson

Quando cioè Scarlett si risveglia in una prigione con i coreani cattivi che se la vogliono fare in quel di Taiwan e da supereroina con superpoteri inizia a sparare a tutti. Poi si fa togliere dalla pancia la droga rimasta e intanto chiama la mamma in America e si mette a piangere. E il supercattivo è il geniale Min Sik Choi, l’eroe di “Old Boy”, una specie di Gigi Burruano coreano, magnifico. E’ lui che controlla il traffico della droga blu che è stata messa nella pancia di Lucy e di altri quattri disgraziati che sono stati inviati in Europa.

scarlett johansson lucy

Sì, è un polpettone incredibile dove c’è di tutto, da “Leon” a “Nikita”, ma Scarlett come Lucy è magnifica e quando spara o blocca i maschi in aria solo con la forza del pensiero ci fa impazzire. Min Sik Choi, il pessimo Mr. Jang, il Gigi Burruano coreano, è uno dei migliori cattivi che siano visti negli ultimi anni, e molte battute sono notevoli. “Preferisco arrivare tardi che morire”, dice il bel Pierre a Lucy mentre lei sta andando come una pazza contromano per le strade di Parigi. “Nessuno muore mai del tutto”.

i mostri oggi.

Su Cine 34 alle 21 passa invece “I mostri oggi” di Enrico Oldoini con Diego Abatantuono, Sabrina Ferilli, Claudio Bisio, Carlo Buccirosso, Angela Finocchiaro. Non è quello che aspettavamo. «Anche se I mostri oggi porta la firma dei due produttori originali”, scrivevo su “Il Manifesto”, “poco è così lontano dalla leggerezza, l'ironia e la cattiveria del vecchio classico e del suo sequel, che aveva punte comiche altissime. [...] Ovviamente tra le mostruosità di oggi neanche un accenno alla politica, alla tv, al cinema o ai carabinieri. Ah, scordavo, però c'è un Enzo Cannavale in gran forma”.

i mostri oggi

Scrivevo anche: “Alla proiezione romana per critici, la prima risata scatta dopo circa un'ora, per l'episodio Povero Ghigo. La star della tv Daniel, Diego Abatantuono, si ritrova con un vecchio partner sfigato, Enzo, Claudio Bisio con pesante parrucca color topo, per andare al funerale di un certo Ghigo, col quale formavano un trio comico. Ma i due si ritrovano al funerale di un perfetto sconosciuto. In realtà, Daniel si è fatto pagare per l'ospitata al funerale e si appresta a improvvisare un accorato sermone.

i mostri oggi

Purtroppo non ci sono molti altri momenti comici, malgrado le dichiarazioni di intenti degli autori. Ma i perfidi critici ridevano di più il giorno prima alle battute di Il caso dell'infedele Klara di Roberto Faenza, che non dovevano essere affatto comiche. Quando un film costruito a sketch, qui se ne contano sedici, non fa ridere, l'effetto è quello dell'addizione, cioè nell'episodio che segue ti porti dietro la pesantezza dell'effetto comico mancato di quelli precedenti”.

michele merchier marino mase i mostri

Per fortuna subito dopo, sullo stesso canale, cioè su Cine 34 alle 23, 05 arriva il vero, primo e originale “I mostri” diretto da Dino Risi con Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Michèle Mercier, Lando Buzzanca, Daniele Vargas. Impossibile fare di meglio.

ultima notte a warlock

Su Rai Movie alle 21, 10 possiamo rifarci con un capolavoro western come “Ultima notte a Warlock” di Edward Dmytryk con con Henry Fonda con le pistole dal manico d’oro, Anthony Quinn, il socio zoppo che lo ama da sempre, Richard Widmark, il giovane sceriffo che lo vuole cacciare dalla città, la bellissima e conturbante Dorothy Malone. Dmytrik ha dichiarato che la componente gay della coppia Fonda-Quin non era intenzionale (vabbé…), ma che Fonda era fin troppo rapido con le sue pistole dal calcio d’argento.

anne hathaway steve carrell agente smart. casino totale

Su Canale 27 alle 21, 10 trovate “Agente Smart. Casino totale” di Peter Segal con Steve Carell, Anne Hathaway, Dwayne "The Rock" Johnson, Alan Arkin, Terence Stamp. Gran bel cast, ma in Italia non abbiamo amato mai l’agente Smart. Con “Tensione superficiale” di Giovanni Aloi, interpretato da Cristiana Dell'Anna, Francesca Sanapo, Benno Steinegger, Philipp Peter Heidegger, Rai 5 alle 21, 15, siamo di fronte a una triste, ma non così rara storia di prostituzione da piccoli borghesi. Michela attraversa il confine, si prostituisce in Austria e torna la sera a casa. Poi la scoprono…

bad company – protocollo praga 2

Su La 7 alle 21, 15 trovate uno spionistico diretto da Joel Schumacher nel 2002, “Bad Company. Protocollo Praga” con Anthony Hopkins, Chris Rock, Matthew Marsh, Kerry Washington. Sembra che sia terribile. “Se hai visto il trailer, hai già visto tutto”, scrive il cattivissimo critico del Chicago Tribune. Su Cielo alle 21, 20 al posto del solito erotichello avete “Madame Bovary” nella versione 2014 diretta dalla francese Sophie Barthes con la sofisticata Mia Wasikowska, lo svalvolato Ezra Miller, Paul Giamatti, Rhys Ifans, Logan Marshall-Green. Così così. Per il critico del Chicago Reader, “Mia Wasikowska è troppo intelligente per interpretare Madame Bovary”.

free guy eroe per gioco 1

Su Warner tv alle 21, 20 avete il complesso giallo di Clint Eastwood ambientato nel ricco e malsano Sud, a Savannah nella Georgia, “Mezzanotte nel giardino del bene e del male”, tratto dal libro di John Berendt, con John Cusack, Kevin Spacey, Jude Law, Lady Chablis, Jack Thompson. Venne accolto malamente dai critici americani. Su Tv8 alle 21, 30 il divertente “Free Guy – Eroe per gioco” di Shawn Levy con Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar, Taika Waititi e su Canale Nove alle 21, 30 “Si accettano miracoli” di e con Alessandro Siani e Fabio De Luigi, Ana Caterina Morariu, Serena Autieri.

L ORA PIU BUIA

In seconda serata vi consiglio su Iris alle 23, 15 l’ottimo “L’ora più buia” di Joe Wright con Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily James, Ben Mendelsohn, Stephen Dillane. Bello anche “Allarme rosso” film di sottomarini e di rapporti di potere tra maschi diretto da Tony Scott con dialoghi scritti e riscritti da Quentin Tarantino e attori come Denzel Washington e Gene Hackman, La7 alle 23, 20.

caterina guzzanti pietro sermonti confusi e felici

Su Canale Nove alle 23, 35 avete la commedia amarognola “Confusi e felici” terzo film da regista di Massimiliano Bruno con Claudio Bisio, Marco Giallini, Anna Foglietta, Massimiliano Bruno, Paola Minaccioni. Pieno di buone battute. “Pensavo di migliorare la mia situazione”, dice Marco Giallini neopadre responsabile, “di passare dall'hashish alla cocaina”. “Mio marito sta sempre col coso in mano”, dice Caterina Guzzanti, moglie insoddisfatta di Pietro Sermonti. “No, mica quello lì. Quello so già due anni che ci ha fatto ciaone”. “Massimo rispetto per le inclinazioni”, risponde Rocco Papaleo alle offerte di un cameriere gay, “ma io non mi inclino”.

scena da confusi e felici

Anche se è un po’ sgangherato come storia e sceneggiatura, questo “Confusi e felici”, con una serie di battute spesso volgari ma ancor più spesso divertenti, e anche a una certa amarezza non banale di fondo, si vede con piacere. E Bruno, per fortuna, spinge dalla parte opposta della commedia moraleggiante e di buoni sentimenti. E non c’è neppure il rispetto per gli anziani. “Sei morta da sei anni, ma ancora non te l’hanno detto?”, urla Giallini a una vecchia antipatica durante un concerto di musica sinfonica. O per le diversità.

scena da confusi e felici 2

“Guarda un po’ se c’è scritto pure sticazzi?”, chiede Giallini alla Foglietta mentre legge il titolo di un’opera. “Quanto disagio psichico”, sbotta a un certo punto una delle pazienti del dottor Marcello, Claudio Bisio, psicanalista non troppo efficace che si scopre malato e gli vengono dati solo tre mesi prima di diventare completamente cieco. Ricordo che Giallini era quello che faceva più ridere di tutti.

notte senza fine 8

Su Rai Movie a mezzanotte e 15 passa un capolavoro western di Raoul Walsh che ha influenzato decine e decine altri film, “Notte senza fine” con Robert Mitchum, Teresa Wright, Judith Anderson, Dean Jagger, Alan Hale, John Rodney, grande revenge movie che parte dall’unico particolare che il protagonista ricorderà degli assassini della sua famiglia, gli speroni. Decisamente influenzato da Orson Welles, si disse.

notte senza fine 6

Per Bertrand Tavernier è “un western freudiano e onirico, basato su un tema da tragedia greca”, Robert Mitchum “cerca di lottare disperatamente contro forze oscure e alienanti, contro il destino. Come in un incubo, qualsiasi cosa faccia gli si rivolta contro”. Ad accrescere il mito il fatto che fosse il film che vidi Jim Morrison la notte della sua morte.

king kong 2. 2

Su Iris all’1, 45 passa il disastroso “King Kong 2” di John Guillermin con Brian Kerwin, Linda Hamilton, John Ashton, Peter Michael Goetz, Frank Maraden. Doveva essere un successo sicuro, ma si rivelò un disastro, 18 milioni di budget e solo 5 milioni di dollari di incasso. Per Guillermin, che aveva rifiutato la belleza di un milione di contratto per Superman subito dopo King Kong e la regia di Hurricane, fu un brutto colpo. E l’ultimo film. Inoltre non lo girò interamente, visto che venne completato da un assistente di 21 anni, Charles McCracken.

la supplente va in citta' 5

Nel film Kong è “interpretato” da Peter Elliott, che diventerà celebre in tutto il mondo come “gorilla” per il cinema (Gorilla nella nebbia, Congo, Buddy) e la pubblicità (Crodino, ecc). C’è anche una Lady Kong, interpretata da Gege Antoni, Brian Kerwin e Linda Hamilton. Su Rete 4 alle 2, 10 passa invece la commedia sexy “La supplente va in città” di Vittorio De Sisti con Carmen Villani, Francesco Mulè, Vincenzo Crocitti, Josele Roman, Maria Luisa Ponte.

carmen villani vincenzo crocitti la supplente va in citta' 2

Rubina, Carmen Villani, arriva a Roma dalla montagna decisa a sposare il suo fidanzato, Carlo, Mauro Frittella, che lavora in una autocarrozzeria e pensa solo alla disco music. Visto che lui non si decide a sposarla, va a lavorare come colf in una famiglia “perbene” solo sulla carta. Un padre guardone, Francesco Mulé, un figlio un po’ scemo, Vincenzo Crocitti, e una figlia lesbica, Josele Román. Prima si impone come cameriera tuttofare, poi come amante di tutta la famiglia. Quando scoprirà di essere incinta del vecchio fidanzato, si farà sposare dal figlio un po’ scemo e deciderà di vivere come vuole.

incompreso. vita col figlio. 1

Si piange ancora con “Incompreso. Vita col figlio” di Luigi Comencini con Anthony Quayle, Stefano Colagrande, Simone Giannozzi, John Sharp, Adriana Facchetti, Cine 34 alle 2, 50. Non ho mai avuto il coraggio di riguardarlo. Si ride invece con “Leoni al sole” di Vittorio Caprioli, scritto assieme a Dudù La Capria, con Vittorio Caprioli, Franca Valeri, Philippe Leroy, Serena Vergano, Francesco Morante, Cine 34 alle 4, 30. Chiudo col rarissimo “Akiko” di Luigi Filippo D'Amico con Akiko Wakabayashi, Pierre Brice, Marisa Merlini, Memmo Carotenuto, Vicky Ludovici, Valeria Fabrizi, Rai Movie alle 5. Mai visto, ahimé.

