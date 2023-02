IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - CHE VEDIAMO IN CHIARO STASERA? LO SO CHE NON VEDETE L’ORA DI VEDERE LO STRACULTISSIMO “ALEX L’ARIETE” CON ALBERTO TOMBA NEL SUO PRIMO E ULTIMO FILM CHE DIFENDE LA PALPITANTE MICHELLE HUNZIKER ACCUSATA DI OMICIDIO - IL FILM PIÙ TRASH DELLA NOTTATA E' “LA COPPIA DEI CAMPIONI” CON MASSIMO BOLDI E MAX TORTORA SCATENATISSIMI - IN PRIMA SERATA AVETE ANCHE IL PESANTUCCIO “DON JON”, RIVISITAZIONE DEL MITO DI DON GIOVANNI. MOLTO SPINTO, MA PIUTTOSTO RIUSCITO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

alex l ariete 2

Che vediamo in chiaro stasera o stanotte? Beh. Io lo so che non vedete l’ora di vedere lo stracultissimo “Alex l’ariete” di Damiano Damiani con Alberto Tomba nel suo primo e ultimo film che difende la palpitante Michelle Hunziker accusata di omicidio, Ramona Badescu, Orso Maria Guerrini, Corinne Cléry su Cine 34 alle 4, 10, un film che tutto il mondo ci invidia. E vi verrebbe voglia anche di ricuperare gli spot di Tomba degli stessi anni dove fa una versione nostrana di The Rock.

max tortora massimo boldi la coppia dei campioni

Magari vi piacerebbe anche rivedere su Rai Due alle 3, 50 il film più trash della nottata, “La coppia dei campioni” diretto da Giulio Base, regista di santini per la Rai (Padre Pio, Maria Goretti), prodotto da Flavia Parnasi e Rai Cinema, con Massimo Boldi e Max Tortora protagonisti. Scatenatissimi. “Na scurreggetta la posso fa?”, “Come si caricano 'sti film zozzi?”, “Non riesco a liberarmi se non sento un po’ di musica”, “Mi chiamano Rommel, la volpe del dessert”,” Scusi, ma si è cagato addosso!”, “Il paradiso è la figa!”.

massimo boldi trenino la coppia dei campioni

Un film dove Boldi, infoiatissimo, trova in Max Tortora un degno partner romano, scatenato e allora quasi inedito per il cinema. E Max si libera in un film dove finalmente la fa da protagonista e ha modo di odorarsi i calzini quando se li leva. Certo, le battute non sono finissime, per non parlare della scena con due escort mezze nude adescate con la battuta, elegantissima, “Io sono bello gonfio” o l’arrivo del pappone Massimo Ceccherini (“Dove so’ ste bucaiole?”).

much loved di nabil ayouch 9

Ma prima di tutto vi devo segnalare, lo aveste perso due giorni fa, il rapido ritorno, su Cielo alle 23, 15, del bellissimo film sulle escort marocchine “Much Loved” di Nabil Ayouch con Loubna Abidar, Asmaa Lazrak, Halima Karaouane, Sara Elmhamdi Elalaoui, che quando venne distribuito in sala da Valerio De Paolis andò meno bene che ora in tv. Probabilmente venne percepito come un film d’arte. E ora torniamo alla prima serata in chiaro. Non brillantissima. Anche se su Tv2000 alle 20, 55, dopo averci massacrato su biopic di preti e frati, presentano la strepitosa commedia sentimentale diretta nel 1958 da Stanley Donen “Indiscreto” con Ingrid Bergman, Cary Grant, Phyllis Calvert, Cecil Parker.

cary grant ingrid bergman indiscreto

Per Cary Grant è il suo film preferito. Magari è anche quello che non gli crea imbarazzo, visto che ha una partner non giovanissima nonché grande attrice e grande amica dai tempi di “Notorious” che cerca di ricostruirsi una carriera americana dopo la storia con Roberto Rossellini che fu per lei fonte di un grande scandalo internazionale. Del resto l’unica cosa che convinse Cary Grant a fare il film fu la presenza della Bergman.

ti amo in tutte le lingue del mondo

E’ lui stesso produttore insieme a Stanley Donen con la società Grandon. Donen comprò per pochi soldi i diritti della commedia di Norman Krasna, “Kind Sir”, interpretata sulle scene da Charles Boyer e Mary Martin, che fu un flop e che riadattò per il cinema assieme allo stesso scrittore. Film adorato da Nora Ephron. Su Cine 34 alle 21 trovate una commedia di Leonardo Pieraccioni, “Ti amo in tutte le lingue del mondo” con Marjo Berasategui, Giorgio Panariello, Rocco Papaleo.

demi moore forsaken

Su Warner tv alle 21 trovate anche il film legato alla serie “Veronica Mars” diretto da Rob Thomas con Kristen Bell, Jason Dohring, Krysten Ritter, Ryan Hansen, Francis Capra, Percy Daggs III. La giovane avvocatessa ritorna nella cittadina di Neptune per aiutare l’ex fidanzato accusato di omicidio. In pratica è un episodio della serie di due ore, ma fu anche il tentativo per dare ai fan della serie, soppressa dopo la seconda stagione, un contentino finale. Sembra che il film incredibilmente buono.

mission impossible

Su Iris alle 21 occhio al western franco-canadese “Forsaken – Il fuoco della giustizia” di Jon Cassar con Kiefer Sutherland, Landon Liboiron, Demi Moore, Donald Sutherland, Brian Cox, dove il predicatore Donald Sutherland e il suo rampollo pistolero, Kiefer Sutherland, se la vedono con la banda di Brian Cox. Così così, ma bel cast. Strepitoso, su Canale 20 alle 21, 05, il “Mission: Impossible” diretto da Brian De Palma con Tom Cruise come Ethan Hunt, Jon Voight, Emmanuelle Béart, Jean Reno, Vanessa Redgrave, Kristin Scott Thomas e un cameo di Emilio Estevez. Fece ripartire tutta la serie.

quando l’amore si spezza

Bellissima la scena con Tom Cruise che rimane appeso in aria in equilibrio coi fili, ripresa da “Topkapi” di Jules Dassin. Il film iniziò senza avere un copione finito. Ci lavorarono Robert Towne, David Koepp e lo stesso De Palma, che rielaborarono una sceneggiatura scritta da Willard Huyck e Gloria Katz, poi già rivista da Steve Zaillian e Koepp. Su Rai Movie alle 21, 10 avete il drammone con figlio che non nasce, madre surrogata e follia di uno dei tre personaggi “Quando l’amore si spezza" Jon Cassar con Morris Chestnut, Regina Hall, Theo Rossi.

don jon 4

Su Canale 27 alle 21, 10 si passa all’amore tra anchor-woman e giornalisti di provincia in “Qualcosa di personale” di Jon Avnet con lo stagionato Robert Redford e una ancora adorabile Michelle Pfeiffer, Stockard Channing, Joe Mantegna, Kate Nelligan. Non è molto amato dalla critica. Su Cielo alle 21, 15 il pesantuccio “Don Jon”, rivisitazione del mito di Don Giovanni ideato, diretto e interpretato da Joseph Gordon Levitt. Le belle donne sono le strepitose Scarlett Johansson, Julianne Moore, Brie Larson. Molto spinto, ma piuttosto riuscito.

eva green franklyn

Su Rai 5 alle 21, 15 avete il fantascientifico ambientato a Londra “Franklyn” di Gerald McMorrow con Ryan Phillippe, Sam Riley, Eva Green, Jay Fuller, Bernard Hill, Art Malik, Kika Markham. Così così. “Hanna” dell’ambizioso e estetizzante Joe Wright è un fumettone con ragazza killer, Saoirse Ronan, cresciuta dal padre, Eric Bana, come arma micidiale per regolare i conti con i servizi segreti e la gelida Cate Blanchett, Canale Nove alle 21, 25. Piuttosto buono, ma la storia la conoscevamo già.

pierfrancesco favino giacomo ferrara suburra

In seconda serata ci vengono riproposti l’ottimo “Suburra” di Stefano Sollima con Pierfrancesco Favino, Elio Germano, Claudio Amendola, Alessandro Borghi, Greta Scarano, Rai Movie alle 23, il western parodistico “Gli eroi del west” di Steno con Walter Chiari, Raimondo Vianello, Silvia Solar, Beni Deus, Mary Andersen, Cine 34 alle 23, 05, l’horror “Valentine. Appuntamento con la morte” di Jamie Blanks con Denise Richards, David Boreanaz, Marley Shelton, Jessica Capshaw.

il silenzio dei prosciutti 2

Sembra una follia l’horror “The Woman” di Lucky McKee con Pollyanna McIntosh, Sean Bridgers, Angela Bettis, Lauren Ashley Carter, Shyla Molhusen, Rai 4 alle 23, 55, dove è di scena una donna selvaggia, ultima rimasta della sua tribù che viene catturata da un avvocato non tanto sano di mente nel tentativi di rieducarla. Sembra che non sia male. Disturbante, strampalato, ma con trenta minuti finale ultragore! Cine 34 alle 0, 35 presenta il capolavoro di Ezio Greggio, “Il silenzio dei prosciutti” con Ezio Greggio, Dom DeLuise, Billy Zane, Shelley Winters, Joanna Pacula, Charlene Tilton.

casotto

Greggio va difeso. Fa dei film che nessuno gira più da trent’anni. “La verità nascosta” di Andrés Baiz con Quim Gutiérrez, Clara Lago, Martina García, Marcela Mar, Alexandra Stewart, Rete 4 alle 0, 50 è un thriller colombiano magari interessante con un direttore d’orchestra che si ritrova nei guai dopo che ha tradito la fidanzata. Può capitare. Non posso non segnalarvi ancora una volta “Casotto”, capolavoro di Sergio Citti, scritto assieme a Vincenzo Cerami con attori meravigliosi,

casotto 8

Jodie Foster come figlia incinta che il vecchio nonno Paolo Stoppa vuole far sposare a un fesso qualsiasi, Mariangela e Anna Melato che se la vedono con Ugo Tognazzi e la sua misteriosa valigetta, Michele Placido che viene rimproverato da Stoppa perché ha una palla che gli sporge dal costume (“la palla!”), Ninetto Davoli che fa il bagnino, Gigi Proietti e Franco Citti che fanno due poveracci che hanno portato al mare due tipe volgarucce, e quando scoprono di avere i piedi sporchi si vergognano di farsi vedere. Tutto si svolge in un casotto nel corso di una giornata di mare, senza mai uscire dall’interno, Cine 34 alle 2, 30.

la battaglia dei giganti

“La battaglia dei giganti” di Ken Annakin con Henry Fonda, Robert Shaw, Robert Ryan, Dana Andrews, George Montgomery, Charles Bronson, Robert Woods, che avrete sicuramente già visto, è un filmone di guerra girato in Spagna in 70 mm, Rete 4 alle 3, 10. E’ pieno di inesattezze storiche ma è un grande film della nostra gioventù, l’anteprima fu a Los Angeles il 16 dicembre del 1965 proprio nel celebre Cinerama Dome Theatre chiuso da poco con grande dispiacere di tutto il mondo dei cinefili, a cominciare da Tarantino.

agente segreto 777 – invito a uccidere 2

Chiudo con “Agente segreto 777 – Invito ad uccidere” stracultissimo 007 all’italiana di Enrico Bomba con Lewis Jordan, Hélène Chanel, Claudie Lange, Umberto Raho, Cina Doren, Halina Zalewska. L’agente segreto 777, cioè Lewis Jordan, cioè Tiziano Cortini, anche soggettista e assistente alla regia, comunque un po’ sbagliato per il ruolo, indaga sul rapimento di uno scienziato nucleare e scopre che ci sono degli agenti che fanno il doppio gioco.

agente segreto 777 – invito a uccidere

Piccolissimo budget, ma grande fascino d’epoca. Nei primi minuti vediamo il nostro eroe uccidere un ciccione con la barbetta a sangue freddo, poi entrare in camera da letto e trovarci una bella ragazza discinta. Subito dopo i titoli di testa, magnifici, una macchina precipita in un burrone. Uscito subito dopo “Agente segreto 777 operazione mistero”, sempre di Bomba, con Mark Damon e Jordan/Cortini come compare del protagonista.

agente segreto 777 invito a uccidere

Più che probabile che questo sia un 777 di recupero. Bomba era più un produttore che un regista. I film che ha diretto sono tutti abbastanza assurdi, ma divertenti. Halina Zalewska, qui nel ruolo di Frida, sarà poi nota come Ella Karin, madre della vera spia italiana Igor Marini (quello dell’Affare Mitrokin). Buona notte.

