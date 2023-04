IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO OGGI? BEH, DOPO CHE HO VISTO IL FAVOLOSO BALLETTO LESBO IERI ALLE SETTE E MEZZO DI MATTINA COREOGRAFATO DA LUCA TOMMASINI PER L’ESIBIZIONE DI MADAME NEL PROGRAMMA DI FIORELLO, POSSO ANCHE DORMIRE TRANQUILLO - ALTRO CHE IL BACIO DI ROSA CHEMICAL E FEDEZ, ALLA FACCIA DELLE FORZE REPRESSIVE RETRO-MELONIANE, IL MONDO È GIÀ PIÙ AVANTI - PER CELEBRARE IL NUOVO CORSO QUEER DELLA RAI, VI INVITO A UNIRVI A ME SU MUBI NELLA VISIONE DEL MUSICAL SUPERQUEER “PLEASE BABY PLEASE” UN ESPERIMENTO SEXY-CAMPY ALLA JOHN WATERS. DAGO IMPAZZIRÀ… - VIDEO

la coreografia di madame a viva rai 2 7

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo oggi? Beh, dopo che ho visto il favoloso balletto lesbo ieri alle sette e mezzo di mattina coreografato da Luca Tommasini per l’esibizione di Madame (il bene nel male…) nel programma di Fiorello con Biggio (dovete ammettere che ci avevo visto bene con lui presentatore a Stracult, e pensare che proprio a Rai Due me lo volevano fare sostituire con Pino Insegno… ma va là), posso anche dormire tranquillo.

la coreografia di madame a viva rai 2 13

Altro che il bacio di Rosa Chemical e Fedez a Sanremo, alla faccia delle forze repressive retro-meloniane il mondo è già più avanti. E Fiorello, proprio nell’anno che doveva festeggiare il ritorno alle folle oceaniche di Checco Zalone baciato, come Amadeus, da Lucio Presta, che si è rivelato inesistente sul piano mediatico, è ancora una volta la scoperta dell’anno. E il suo programma, a parte gli sketch spesso buttati via, quello più contaminato in senso buono di spirito dei tempi. Ma guarda! Pure con Biggio in versione queer coi tacchi. Altro che le foto di Paola Bellone con Elly Schlein.

la coreografia di madame a viva rai 2 11

Per celebrare il nuovo corso queer della Rai, che nell'attesa di un nuovo progamma di Pino Insegno (ogni volta che va a prendere il caffé a Palazzo Chigi trema un presantore) arriverà forse all’apoteosi con la coppia Strabioli-Morgan in StraMorgan, da evitare come la peste per i cantanti in ascesa ma oro per i deliri campstracultistici personali (e per il dilagare delle nuove facciate della destra sgarbista frolle come le facciate fatte coi superbonus).

please baby please

Dopo essermi visto su Amazon tutte le incredibili sette puntate di “Swarm” su Amazon con Dominique Fishback serial killer nera lesbo e sovrappeso che in ogni puntata ha un carattere diverso, vi invito a unirvi a me su Mubi nella visione del musical superqueer “Please Baby Please” diretto da Amanda Kramer con la stupenda Andrea Riseborough, Harry Mellig, Karl Gusman e Demi Moore, già ribattezzato da Variety “un West Side Story riletto da Kenneth Anger”, e da altre testate una art-oddity, un esperimento sexy-campy alla John Waters, dove una coppia degli anni ’50 in una Londra coloratissima sono tetsimoni di un doppio omicidio e, confrontandosi con la gang di assassini e il loro capo fanno i conti con la propria sessualità.

please baby please

Critici divisi. A alcuni sembra noioso, altri sono impazziti. Ma va bene così. Luca Tommasini lo avrà sicuramente già visto. E Dago impazzirà

