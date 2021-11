IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA ASPETTANDO “GOMORRA”? POTETE RIVEDERVI ALMENO “L’IMMORTALE” DI E CON MARCO D’AMORE PER CAPIRE A CHE PUNTO SI ERA FERMATA LA SAGA.LO TROVATE SU SKY, OVVIAMENTE - IL FILM PIÙ STRACULT DELLA NOTTATA DOVREBBE ESSERE IL GIALLO ITALO-SPAGNOLO DI AMBIENTAZIONE TEDESCA “RAGAZZA TUTTA NUDA ASSASSINATA NEL PARCO” - TUTTO SI CHIUDE ALLE 5 SU RAI MOVIE CON IL MAGICO “ACHILLE TARALLO” DI ANTONIO CAPUANO, COMMEDIA SVITATA E SIMPATICA - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera aspettando “Gomorra – Stagione finale”? Potete rivedervi almeno “L’immortale” di e con Marco D’Amore per capire a che punto si era fermata la saga di “Gomorra”. Lo trovate su Sky, ovviamente.

Avete già visto la bellissima serie contro le Big Pharma americane “Dopesick” con Michael Keaton su Disney +? E’ sicuramente più interessante del fumettone “Red Notice” diretto da Rawson Marshall Thurber con Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds già ultraprimo su Netflix.

dopesick

O di “Boys” di Davide Ferrario con Neri Marcoré, Marco Paolini, Giorgio Tirabassi e Giovanni Storti, ennesima commedia con i vecchi amici che ebbero un effimero successo negli anni ’70 con un complesso rock che si ritrovano a riprendere la strada interrotta allora.

boys

Diciamo che loro sono tutti molto simpatici e gradevoli, ma che il film è già visto e rivisto e che come sento parlare di prostata in tv cambio canale. Su Netflix trovate anche un buon revenge movie con Liam Neeson, “La preda perfetta”, che non posso non consigliarvi perché scritto e diretto da Scott Frank, autore della sceneggiatura di “Logan” e di un piccolo capolavoro come “La regina degli scacchi”. Mi vedrei anche, a 14 euro, “Shang chi e la leggenda dei dieci anelli” su Disney+.

red notice

In chiaro stasera in prima serata trovate su Iris alle 21 “Una folle passione”, mélo-thriller di Susanne Bier con Jennifer Lawrence e Bradley Cooper tratto da un romanzo di Ron Rash. Devo dire che non l’ho visto.

special forces – liberate l'ostaggio

Su Cine 34 un altro film di Leonardo Pieraccioni, “Finalmente la felicità” con Adriana Romero. Su Canale 20 alle 21, 05 il decisamente meno visto “Special Forces – Liberate l’ostaggio”, opera prima del documentarista Stephane Rybojad con Diane Kruger come giornalista francese rapita dai talebani in Afghanistan. Se le special forces del titolo non riusciranno a salvarlo verrà ucciso. Ovvio.

pierce brosnan grey owl

Su Rai Movie alle 21, 10 il film ecologista diretto da Richard Attenborough “Grey Owl” con Pierce Brosnan che si sente un capo indiano, “The Blind Side” di John Lee Hancock con Sandra Bullock, Kathy Bates e Kim Dickens è il biopic di un campione di football americano, tal Michael Oher, La5 alle 21, 10.

Più interessante il vecchio peplum biblico “Giuseppe venduto dai fratelli” diretto da Irving Rapper con Geoffrey Horne, la bellissima Belinda Lee, Robert Morley, Terence Hill quando si chiamava Mario Girotti, Tv200 alle 21, 15.

La bellissima Belinda Lee morì a soli 25 anni in un incidente automobilistico in California, perdendo la testa, incinta del bambino di Gualtiero Jacopetti, il 14 marzo del 1961. Questo è il suo ultimo film, che uscì postumo. Nel film, Belinda Lee è la moglie infedele di Putifarre, il grosso Robert Morley, poco adatto alla parte, ma sempre divertente, che cerca di sedurre il giovane Giuseppe.

ragazza tutta nuda assassinata nel parco.

Tutta la storia è lì. Solo che il bel Geoffrey Horne, pur se attore dell’Actor allora molto quotato, fresco di Il ponte sul fiume Kwai, Esterina, Bonjour tristesse, provinato perfino per La dolce vita di Fellini, non era così noto al nostro pubblico. Questo è il suo unico péplum.

shang chi e la leggenda dei dieci anelli

L’anno dopo girerà il suo unico spaghetti western, “I tre implacabili”, e tornerà in America. Ultimo film italiano anche per Irving Rapper, che aveva da poco diretto un “Ponzio Pilato” di non grande ricordo, che si rifarà vivo nel cinema col folle e trashissimo “Il primo uomo diventato donna” nel 1970.

il velo dipinto

Un bel po’ visto ma più che passabile “Il velo dipinto” diretto da John Curram tratto dal celebre romanzo di William S. Maugham con Naomi Watts, Edward Norton, Liev Schrieber, Diana Rigg, Cielo alle 21, 20.

seduzione pericolosa

Su Rai Due alle 21, 20 trovate “Miracoli dal cielo” diretto da Patricia Riggen con jennifer Garner e Queen Latifah. Mai visto. In seconda serata la scelta è tra il buffo film di Alessandro Benvenuti “Zitti e Mosca” ispirato al Festival dell’Unità e a quando il PCI in Toscana era davvero il PCI, Cine 34 alle 23, e il bel western antirazzista “Joe Bass l’implacabile” diretto da Sydney Pollack con Burt Lancaster e Ossie Davis che fingono di fare il bianco cattivo e il nero schiavo nel mezzo del west, un cattivissimo Telly Savalas e una divertita Shelley Winters, Rai Movie alle 23, 10.

rapimento e riscatto

Credo che sia piuttosto buono anche il tardo film diretto da Mike Nichols “La guerra di Charlie Wilson” con Tom Hanks, Amy Adams, Julia Roberts e Philip Seymour Hoffman che non presi troppo in considerazione quando uscì, Iris alle 23, 20. Un fumettone poco logico è invece “Van Helsing” di Stephen Sommers con Hugh Jackman e Kate Beckinsdale, Canale 20 alle 23, 30.

ragazza tutta nuda assassinata nel parco 2

Più tardi trovate su Italia 1 all’1,05 il primo Mad Max, cioè “Interceptor”, quello originale diretto da Gerge Miller con Mel Gibson ancora sconosciuto. Ottimo il giallo di Taylor Hackford “Rapimento e riscatto” con Meg Ryan e Russel Crowe che si innamorarono sul set, Iris all’1, 30.

Il film più stracult della nottata dovrebbe essere il giallo italo-spagnolo di ambientazione tedesca “Ragazza tutta nuda assassinata nel parco”, mischione di revenge e serial killer movie diretto da Alfonso Brescia con Robert Hoffman, Pilar Velasquez, Irina Demick, Adolfo Celi, Howard Ross, Rete 4 alle 2, 05. Mi ricordavo più il titolo del film, però.

naomi watts edward norton il velo dipinto

Rivedrei anche il kolossal televisivo “Il segreto del Sahara” di Alberto Negrin in versione film, Rai Movie alle 2, 45, con cast delirante che mischia Miguel Bosé, Diego Abatantuono ancora terrunciello, il grande attore polacco Daniel Olbrychsky e la nostra Delia Boccardo.

shang chi e la leggenda dei dieci anelli 1

Su Cine 34 alle 3, 45 il peplum parodistico “I baccanali di Tiberio” di Giorgio Simonelli con Waletr Chiari, Ugo Tognazzi, Abbe Lane, Tino Buazzelli e Aroldo Tieri. Parecchio divertente. Non era male “Seduzione pericolosa”, thriller di Harold Becker con Al Pacino, Ellen Barkin, John Goodman e Michael Rooker schiaffato davvero tardi, alle 3, 45 su Iris.

i baccanali di tiberio

Tutto si chiude alle 5 su Rai Movie con il magico titolo di “Achille Tarallo” di Antonio Capuano, commedia svitata e simpatica con un trio di protagonisti composto da Biagio Izzo, che è appunto Achille Tarallo, guidatore di autobus e musicista, mai visto così in parte e moderato, Ascanio Celestini come suo manager romano cialtrone e Tony Tammaro come il suo accompagnatore musicale e autore.

achille tarallo

Diciamo che siamo a Napoli, dove Tarallo guida l’autobus, vive con una moglie che non ama da tempo e con l’amico pianista Caffè, Tony Tammaro, compone canzoni in italiano, perché “l’italiano è come la vita in bella copia, è elegante”, anche se deve poi accettare le offerte di suonare a matrimoni di basso rango che gli procura il suo manager, Pennabic, cioè Ascanio Celestini. E’ la vita. Che Tarallo cerca di vivere al meglio, evitando le insidie del napoletano, al punto che sogna di cantare come Fred Bongusto in una delle scene di maggior culto del film. Mi fermo qui.

