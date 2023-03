IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? C'È “GLI INTOCCABILI” DI BRIAN DE PALMA CON SEAN CONNERY COME JIM MALONE, IL RUOLO CHE GLI FARÀ VINCERE IL SUO UNICO OSCAR - ALLE 21 AVETE ANCHE “FEBBRE DA CAVALLO – LA MANDRAKATA” E IL PRIMO EPISODIO DI “MATRIX”, CAPOLAVORO DEL 1999 DEI FRATELLI (ALLORA) WACHOWSKI - IN SECONDA SERATA TROVATE L’EROTICHELLO “LA SUPPLENTE” E “IL TRAFFICONE” CHE HA MOLTI FAN… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Intanto ci sarebbe “Gli intoccabili” diretto da Brian De Palma, scritto da David Mamet, musicato da Ennio Morricone con Kevin Costner come Elliot Ness, Robert De Niro come Al Capone, Sean Connery come Jim Malone, il ruolo che gli farà vincere il suo unico Oscar, Andy Garcia, Charles Martin Smith, Billy Drago, Iris alle 21, tratto dalla celebre serie tv americana degli anni ’60 con Robert Stack. Per il ruolo di Al Capone, che Brando aveva rifiutato (troppo poco per lui 5 milioni di dollari) era già stato scritturato Bob Hoskins, ma quando entrò in campo De Niro, De Palma lo preferì a Hoskins, che venne però regolarmente pagato come se lo avesse interpretato.

nancy brilli gigi proietti febbre da cavallo la mandrakata

La grande scena della sparatoria sulla scalinata della Union Station di Chicago fu un ripiego rispetto a una spettacolare battaglia su un treno che risultò troppo cara da realizzare in studio. Su Cine 34 alle 21 avete invece “Febbre da cavallo – La mandrakata”, diretto da Carlo Vanzina, che lo ha scritto insieme al fratello Enrico, con uno strepitoso Gigi Proietti che riprende il vecchio ruolo di Bruno Fioretti alias Mandrake, ma anche con un Enrico Montesano, cioè Er Pomata, ancora divertente, oltre alle new entries di Carlo Buccirosso, Nancy Brilli, Rodolfo Laganà.

matrix e la scelta della pillola

Fra tanti sequel e reboot di film famosi non amati, va detto che La mandrakata ha ricevuto un trattamento di favore e di simpatia da parte del pubblico dei fan. Anche se, certo, i tempi sono diversi da quelli del primo film e le mancanze di Mario Carotenuto, di Adolfo Celi e, soprattutto, di Ennio Antonelli il grande Manzotin, si sentono. Su Canale 20 alle 21, invece, avete il primo episodio di “Matrix”, capolavoro del 1999 dei fratelli (allora) Andy Wachowski, Larry Wachowski con Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving.

la fabbrica di cioccolato

Decisamente meno riuscito rispetto alle aspettative, ma sempre un grande film di Tim Burton ispirato a un capolavoro della letteratura per ragazzi di Roald Dahl, trovate su Canale 27 alle 21, 10 “La fabbrica di cioccolato” con Johnny Depp come Willy Wonka, Freddie Highmore, David Kelly, Helena Bonham Carter, Noah Taylor, Christopher Lee. Deep Roy interpreta tutti gli Oompa Loompa. Gene Wilder, anora vivo quando si iniziò il film, accusò la produzione di voler fare niente di più di un remake del suo “Willy Wonka”.

la fabbrica di cioccolato 2

John August, lo sceneggiatore del nuovo film non aveva mai neanche visto il vecchio. Gli rispose Johnny Depp sostenendo che era solo una nuova versione del romanzo. Non funzionano gli effetti in digitale, ahimè, e ci fanno capire che Tim Burton stava precipitando in un mondo che non era più quello che tutti abbiamo amato. Ma si vede volentieri. Fu l’ultimo film prodotto dalla Plan B di Brad Pitt e Jennifer Aniston e l’ultimo della Warner Bros distribuito in Vhs.

ROBERT MITCHUM LA COLLERA DI DIO

Su Rai Movie alle 21, 10 arriva il raro “La collera di Dio” diretto nel 1972 da Ralph Nelson, il regista di “Soldato blu”, con Robert Mitchum, Rita Hayworth, Victor Buono, Frank Langella, musiche favolose di Lalo Schifrin e fotografia di Alex Phillips jr. Tutto girato in messico e pieno di attori messicani. E’ una sorta di tortilla western alla “Giù la testa”, con rivoluzionari irlandesi alle prese con un dittatorello sudamericano. Frank Langella è il signorotto cattivo, Robert Mitchum il rivoluzionario buono travestito da prete. Rita Hayworth la mamma di Langella. Il protagonista è certo Ken Hutchinson che non fece nessuna carriera.

la collera di dio 1

Notevolissima e supersexy Paula Pritchett, reduce da film assurdi come “Chappaqua” nel 1966 e “Nuda dal fiume” di Kadar e Klos, dove era quella, appunto, nuda dal fiume. E’ il suo ultimo film. Celebre la storia di Rita che, sapendo che c’era a Città del Messico la serata degli Oscar messicana, ci volle andare. “Ma noi non abbiamo un invito, Rita”, le disse il suo agente. “Ma io sono Rita Hayworth!” chiuse il discorso lei. E infatti ci andò. Fu l’ultimo film che completò Rita, già malata di Alzheimer. Notevole anche la storia della prima scena sul set tra Mitchum e Langella. Langella, vedendo Robert Mitchum gli grida “Prete!” Al che Mitchum, vestito con un elegante abito bianco e fumando una Gitane, avrebbe dovuto dire "Sono qui, Thomas De La Plata".

the dressmaker.

E invece, per metterlo alla prova, gli dice “I’m here, motherfucker!”/"Sono qui, figlio di puttana". Che fine avrà fatto Paula Pritchett? Su La5 alle 21, 10 trovate il notevole “The Dressmaker – Il diavolo è tornato” diretto da Jocelyn Moorhouse con Kate Winslet, Sarah Snook, Liam Hemsworth, Hugo Weaving, Judy Davis, Caroline Goodall, commedia australiana piuttosto bizzarra. Inizia con un “Bastardi, sono tornata!”, detto minacciosamente da Kate Winslet quando scende nella sua cittadina natale di Dungatar nell’outback australiano in cerca di vendetta.

the dressmaker.

Un po’ come fosse Clint Eastwwod nei suoi grandi western. Solo che al posto delle colt dello straniero senza nome, la ragazza ha una macchina da cucire Singer. Perché in questo The Dressmaker, tratto da un bestseller di Rosalie Ham, la vendetta passa attraverso gli abiti delle grandi firme internazionali che cuce la protagonista facendo impazzire non solo tutte le ragazze del posto, ma anche il sergente di polizia del posto dedito a vestirsi da femmina e interpretato alla grande da Hugo Weaving. Da tempo il cinema australiano si è dedicato, grazie alle sue agguerrite registe, a grandi personaggi femminili forti e combattivi.

the dressmaker 6

E ha grandi attrici, come dimostrano anche qui Kate Winslet nei panni di Myrtle “Tilly” Dunnagle e Judy Davis, che fa la sua mamma, Molly la pazza, che ricordiamo dai tempi di “La mia brillante carriera”. E’ un piacere solo vederle assieme come madre e figlia che si incontrano dopo anni di separazione in questa Australia rurale del 1951 e è ancora più un piacere vederle recitare con Hugo Weaving e con il bellone Liam Hemsworth, pazzo di Kate Winslet. Visto che siamo in un revenge movie totalmente ispirato ai nostri spaghetti western, anche nella musica, Tilly, cioè la Winslet, è tornata nel paesello miserabile di Dungatar per vendicarsi di chi l’aveva ingiustamente incolpata di aver ucciso un bambino quando aveva dieci anni e l’aveva cacciata via per sempre.

La bella e la bestia il film VINCENT CASSEL LEA SEYDOUX

Su Cielo alle 21, 15 avete invece “La bella e la bestia” di Christophe Gans con Vincent Cassel, Léa Seydoux, André Dussollier, Eduardo Noriega, Myriam Charleins. Non male. Su La7 alle 21, 15 magari gradirete rivedere “Rain Man” diretto nel 1989 da Barry Levinson con Dustin Hoffman, Tom Cruise, Valeria Golino, Gerald R. Molen, Bonnie Hunt, Jack Murdock. Vinse ben quattro Oscar, film, sceneggiatura, regista e miglior attore, Dustin Hoffman. Il film venne scritto da Barry Morrow pensando ai fratelli Randy e Dennis Quaid. Dustin Hoffman non ci credeva, pensava di aver sbagliato modello di recitazione. Il primo regista doveva essere Steven Spielberg, ma dovette lasciare il progetto per occuparsi di “Indiana Jones e l’ultima crociata”.

spawn 3

Su Warner tv alle 21, 30 avete il fumettistico fantascientifico “Spawn” diretto da Mark A.Z. Dippé, tratto dal comic book di Todd McFarlane con Michael Jai White, Melinda Clark, Martin Sheen, Theresa Randle, John Leguizamo, dove l’eroe, l’al Simmons di Michael Jai White, torna dalla morte per vendicarsi della razza umana con i vestiti neri di Spawn. Ultimo film del grande attore inglese Nicol Williamson come Cogliosto (sì. Cogliostro non Cagliostro…), il mentore di Spawn. Buon? Insomma. Non lo ama nemmeno il protagonista, Michael Jai White (“Mai detto che fosse un buon film”).

genius

In seconda serata trovate “Il vagabondo delle foreste” di Burt Lancaster con lo stesso Burt Lancaster, Dianne Foster, John Carradine, Walter Matthau, Rai Movie alle 23, 10. Non è male se vi piace il genere letterario “Genius” di Michael Grandage con Colin Firth, Jude Law, Nicole Kidman, Laura Linney, Guy Pearce, Dominic West sull’incontro tra un gigante della narrativa, Thomas Wolfe e il suo editore, Max perkins. Bel cast.

la cosa 1

Imperdibile, invece, per i fan del thriller il raro “Target – Scuola omicidi” diretto da Arthur Penn per una società che stava fallendo con Gene Hackman, Matt Dillon, Gayle Hunnicutt, Victoria Fyodorova, La7 a mezzanotte, dove padre e figlio americani cercano in Europa la moglie e la mamma misteriosamente scomparsa. Su Italia 1 alle 0, 10 arriva “La cosa”, remake del film di John Carpenter diretto qui da Matthijs van Heijningen Jr. con Mary Elizabeth Winstead, Eric Christian Olsen, Joel Edgerton, Adewale Akinnuoye-Agbaje.

carmen villani la supplente

A tarda notte torna Massimo Troisi con “pensavo che fosse amore invece era un calesse”, Cine 34 all’1, torna Billy Wilder con il capolavoro “A qualcuno piace caldo” con Tony Curtis, Marilyn Monroe e Jack Lemmon, Rai Movie all’1. Su Iris all’1, 50 avete l’ultracattolico “Nostra signora di Fatima” di John Brahm con Gilbert Roland, Angela Clarke, Frank Silvera, Susan Whitney, Sherry Jackson, Sammy Ogg e su Rete 4 alle 2, 10 l’erotichello “La supplente” di Guido Leon con Carmen Villani, Dayle Haddon, Eligio Zamara, Gisela Hahn.

il trafficone 10

Cine 34 alle 2, 50 spara “Il trafficone” di Bruno Corbucci con Carlo Giuffrè, Marilù Tolo, Tina Aumont, Lino Banfi, Enzo Cannavale, che ha molti fan. Un capolavoro come “Un dollaro d’onore” di Howard Hawks con John Wayne, Dean Martin, Angie Dickinson, Ricky Nelson, Walter Brennan, finisce addirittura su Iris alle 3, 35. Chiudo con “Caruso, zero in condotta” di e con Francesco Nuti, con Cecilia Dazzi, Giulia Serafini, Lorenzo De Angelis, Platinette. E’ l’ultimo film diretto da Francesco Nuti. Ormai vent’anni fa. C’è pure Carlo Monni!

