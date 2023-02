IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA? BEH. OGGI VI CONVERREBBE ANDARE AL CINEMA. ESCE DI TUTTO. SOPRATTUTTO ESCONO I FILM DEGLI OSCAR. I GRANDI FAVORITI - SE NON VI VA DI ANDARE AL CINEMA, IN STREAMING AVETE FILM NUOVISSIMI, COME “BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER” DI RYAN COOGLER, CHE TROVATE SU DISNEY “CRIMES OF THE FUTURE” DI DAVID CRONENBERG, SU SKY, MA ANCHE QUELLI PIÙ DI NICCHIA COME IL NOTEVOLE “PRINCESS” DI ROBERTO DE PAOLIS SU AMAZON… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Beh. Oggi vi converrebbe andare al cinema. Esce di tutto. Soprattutto escono i film degli Oscar. I grandi favoriti. “Gli spiriti dell’isola”, cioè “The Banshees of Inisherin” di Martin McDonagh con Colin Farrell e Brendan Gleeson, forse il film più tradizionalista, ma si vede con grande piacere. “Everything Everywhere All At Once” di Dan Kwan e Daniel Scheinert con Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis, il film più giovanile, ma anche il film che ribalta il ruolo nella società delle sessantenni. Col cazzo che si arrendono.

zlatan ibrahimovic asterix e obelix il regno di mezzo

Esce “The Whale” di Darren Aranofksy con Brendan Fraser gigantesco spiaggiato sul divano di casa a mangiare. Mettiamoci anche la superprima del nuovo mystery di M. Night Shyamalan “Bussano alla porta” con Dave Bautista, dove quattro individui vi vengono a cercare minacciosamente e vi spiegano che dalla vostra scelta dipende il futuro dell’umanità. Esce “Asterix e Obelix – Il regno di mezzo” con Guillaume Canet e Gilles Lellouch come i due galli, Vincent Cassel e Marion Cotillard come Cesared e Cleopatra, Zlatan Ibrahimovic come Antivirus. Esce “Decision to Leave”, noir stupendo di Park Chang Wook.

Assassin Club

Fanno pure il nuovissimo “Assassin Club” di Camille Delamarre con Noomi Rapace e Sam Neill, violentissimo action movie dove fa il suo esordio nel cinema americano il mio amico G-Max dopo una vita da rapper. Ha il ruolo di uno degli otto terribili assassini che sono stati incaricati di uccidere gli altri sette. Senza sapere però che anche gli altri sette hanno lo stesso ingaggio. A Roma lo fanno sono nelle multisale e al Jolly. Accidenti.

viggo mortensen lea seydoux crimes of the future 1

Se non vi va di andare al cinema, in streaming, su Sky, su Amazon e su Disney, a pagamento, avete film nuovissimi, come “Black Panther: Wakanda Forever” di Ryan Coogler, che trovate su Disney (senza pagare nulla), “The Woman King”, che trovate su Amazon (a pagamento), “Crimes of the Future” di David Cronenberg, su Sky, o il folle “Mona Lisa and the Blood Moon”, Sky, terzo film della squinternata iranian-americana Ana Lily Amirpour. Adorata dai fan dell’horror più giovani.

amanda di carolina cavalli 1

Trovate anche film italiani, da “Il colibrì” di Francesca Archibugi (Sky) a “Siccità” di Paolo Virzì, (Sky) di poco visti, anche quelli più di nicchia come il notevole “Princess” di Roberto De Paolis su Amazon e “Amanda” con Benedetta Porcaroli. Siete avvisati. Come siete avvisati che la nuova serie spagnola di Netflix, “La ragazza di neve”, malgrado la bella ambientazione a Malaga, mi abbia un po’ conciliato il sonno ieri sera. Insomma…

