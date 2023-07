IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA? CHE DITE? ORGANIZZIAMO UNA BELLA RETROSPETTIVA DEI FILM DI GIULIO BASE PER CAPIRE L’OPERA DI QUELLO CHE È STATO SCELTO DA GENNY SANGIULIANO COME FUTURO DIRETTORE DEL FESTIVAL DI TORINO DAL 2024? COMINCEREI DAL FONDAMENTALE “LA COPPIA DEI CAMPIONI”, PIENO DI BATTUTE DEDICATE AI PETI - BASE, REGISTA, PASSA DALLA SERIE INFINITA DI SANTINI RAI, PADRE PIO, SAN PIETRO, MARIA GORETTI, 47 PUNTATE DI DON MATTEO AL CINEMA SCORREGGIONE. DOVE PERÒ MI SEMBRA PIÙ DIVERTENTE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

GIULIO BASE

Che vediamo stasera? Che dite? Organizziamo una bella retrospettiva dei film di Giulio Base per capire l’opera di quello che è stato scelto da Genny Sangiuliano come futuro direttore del Festival di Torino dal 2024? Comincerei dal fondamentale “La coppia dei campioni” diretto da Giulio Base con Massimo Boldi e Max Tortora, pieno di battute dedicate ai peti: “Na scurreggetta la posso fa?”, “Non riesco a liberarmi se non sento un po’ di musica”, “Scusi, ma si è cagato addosso!”.

Poi non dite che sono io l’esperto di trash… Certo, le battute non sono finissime, per non parlare della scena con due escort mezze nude adescate con la battuta, elegantissima, “Io sono bello gonfio”. Base, regista, passa dalla serie infinita di santini Rai, Padre Pio, San Pietro, Maria Goretti, 47 puntate di Don Matteo al cinema scorreggione. Dove però mi sembra più divertente.

GIULIO BASE giulio base giulio base foto di bacco GIULIO BASE tiziana rocca giulio base foto di bacco

claudio amendola giulio base poliziotti 1 enzo matichecchia giulio base il maledetto GIULIO BASE GIULIO BASE