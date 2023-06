IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA IN CHIARO? CINE 34 ALLE 21 PRESENTA LA COMMEDIA EROTICA A EPISODI “RIMINI RIMINI. UN ANNO DOPO" - SU IRIS ALLE 21 TROVATE L’OTTIMO “AMERICAN HISTORY X”, STORIA DI UN GIOVANE NAZISTA SUPREMATISTA AMERICANO E DEL MONDO CHE LO PROTEGGE - IN SECONDA SERATA CINE 34 ALL’1 CI METTE TUTTI D’ACCORDO COL TRASHISSIMO “DOVE VAI SE IL VIZIETTO NON CE L’HAI?” FILM DI RARA VOLGARITÀ, MOLTO SPINTO, STRAVACCATO, QUINDI CULTISSIMO - CHIUDO CON L'HORROR “AENIGMA”, RETE 4 ALLE 4, 25. TARDINO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? In chiaro ci sarebbe su Tv2000 alle 20, 55 “Il fondamentalista riluttante” diretto da Mira Nair con Riz Ahmed, Kate Hudson, Kiefer Sutherland, Liev Schreiber, Nelsan Ellis, Martin Donovan, tratto da un romanzo di Mohsin Hamid, che venne addirittura presentato a Venezia come film d’apertura del Festival nel 2012.

Ricordo che a me sembrò un polpettone che pure spiegava bene il percorso di tanti giovani mediorientali di valore che in America, dopo l’11 settembre si trovarono quasi costretti a ritornare in patria e prendere strade pericolose tanto era l’odio e il razzismo che il mondo occidentale aveva per loro. Il film da quella che sembra una conversazione tra un professore di Lahore che ha studiato a Princeton e un giornalista americano. Ma nasconde ben altro.

Cine 34 alle 21 presenta la commedia erotica a episodi “Rimini Rimini. Un anno dopo”, sequel del “Rimini Rimini” di Sergio Corbucci diretto stavolta da Bruno Corbucci e Giorgio Capitani e scritto da Amendola e Corbucci. Per l’occasione tornano vecchie glorie della commedia sexy come Renzo Montagnani come borghese che non gli tirà più, Gianfranco D’Angelo come finto marocchino, Gastone Moschin. Tra le bellezze troviamo Corinne Cléry, Isabel Russinova, Eva Grimaldi, ma ci sono anche una Tosca D’Aquino come cameriera e una Sabrina Ferilli in versione burina con il sedere di fuori (all’epoca a Mediaset “doppiava” anche il sedere della Valentina Demetra Hampton…).

Micheli fa ancora una volta il pugliese, stavolta sposato con la Omaggio, che ha una storia bollente con Isabel Russinova, sposata però con un coattissimo Pappalardo in versione texana. Roncato è l’emiliano cresciuto dai preti che finisce nella radio libera di Dario Salvatori con le sempre nude Petra Scharbach e Loredana Romito. Montagnani è il solito borghese che scommette con gli amici Drovandi-Garinei-Cecchetto su una scopata con Eva Grimaldi.

Su Iris alle 21 trovate l’ottimo “American History X”, opera prima di Tony Kaye, allora regista di gran moda di pubblicità e di videoclip non giovanissimo (aveva 47 anni) con Edward Norton, Edward Furlong, Beverly D'Angelo, Fairuza Balk, storia di un giovane nazista suprematista americano e del mondo che lo protegge. Il film lanciò agli Oscar, con una nomination, Edward Norton, ma Tony Kaye ruppe sia col suo protagonista, che aveva riscritto la sua parte e indirizzato come voleva il montaggio sia con la produzione della New Line. Chiese di firmare col nome di “Humpty Dumpty”, ma non venne ascoltato Allora fece una causa da 275 milioni di dollari che rimase nella storia. Non fece molti altri film. Ovviamente.

Così così il terzo episodio di Blade, l’ammazzavampirio mezzo vampiro di Wesley Snipes, “Blade: Trinity” di David S. Goyer con Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Dominic Purcell, Jessica Biel, Parker Posey, Canale 20 alle 21, 05. Andrebbe rivisto anche l’avventuroso “L’albatross. Oltre la tempesta” di Ridley Scott con Jeff Bridges, Caroline Goodall, John Savage, Scott Wolf, Rai Movie alle 21, 10, storia di un Gruppo di ragazzi che vanno un anno per mare col loro skipper e si ritrovano in mezzo a una tempesta che sarà fatale per molti.

In “Funny Money” di Donald Petrie con Whoopi Goldberg, Dianne Wiest, Eli Wallach, Tim Daly, Bebe Neuwirth, una analista finanziaria di Wall Street si deve inventare un socio maschio per essere davvero competitiva sul mercato, La5 alle 21, 10. Cielo alle 21, 15 presenta “il profumo di Yvonne”, scritto e diretto da Patrice Leconte, tratto da un romanzo di Patrick Modiano, storia di uno strano triangolo formato da un nobile decaduta, una bella ragazza che vuole fare l’attrice e un vecchio omosessuale. La7 alle 21, 15 ripropone “Fuga da Alcatraz”, quinto film diretto da Don Siegel per Clint Eastwood protagonista. Perfetta ricostruzione della celebre evasione di Frank Morris da Alcatraz nel 1960, una storia che fece il giro del mondo.

Su mediaset Italia 2 alle 21, 15 avete l’horror “The Conjuring. Il caso Enfield” diretto da James Wan con Patrick Wilson, Vera Farmiga, Frances O'Connor, Madison Wolfe, Lauren Esposito. Ben fatto. Rai Tre alle 21, 20 presenta invece un film di guerra inglese, “1918 – I giorni del coraggio” diretto da Saul Dibb, tratto d aun romanzo di R.C.Sheriff con Sam Claflin, Asa Butterfield, Paul Bettany, Toby Jones, Stephen Graham, Tom Sturridge.

Passiamo alla seconda serata. Torna su Cine 34 alle 22, 50 “Mi faccio la barca”, giallo-comedy diretto da Sergio Corbucci, tratto d aun soggetto di Ernesto Gastaldi con Johnny Dorelli, Laura Antonelli, Christian De Sica, Daniela Poggi, Daniele Formica. Su Cielo alle 23, 15 torvate addirittura uno dei pochi film tratti dalle opere di Georges Bataille, “Ma mére” diretto nel 2004 da Christophe Honoré con Louis Garrel, Isabelle Huppert, Emma de Caunes, Joanna Preiss, con il giovane orfano Garrel che viene inserito dalla madre, Isabelle Huppert, nel giro delle sue orge tra ragazze.

Rai Movie alle 23, 20 almeno spaziamo tra onde giganti e surfisti con “Chasing Mavericks” di Curtis Hanson con il bisteccone Gerard Butler, Elisabeth Shue, Abigail Spencer, Jonny Weston, Leven Rambin. Cine 34 all’1 ci mette tutti d’accordo col trashissimo “Dove vai se il vizietto non ce l’hai?” film di rara volgarità diretto da Marino Girolami con Renzo Montagnani, Alvaro Vitali, Paola Senatore, Mario Carotenuto. “Straordinario”, ha detto Alvaro alla rivista “Dynamo”, “Renzo faceva il cameriere gay e io ero travestito da cuoca, in una villa dove il domestico di colore, gay sul serio, scopre il mio vero sesso e tenta di violentarmi in continuazione”.

I due si muovono fra mille tentazioni, una Lory Del Santo giovane e provocantissima, Sabrina Siani al suo primo film, sempre nude. Così devono contenere i loro bassi istinti maschili. Così vediamo Montagnani con le parti basse fumanti che non trova altra soddisfazione che buttarsi in piscina per rinfrescarsi. Molto volgare (“sbocca inevitabilmente nel pecoreccio” scriveva Aldo Viganò, “nella strizzata d’occhio lasciva…”), molto spinto, stravaccato, quindi cultissimo.

Su Rai Movie all’1, 25 non credo possa divertirvi di più “Il fidanzato di mia sorella” di Tom Vaughan con Pierce Brosnan, Salma Hayek, Jessica Alba, Malcolm McDowell, Ben McKenzie, Marlee Matlin. Su Cielo all’1, 45 arriva il documentario su una leggenda trans brasiliana “Queen of Lapa. La vita di Luana Muniz” diretto da Theodore Collatos e Carolina Monnerat. Iris alle 2 rilancia “Superman II”, quello firmato da Richard Lester ma in gran parte diretto da Richard Donner con Christopher Reeve, Margot Kidder, Gene Hackman, Terence Stamp.

I contrasti con la produzione spinsero i fratelli Salkind a cacciare Donner da “Superman II” e a rimpiazzarlo con Richard Lester quando però aveva girato già il 75% del film. Aveva girato talmente tanto che riuscirà più tardi a ricostruire una Richard Donner version del film perfettamente autonoma. Cine 34 alle 2, 30 rilancia “La cognatina”, erotichello diretto da Sergio Bergonzelli con Karin Well, Greta Vayan, Robert Woods, Carlo Micolano, Pupo De Luca, Mimma Monticelli, mentre Rete 4 alle 2, 50 presenta “Johnny West il mancino” di Gianfranco Parolini con Mimmo Palmara, Adriano Micantoni, Roger Delaporte, André Bollet, Mara Cruz.

Se la batte sia con “Jonathan degli orsi” di Enzo G. Castellari con Franco Nero, Floyd "Red Crow" Westerman, John Saxon, Melody Robertson, Rai Movie alle 3, sia con “Il giallo, il bianco, il nero” di Sergio Corbucci con Giuliano Gemma, Tomas Milian, Eli Wallach, Manuel de Blas, Jacques Berthier, Cine 34 alle 3, 55. Chiudo su “Aenigma”, horror di Lucio Fulci con Jared Martin, Susan Kendall, Lara Naszinsky, Ulli Reinthaler, Rete 4 alle 4, 25. Tardino.

