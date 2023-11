IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA IN CHIARO? CINE34 PASSA IL DIVERTENTISSIMO “GRAND HOTEL EXCELSIOR”, PASTICCIONE COMICO CON ADRIANO CELENTANO, CARLO VERDONE, ENRICO MONTESANO, DIEGO ABATANTUONO ED ELEONORA GIORGI - IL FILM NON È BELLO, MA ABATANTUONO COME MAGO (“STO LIEVITANDO!”) È INDIMENTICABILE – ALLA STESSA ORA IL PRIMO FILM DI INDIANA JONES: "I PREDATORI DELL'ARCA PERDUTA" - IN SECONDA SERATA C’È “NYMPHOMANIAC” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

I PREDATORI ARCA PERDUTA

Che vediamo stasera in chiaro? Intanto, su Iris alle 21 avete “I predatori dell’arca perduta”, il primo film della serie, bellissimo, diretto da Steven Spielberg, scritto da George Lucas, Philip Kaufman e Lawrence Kasdan, con Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Denholm Elliott, Ronald Lacey, Alfred Molina, non solo il primo di una lunga serie sopravvissuta per quarant’anni, ma il primo a farci rivivere il grande cinema d’avventura dell’infanzia del cinema.

Un po’ meno mitico, ma piuttosto divertente pure “Grand Hotel Excelsior”, pasticcione comico di Castellano & Pipolo con Adriano Celentano, Carlo Verdone, Enrico Montesano, Diego Abatantuono, Eleonora Giorgi, Cine 34 alle 21. Un tempo film di Natale Cecchi Gori ’82, terzo negli incassi annuali dietro “E.T.” e “Rambo”, grazie al quartetto di protagonisti Montesano (fa il cameriere alla Charlot)-Celentano (fa il bisbetico domato)-Abatantuono (grande come mago di Segrate) e Carlo Verdone, per una volta intruppato in un film di questo tipo, che fa il pugile pronto a menarsi sul ring addirittura col vero Cecco Adinolfi, quello che ricordo in una celebre intervista steso all’ospedale (“ciavevo un cataro…”) che si riprese un attimo per dirci “Se mi ripijo… m’arzo e meno a tutti!”.

diego abatantuono grand hotel excelsior

Il film non è bello, lo sappiamo, ma Abatantuono come mago (“Sto lievitando!!!”) è indimenticabile e Verdone con Adinolfi imperdibile. Su Canale 20 alle 21, 05 avete il primo Fast and Furious, cioè proprio “Fast and Furious” diretto vent’anni fa Rob Cohen con Paul Walker, Vin Diesel, Rick Yune, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Chad Lindberg. Grande successo al tempo. Gran successo fu anche “Colpo grosso al Drago Rosso”, sequel di Rush Hour, diretto da Brett Ratner con Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Zhang Ziyi, Alan King, Canale 27 alle 21, 10.

CARLO VERDONE GRAND HOTEL EXCELSIOR

Rai Storia alle 21, 10 presenta un film argentina piuttosto interessante, “Criminali come noi” di Sebastián Borensztein con il mitico Ricardo Darín, Chino Darín, Luis Brandoni, Andrés Parra, Rita Cortese, una commedia con truffa sulla grande crisi economica argentina e il ruolo delle banche. Italia 1 alle 21, 15 si butta su “Harry Potter e la camera dei segreti” di Chris Columbus con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Richard Harris, Kenneth Branagh, secondo episodio della saga, mentre Tv2000 alle 21, 20, presenta il polpettone western-sentimentale di Lasse Halstrom “Il vento del perdono” con Robert Redford, Jennifer Lopez, Morgan Freeman, Josh Lucas, Damian Lewis, Becca Gardner.

Cielo alle 21, 20 si butta su un capolavoro di Martin Scorsese e della sua montatrice Thelma Schoonmaker, “Casino” con Robert De Niro, Sharon Stone, Joe Pesci, James Woods. Visto e rivisto è sempre meraviglioso. Potete preferire “Good Fellas”, lo capisco, ma “Casino” offre un grande ruolo a Sharon Stone e De Niro e Joe Pesci sono favolosi come sempre. E pensate ai casino di Las Vegas ricostruiti da Dante Ferretti. E’ montato talmente strettoi che si fa parecchia fatica anche a seguirlo, ma se vi abituate al ritmo rimarrete incantati.

adriano celentano eleonora giorgi grand hotel excelsior

Passiamo alla seconda serata con il bel thriller con sommozzatori alla ricerca di un tesoro “Black Sea” di Kevin Macdonald con Jude Law, Scoot McNairy, Tobias Menzies, Grigoriy Dobrygin, Ben Mendelsohn, Rai Movie alle 22, 45. Iris alle 23, 30 presenta il modesto “The Water Diviner” di e con Russell Crowe con Olga Kurylenko, Jai Courtney, Yilmaz Erdogan, Cem Yilmaz, Ryan Corr. Cielo alle 0, 35 torna sullo strepitoso “Nymphomaniac” di Lars von Trier con Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Stacy Martin, Shia LaBeouf, Jamie Bell.

nymphomaniac 2

Cine 34 presenta troppo tardi, all’1, 15, il vecchio western “Si può fare… amigo” di Maurizio Lucidi con Bud Spencer, Jack Palance, Francisco Rabal, Renato Cestié, Dany Saval. Sarebbe da vedere su Iris all’1, 45 il film di Nikita Mikhalkov “Il barbiere di Siberia” con Julia Ormond, Richard Harris, Oleg Menshikov, Alexey Petrenko. Rai Tre alle 2, 55 si butta sul cinema rumeno col non visto (da me) “Malkrog” di Cristi Puiu con Agathe Bosch, Frédéric Schulz-Richard, Diana Sakalauskaité, Ugo Broussot, tratto da “Tre dialoghi” di Vladimir Solovev. Mi sa che ha da vedere…

enrico montesano grand hotel excelsior CARLO VERDONE DIEGO ABATANTUONO "MAGO DI SEGRATE" GRAND HOTEL EXCELSIOR - 3 nymphomaniac 4

