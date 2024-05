IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA IN CHIARO? FINALMENTE UNA BUONA NOTIZIA. IN PRIMA SERATA SU CINE 34 ARRIVA “LA SOLDATESSA ALLE GRANDI MANOVRE”. STRACULTISSIMO - IRIS RIPROPONE IL SEMPRE STREPITOSO “IL CACCIATORE” DI MICHAEL CIMINO, MA AVETE ANCHE IL PRIMO E PIÙ CELEBRE “TOP GUN” - IN SECONDA SERATA PASSA QUELLO CHE AVREBBE DOVUTO ESSERE UNO STREPITOSO SUCCESSO DEGNO DI ZALONE, CIOÈ “IL VEGETALE”, CON FABIO ROVAZZI, MA IL FILM NON FUNZIONÒ… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

edwige fenech lino banfi la soldatessa alle grandi manovre

Che vediamo stasera in chiaro? Finalmente una buona notizia. Stasera su Cine 34 alle 21 arriva “la soldatessa alle grandi manovre”, diretto dal maestro della commedia erotica-militare Nando Cicero con Edwige Fenech, Alvaro Vitali, Renzo Montagnani, Lucio Montanaro, Nino Terzo, Michele Gammino. Rapido sequel di “La soldatessa alla visita militare”. Alla dottoressa del reggimento, Eva Marini, Edwige Fenech, viene chiesto di indagare sulla vita sessuale dei soldati.

la soldatessa alle grandi manovre 3

Così va alle grandi manovre sotto gli sguardi del colonnello Fiaschetta, Renzo Montagnani che parla, insolitamente, in napoletano, e del solito baraccone di soldati. C’è il soldato innamorato e afflitto da fasullo esaurimento nervoso, un prete dalle mani lunghe, ecc. Stracultissimo. Potrebbe essere stato scritto segretamente anche da Giancarlo Fusco, degno socio di Cicero. Secondo la moglie di Cicero i due si chiudevano nel suo studio e inventavano gag su gag, Alvaro Vitali e Lucio Montanaro dominano alla grande la scena, il primo con scorregge a tutto spiano, che fa praticamente a comando, insieme come coppia che cerca di limitare lo strapotere del maniaco Fiaschetta.

la soldatessa alle grandi manovre

Così gli collegano una scarica elettrica nella tavoletta del cesso, col risultato di fare quasi secco un altro soldato, Renzo Ozzano. Da qui la frase di Montanaro: “Ha scaricato l’elettricità a terra, si vede che ha un polo negativo nel culo!”. Notevole è anche la scena della Busona, la moglie del capostazione Tiberio Murgia, che mentre si asciuga i capelli alla finestra viene palpata da due militare di bocca buona. Salvatore Baccaro, nel ruolo di Gavino, cerca di strangolare Fiaschetta quando apostrofa come “puttanone” sua figlia Teresina in moto. Franco Caracciolo interpreta la scatenata Gesuina figlia dell’oste Enzo Monteduro.

la soldatessa alle grandi manovre 2

L’attore ricorda, “Cine70”, che “inizialmente credevo fosse realmente donna. Poi mi hanno detto che era solo travestito da donna. Nel film faccio il padrone dell’osteria, una particina, ma carina, divertente… Ho una bella scena con Montagnani, dove gli regalo una piritera… Ricordo Vitali, e io che mettevo sempre nella cassa da morto quello che si ubriacava, uno dei fratelli Maggio…”.

la soldatessa alle grandi manovre 3

D.G. de “L’Unità”, svela qualcosa che non sapevamo: “Non saremmo forse andati a vedere questo film se Renzo Montagnani non fosse intervenuto in un recente convegno sull’attore nel cinema italiano (che si è svolto ad Arezzo promosso dal Sindacato Critici) con un accorato appello in difesa di chi è costretto a fare film di questo genere per sopravvivere e dichiarandosi profondamente amareggiato per i duri attacchi dei recensori cinematografici”.

ROBERT DE NIRO - IL CACCIATORE

Su TV2000 alle 20, 55 passa invece uno Shakespeare formato Inghilterra vittoriana, “La 12° notte” di Trevor Nunn con Ben Kingsley, Helena Bonham Carter, Imogen Stubbs, Nigel Hawthorne, Steven Mackintosh. Su Canale 20 alle 21 abbiamo invece “Stolen” di Simon West con Nicolas Cage, Malin Akerman, Josh Lucas, Danny Huston, Sami Gayle, Mark Valley, dove Nicolas Cage ha 12 ore di tempo per trovare 10 milioni di dollari e salvare la figlia rapita. Iris alle 21, 10 ripropone il sempre strepitoso “Il cacciatore” di Michael Cimino con Robert De Niro, Christopher Walken, John Savage, Meryl Streep, John Cazale.

facciamo l'amore

La5 alle 21, 10 propone “Amiche in affari” di Miguel Arteta con Salma Hayek, Rose Byrne, Tiffany Haddish, Jennifer Coolidge, Ari Graynor, Billy Porter, commedia con donne forti alle prese col mondo della cosmetica e degli affari. Rai Movie alle 21, 10 presenta una grande commedia musicale di George Cukor “Facciamo l’amore” con Yves Montand, Marilyn Monroe, Tony Randall, Frankie Vaughan, Wilfrid Hyde-White.

facciamo l'amore

Ricordava Cukor: “Marilyn Monroe era un miracoloso fenomeno dello schermo. La sua performance era fatta di inquadrature molto brevi, e quando mettevi tutto insieme combaciavano perfettamente. (..) Sapevo che era sfacciata. Sapevo che era ostinata. Era molto dolce, ma non riuscivo proprio a comunicare con lei. Non potevi raggiungerla. Era troppo concentrata su un sacco di cose piuttosto pretenziose, faceva un sacco di studi di merda, e le disse: Marilyn, sei già a posti, fai cose terribilmente difficili da fare.

top gun 1

Aveva un assoluto, infallibile tocco per la commedia. Nella vita reale non sembrava molto divertente, ma aveva questo tocco. Recitava come se non capisse bene perché fosse divertente, che cos’è che la rendeva così divertente”. Italia 1 alle 21, 20 vola alto col primo e più celebre “Top Gun” diretto da Tony Scott con Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony Edwards, Val Kilmer, Tom Skerritt, John Stockwell. Rai 4 alle 21, 20 propone il fantascientifico “Last Man Down” di Fansu Njie con Daniel Stisen, Olga Kent, Daniel Nehme, Stanislav Yanevski, Madeleine Vall, dove un soldataccio che si è ritirato in piena pandemia è costretto a prendere le difese di una donna presa di mira da un cattivo con cui pure lui ha un vecchio conto in sospeso.

il potere dei sensi

Svegliate il pubblico dei maschi perché su Cielo alle 21, 20 passa un film molto spinto di Jean-Claude Brisseau, regista non a caso preso molto di mira dalle femministe, ma anche molto amato dai critici (maschi) dei Cahiers (fu tra i dieci migliori film del 2002), “Il potere dei sensi”, con Coralie Revel, Sabrina Seyvecou, Roger Miremont, Fabrice Deville, Blandine Bury, storia di ricatti sessuali e di finte e vere molestie. Brisseau gioca sporco con le sue attrici. Due di loro, Noémie Kocher Veronique Hirat, lo accusarono di molestie, le obbligò a masturbarsi l’una di fronte all’altra, poi si masturbò pure lui, poi fu la volta di una terza. Venne anche punito con un anno di prigione.

la soldatessa alla visita militare

Passiamo alla seconda serata con “La soldatessa alla visita militare” capolavoro del genere erotico-militare diretto dal maestro dei maestri Nando Cicero con Edwige Fenech, Alvaro Vitali, Renzo Montagnani, Michele Gammino, Gianfranco D’Angelo, Nino Terzo, Cine 34 alle 22, 55. Incassò un miliardo e mezzo nel 1978, Prima avventura della dottoressa Eva Marini, Edwige Fenech, che viene inviata in un campo militare in Sardegna, comandato dal colonnello Fiaschetta, Renzo Montagnani, dove si sta costruendo un misterioso tunnel. Non si sa bene dove porterà questo tunnel. Alla fine i soldati sbucheranno in un campo di nudisti inglesi.

la soldatessa alla visita militare 1

Quando passa la dottoressa tutti i soldati si scatenano. Come se non bastasse, il colonnello Fiaschetta rimpinza il rancio di ormoni per surriscaldare i suoi uomini. Lui stesso vede donne nude ovunque. C’è pure Gavino, Michele Gammino, una specie di bestia irsuta, pastore sardo e analfabeta. Si pensa allora a fare arrivare delle prostitute al campo per allievare i desideri dei soldati, ma questi prendono delle vere soldatesse per delle professioniste del sesso e come magnaccia il colonnello Farina, Mario Carotenuto.

un’occasione da dio

Stracultissimo, con Edwige Fenech alle prese con l’esercito di maniaci sessuali del colonnello Fiaschetta. Tiberio Murgia, vero sardo, interpreta un nudista inglese in un film che dovrebbe essere ambientato in Sardegna. Molto divertente “Un’occasione da Dio”, commedia fantascientifica-surreale di Terry Jones con Simon Pegg, Kate Beckinsale, Rob Riggle, Sanjeev Bhaskar, Eddie Izzard, Joanna Lumley, dove l’idea di un alto consiglio alieno è di eliminare tutta la inutile razza umana dalla terra. Per fortuna è offerta all’umanità un’ultima occasione, dando un potere incredibile a un buffo inglese di far qualcosa di straordinario per salvarci. La l’inglese ha un solo interesse nella vita. Kate Beckinsdale.

emily blunt ewan mcgregor il pescatore di sogni

Tv8 alle 0, 30 propone la commedia francese “Il club dei divorziati” di Michaël Youn con Audrey Fleurot, Frédérique Bel, Michaël Youn, Youssef Hajdi, Benjamin Biolay Tratto da un celebre romanzo del 2006 di Paul Torday, “Il pescatore di sogni”, che traduce male “Salmon Fishing in the Yemen”, venne portato al cinema da Lasse Hallström con Emily Blunt, Ewan McGregor, Kristin Scott Thomas, Tom Mison, Rachael Stirling, ma non fu un grande successo. Lo trovate su Iris alle 0, 40.

il ginecologo della mutua

Per i fan della commediaccia segnalo l’erotico piuttosto spinto “Il ginecologo della mutua” diretto da Joe D’Amato con Renzo Montagnani, Paola Senatore, Mario Carotenuto, Isabella Biagini, Karin Schubert, Aldo Fabrizi e molte attrici già attive nell’hard di Joe D’Amato, Cine 34 alle 0, 40. Finisce su Rai Movie all’1, 35 quello che avrebbe dovuto essere uno strepitoso successo degno di Zalone, cioè “Il vegetale”, primo film del cantante allora più noto del momento, Fabio Rovazzi, scritto e diretto da Gennaro Nunziante, il regista dei successi di Zalone. Ci sono anche Luca Zingaretti, Ninni Bruschetta, Paola Calliari, Rosy Franzese.

il vegetale 1

Anche se all’anteprima romana i critici in generale storsero la bocca, definendo il film fragile, non divertente. Bocciato! A me, però, era piacito, lo avevo trovato ben scritto, ben diretto, preciso nel suo voler fare qualcosa di davvero diverso, di controcorrente, civile, garbato. Un po’ come sono Rovazzi e Nunziante. Perfetto per un film targato Walt Disney, che la piccola e saccente Rosy Franzese, che nel film fa la sorellina di Rovazzi, è al tempo era la star di Sirene in tv.

fabio rovazzi il vegetale

Il suo giovane protagonista, allora aveva 24 anni, si ritrova a cercar lavoro nella Milano e nell’Italia di oggi, fra adulti banditeschi, compreso un padre manigoldo e assente per anni, Ninni Buschetta, finito in coma, che gli lascia in eredità, oltre a una ditta di costruzioni truffaldina, una sorellina, Rosy Franzese, ricca e viziata, che lui non conosce. Mentre il personaggio di Checco Zalone sconvolgeva la realtà con una cafonaggine da italiano medio ignorante che nascondeva però una purezza d’animo, il personaggio di Rovazzi sconvolge la realtà perché è onesto da apparir stupido, per questo il padre lo chiamava il vegetale, e non accetta nessun tipo di compromesso con la società manigolda che lo circonda.

il vegetale 3

Chiude così l’industria del padre e si ritrova presto senza soldi e senza lavori. Accetta un lavoro sotto-sottopagato di raccoglitore di pomodori in un paesino, assieme a una massa di immigrati africani, che lui vive come fosse uno stage da impiegatuzzo milanese. Con una faccia immobile alla Buster Keaton, Rovazzi non fa una piega di fronte alla durezza del lavoro, che porta a termine con il solito modello di onestà e rispetto per gli altri.

il vegetale 2

Conoscerà uno strano amico, Armando, interpretato da Luca Zingaretti, che lo aiuterà non poco, si innamorerà di una bella maestra, Paola Calliari, e riuscirà a farsi voler bene dalla sorellina. Alla fine dello stage, diciamo così, dovrà tornare a Milano, ma l’esperienza del ritorno alla terra sarà stata più che fruttuosa. Il film non funzionò e non funzionò mai Rovazzi al cinema.

hitchcock:truffaut

Rai Tre all’1, 40 propone il raro horror firmato da Francis Coppola e girato in Turchia “Twixt” con Val Kilmer, Bruce Dern, Ben Chaplin, Elle Fanning, Joanne Whalley, David Paymer. Oggetto stranissimo. Da vedere assolutamente. Rai Storia all’1, 40 presenta invece la celebre intervista di Truffaut a Hitchcock, appunto “Hitchcock/Truffaut”, diventata un documentario nelle mani di Kent Jones con interventi di Steven Spielberg, Martin Scorsese, Wes Anderson, David Fincher e dello stesso Alfred Hitchcock.

Top sensation

Cine 34 alle 2 presenta invece l’erotico di grande culto “Top Sensation” di Ottavio Alessi con Edwige Fenech, Rosalba Neri, Eva Thulin, Maud de Bellereche, dove si sprecano le situazione lesbo fra le bellissime protagoniste. Di fatto è il film più spinto che abbia mai girato Edwige, anche se dubito che vedrete la celebre scena della capretta che venne censurata in tutto il mondo. Ma gli spettatori di Stracult sapevano bene cosa faceva la capretta…

Top sensation

Rosalba Neri, che qui è al suo massimo, ha una scena lesbo piena di catene con Maud De Belleroche, scrittrice erotica del tempo. Ma c’è anche una scena lesbo a tre, tra Neri-Fenech-Thulin. La storia vede una ricca signora che scopre che il figlioletto non solo è timido sessualmente con le donne, ma è anche un maniaco omicida. Per sviare le indagini mette in scena un altro delitto su uno yacht assieme a una vagonata di professioniste del vizio. Vedo tra gli sceneggiatori pure Luciano Vincenzoni…

cinque bambole per la luna d’agosto 2

Rai Tre alle 3 propone un raro “Il tango del vedovo e il suo specchio deformante” diretto da Raoul Ruiz e Valeria Sarmient con Rubén Sotoconil, Claudia Paz, Luis Alarcon, Shenda Román, Luis Vilches. Chiudo la nottata cinefila con “5 bambole per la luna d’agosto” di Mario Bava con Edwige Fenech, Howard Ross, Justine Gall, Cine 34 alle 3, 20, e con il mai visto (da me) “Una storia d’amore” di Michele Lupo con Anna Moffo, Gianni Macchia, Caterina Boratto, Gigi Ballista, Alicia Brandet, Iris alle 4, 30, dove si incontrano la ricca moglie di un industriale e un giovane playboy che la vuole solo ricattare. Ma poi si innamora…

la soldatessa alle grandi manovre 4 la dodicesima notte cinque bambole per la luna d’agosto cinque bambole per la luna d’agosto edwige fenech cinque bambole per la luna d'agosto il tango del vedovo e il suo specchio deformante. 1 il tango del vedovo e il suo specchio deformante. 2 last man down last man down Top sensation Top sensation Top sensation top gun 4 top gun 6 top gun un’occasione da dio la soldatessa alla visita militare la soldatessa alla visita militare il ginecologo della mutua. stolen 2 il ginecologo della mutua rovazzi il vegetale ewan mcgregor emily blunt il pescatore di sogni il vegetale il pescatore di sogni. top gun 5 il ginecologo della mutua il ginecologo della mutua stolen 1 il potere dei sensi amiche in affari amiche in affari ROBERT DE NIRO - IL CACCIATORE ROBERT DE NIRO - IL CACCIATORE la dodicesima notte

una storia d’amore il culo di edwige fenech in cinque bambole per la luna d’agosto cinque bambole per la luna d’agosto 1 Top sensation twixt il club dei divorziati top gun 3