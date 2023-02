IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA IN CHIARO IN PRIMA SERATA? INTANTO TORNA, PER LA GIOIA DI TUTTI, “GREASE”. TORNA PURE “JOHN WICK”, CON KEANU REEVES KILLER PRONTO A VENDICARSI - MA LA VERA BOMBA CHE VI POTREBBE SFUGGIRE È LO SCANDALOSO E VIETATISSIMO NEL MONDO ARABO “MUCH LOVED”, IL FILM SULLE OLGETTINE MAROCCHINE. NON UNA MA MILLE BELLISSIME RUBY SONO DI SCENA IN QUESTO FILM INTERAMENTE GIRATO NELLE FOLLI NOTTI DI MARRAKESH… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera in chiaro? Intanto torna, per la gioia di tutti, “Grease” di Randal Kleiser con John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing, Jeff Conaway, Barry Pearl, Canale 27 alle 21, 10. Torna pure “John Wick”, il primo, quello diretto da David Leitch, Chad Stahelski con Keanu Reeves killer pronto a vendicarsi, Adrianne Palicki, Willem Dafoe, Bridget Moynahan, Italia 1 alle 21, 20.

Ma la vera bomba che magari vi potrebbe sfuggire è lo scandaloso e vietatissimo in patria e nel mondo arabo “Much Loved” di Nabil Ayouch con Loubna Abidar, Asmaa Lazrak, Halima Karaouane, Sara Elmhamdi Elalaoui, Abdellah Didane, Cielo alle 21, 15, il film sulle olgettine marocchine in cerca di maschi da spennare. Non una ma mille bellissime Ruby sono di scena in questo film interamente girato nelle folli notti di Marrakesh.

“Gli uomini? Sono come le marche delle auto. Lussuose, medie e figlie di puttane”. “Chiedo a Dio che mi mandi un saudita bello, gentile, col cazzo piccolo e con un sacco di grana”, si raccomanda in auto Noha, la bonissima Loubna Adibar, prima di scatenarsi in una di quelle feste eleganti che oggi non vanno più di moda. C’è pure uno sceicco che lancia un gioiello in piscina pronto a regalarlo alla prima che lo ripescherà. Noah è la maestra indiscussa di un gruppetto di escort professioniste.

C’è Randa (“Randa, sai fare l’8 col sedere?”), interpretata da Asmaa Lazrak, poi Soukaina, cioè Halima Karaovane e poi Hlima, cioè Sara El Mhamdi Elaaloui. Devono fare vedere il culo in mezzo a un centinaio di escort scatenate tutte a caccia di ricchi signori che hanno tempo e denaro da sperperare. Se gli europei sono sempre una sola, come spiega un barista dallo sguardo lungo, tirchi, gente che “non paga” e compra “mezze banane”, i sauditi sono tutti gonfi di soldi, spendaccioni, arrapati, delusi da mogli non abili nel sesso e quindi facili prese delle ragazze marocchine.

Un saudita, certo Ahmed, interpretato da Danny Boushebel, si innamora di Randa, ma la prima notte la passa a dir poesie, poi si capisce che non riesce a avere un’erezione, e alla fine la ragazza scopre che ha una galleria di foto di maschi nudi nel computer. Mortacci… Per giunta mena pure. Noha, 28 anni, durissima, sembra la più preparata a insegnare alle altre. Ma la sua vita privata è un disastro, un figlio che cresce la vecchia madre, la madre che a un certo punto non vuole più vederla perché fa un mestiere inaccettabile. Non c’è spazio per l’amore. Un’altra ragazza si rifiuta di fare sesso con gli uomini.

Che sia lesbica? I maschi, non solo i clienti, più o meno allocchi coi soldi, sono generalmente degli stronzi. Il lugubre fidanzato di una delle ragazze, una sorta di perticone peloso, la vuole solo scopare. Esattamente come uno dei suoi clienti. Un altro bussa a soldi come fosse un pappone. Un vecchio francese ha quasi una storia con Noha e lei sembrerebbe pure presa, ma lui ha una figlia e una moglie.

Bollato in patria come “oltraggio ai valori morali delle donne marocchine” ha messo a rischio la protagonista, Loubna Adibar, che è stata pure minacciata di morte perché ha una scena di nudo molto forte. Mettiamoci pure il lato politico, con una delle ragazze che difende i palestinesi a una cena coi ricchi sauditi. Di grandioso, rispetto ai tanti vecchi e nuovi film sulla prostituzione, c’è l’assoluta mancanza di moralismo e di pietismo sull’attività delle ragazze. E non c’è nessun tipo di espiazione o di punizione per loro.

Alternative? Ci sarebbe anche l’ottimo biopic francese “Mister Chocolat” di Roschdy Zem con Omar Sy nei panni del primo clown nero, James Thiérrée il suo socio bianco, Clotilde Hesme, Olivier Gourmet, Frédéric Pierrot, Tv2000 alle 21, 10. La storia è vera. Un clown bianco, già piuttosto noto, Gerge Foutin detto “Footit”, sceglie come “Augusto”, cioè come clown comico, un ragazzo nero, Ramon Padilla, che verrà ribattezzato “Monsieur Chocolat”. E i due faranno una fortuna, anche se le cose non andranno poi così bene per il clown nero.

Chocolat è interpretato da una star del cinema francese come Omar Sy e Footit da un vero circense, James Thierrée, nipote di Charles Chaplin e pronipote di Eugene O’Neil. Di fatto è un discreto biopic, né peggio né meglio di tanti altri, con una Francia di inizio secolo ricostruita anche con una certa cura. Ne fanno qualcosa di più la presenza di questi due attori totalmente diversi e comuqnue forti. Thierrée, che da anni possiamo vedere a teatro, si porta dietro il viso del nonno e il corpo da vero clown.

Sulla scena è incredibile, anche se il suo personaggio non viene sviluppato come avremmo voluto. Magari non c’erano abbastanza elementi storici per ricostruirne gli aspetti più intimi, ma così non è abbastanza sviluppato. Nemmeno è chiaro se sia omosessuale, come tanti clown bianchi del circo, o no. Con il personaggio di Chocolat è più facile. Anche perché è marchiato dal fatto di essere nero in una Francia razzista che lo accetta solo come il nero che prende i calci in culo. Inutilmente cercherà di evolvere artisticamente per proprio conto, interpretando, ad esempio, un Otello a teatro.

E’ una novità in prima serata la commedia matrimoniale con coppia lesbica che passa le vacanze di Natale da una delle due famiglie che non sa delle preferenze sessuali della figlia, “Non ti presento i miei”, opera seconda alla regia dell’attrice Clea DuVall con Kristen Stewart, Mackenzie Davis, Aubrey Plaza, Alison Brie, Dan Levy, Mary Steenburgen. Tutte bravissime e tutte militanti. Il film ha buone critiche. Più tradizionale la commedia sexy con Edwige Fenech su Cine 34 alle 21, il classico “Cornetti alla crema” diretto da Sergio Martino con Lino Banfi, Gianni Cavina, Marisa Merlini, Milena Vukotic. Visto e rivisto, ma sempre piacevole.

Meno visto “The Sentinel” diretto nel 2006 dall’oscuro Clark Johnson con Michael Douglas, Kiefer Sutherland, Eva Longoria, Martin Donovan, Kim Basinger, Warner tv alle 21, col solito complotto per uccidere il presidente degli Stati Uniti. Bang Bang. Su Canale 20 alle 21, 05 vedo “Sopravvissuti” di Craig Zobel con Margot Robbie, Chris Pine, Chiwetel Ejiofor che si ritrovano sulla terra, come dice il titolo, sopravvissuti a una guerra nucleare. Allegria.

