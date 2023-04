IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA IN CHIARO IN PRIMA SERATA? SU MEDIASET ITALIA 2 ALLE 21,15 AVETE IL CAPOLAVORO HORROR “SCAPPA – GET OUT” CHE SPIEGA BENE IL RAPPORTO FRA BIANCHI INTELLETTUALI RADICAL E AFRO-AMERICANI. ALTRIMENTI AVETE LA COMMEDIA SEXY “SPOGLIAMOCI COSÌ, SENZA PUDOR…” - IN SECONDA SERATA RISPUNTA L’OTTIMO “DESPERADO” CON ANTONIO BANDERAS IN VERSIONE MARIACHI E CON SALMA HAYEK QUANDO ERA AL SUO MASSIMO, E “MIA MOGLIE TORNA A SCUOLA”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

STEFANIA SANDRELLI E RENATO POZZETTO SUL SET DI LEI MI PARLA ANCORA

Che vediamo stasera in chiaro in prima serata? Non è una gran serata. Non si comincia benissimo con il noiosissimo, lacrimoso “Lei mi parla ancora”, film per un pubblico di ottantenni di provincia diretto da Pupi Avati dedicato alla famiglia Sgarbi con Pozzetto che piange dall’inizio alla fine, certo Boldi avrebbe dato il colpo di grazia stracult al film. Quando uscì, in piena pandemia, piacque a tutti, da Mereghetti in giù o in su. Non ne dubitavo.

lei mi parla ancora

Non so, mi ha fatto effetto anche la storia, dove la Sgarbi figlia, celebre editor, interpretata da Chiara Caselli, la stessa che ha fatto la superfigura di merda con Tarantino muto a Milano pochi giorni fa, costringe uno scrittore sfigato, il poro Fabrizio Gifuni, a fare il ghost-writer per il vecchio Sgarbi padre, in cambio di una attenta lettura del suo fondamentale romanzo. Bella pubblicità alla Nave di Teseo…

lei mi parla ancora

Non male il badante Nicola Nocella, pugliese finito nella Bassa, sotto la neve finta mentre splende il sole, per non parlare del napoletanissimo Lino Musella, che fa Sgarbi padre giovane a Ferrara alle prese con il cineclub dei preti, dove tutti vedono commossi “Il settimo sigillo”. Pessimo Sgarbi figlio in versione cinema, una macchietta. Potevano mettere quello vero. Ammetto invece che Pozzetto è credibile, non possiamo non volergli bene. Il film è insopportabile.

mad max interceptor

Decisamente meglio rivedersi “Interceptor”, cioè il primo “Mad Max” di George Miller con Mel Gibson su Warner tv alle 21, 30. O il capolavoro horror “Scappa – get Out” di Jordan Peele con Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Catherine Keener, che spiega bene il rapporto fra bianchi intellettuali radical e afro-americani, Mediaset Italia 2 alle 21, 15. Altrimenti avete la commedia sexy di Sergio Martino “Spogliamoci così, senza pudor…” con Ursula Andress, Barbara Bouchet, Nadia Cassini, Enrico Montesano, Johnny Dorelli, Gianrico Tedeschi, Ninetto Davoli, Cine 34 alle 21.

scappa get out

Presentando il film alla stampa nel 1976 Sergio Martino dice: “Cerco un cinema che non sia pornografico. Sebbene non manchino nei miei film scene audaci e nudi, restano comunque impressi in un contesto ironico che li galvanizza ma non li rivela sotto una luce volgare ed inutile. Il nudo purtroppo oggi non può non essere il condimento essenziale di ogni lavoro cinematografico. E’ il pubblico che lo richiede e noi non possiamo non seguire i gusti di chi paga. Purché non si fraintenda e non si cada nello scurrile”.

get out

Poi arrivano le polemiche riguardo lo stravolgimento dei soggetti e della sceneggiatura, dal momento che Alessandro Continenza e Raimondo Vianello, vedendo il film montato, decisero di procedere pesantemente per poter togliere il loro nome dai titoli di testa. I fratelli Martino presentano così in sala delle copie prive dei nomi di Continenza e Vianello come soggettisti e sceneggiatori.

ANIMALI NOTTURNI

Su Iris alle 21 avete il secondo film da regista dello stilista Tom Ford, “Animali notturni” con Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Armie Hammer, Isla Fisher. E’ un notevole, complesso, disturbante, ambiziosissimo meta-thriller, premiato a Venezia (Gran Premio della Giuria), tratto da un romanzo di culto di Austin Wright ("Tony & Susan"). Susan, Amy Adams, ricca gallerista d’arte, vive da parecchi anni con un bell’uomo inutile e traditore, Armie Hummer.

ANIMALI NOTTURNI

Per lui ha lasciato diciannove anni prima il suo vero amore e primo marito, il texano Edward, uno scrittore timido, romantico e soprattutto debole. Ha fatto esattamente come le aveva predetto la mamma, ricca borghese e antipatica. Perché, alla fine, “tutte le figlie diventano come le madri”. In piena crisi, anche economica, malgrado lo sfoggio di Jeff Koons e Damien Hirst (finto?) in casa e in galleria, perfettamente cosciente delle corna che le mette l’inutile marito bono, Susan riceve le bozze di un libro dedicato a lei proprio dal suo primo amore Edward, Jake Gyllenhaal.

ANIMALI NOTTURNI

E le pagine del libro prendono forma sulla scena, diventando una storia truculenta ambientata nel Texas, durante un viaggio notturno in quel di Marfa, che è anche metafora di sentimenti non detti e nascosti. Nel libro, intitolato appunto “Nocturnal Animals”, un timido professore, Tony, che nella ricostruzione visiva di Susan ha il volto di Edward, cioè di Jake Gyllenhaal, porta in auto nella notte la moglie e la figlia, Isla Fisher e Ellie Bomber, quando incontrano un gruppo di balordi, capitanati da certo Ray, Aaron Taylor-Johnson, che stuprano e uccidono le donne. Tony, con l’aiuto di un sceriffo texano ammalato di cancro ai polmoni, un grandioso Michael Shannon, avrà la sua vendetta.

scena da oliver twist di polanski

Su Canale 20 alle 21 avete il revenge movie “Solo per vendetta” di Roger Donaldson con Nicolas Cage, January Jones, Guy Pearce, Jennifer Carpenter, Harold Perrineau. Decisamente superiore a quasi tutto quel che passa, a cominciare dal film di Avati, l’”Oliver twist” di Roman Polanski con Barney Clark, Ben Kingsley, Leanne Rowe, Mark Strong, presentato su Tv2000 alle 21, 10. Rai Movie alle 21, 10 si lancia sul poco visto “Ladies in Black”, commedia australiana ambientata a Sydney nel 1959 tratta da un romanzo di Madeleine St John e diretta Bruce Beresford con Julia Ormond, Angourie Rice, Rachael Taylor, Ryan Corr, Alison McGirr, Shane Jacobson.

bloodshot

Buona anche la commedia neozelandese “Two Mothers” diretta dalla francese Anne Fontaine, tratta da un racconto di Doris Lessing con Naomi Watts e Robin Wright, migliori amiche quarantenni che hanno una storia l’una con il figlio dell’altra, Cielo alle 21, 15. Ci sono anche Xavier Samuel, Ben Mendelsohn, Sophie Lowe, James Frecheville. Su Italia 1 alle 21, 20 si passa all’action con “Bloodshot” di Dave Wilson con il pelatone Vin Diesel, Guy Pearce, Eiza González, Sam Heughan, Alex Hernandez, Lamorne Morris.

wild target

Sembra molto interessante la commedia cinglese on un gangster, un killer di mezza età, un ragazzino, una ladra, “Wild Target”, diretto da Jonathan Lynn con Bill Nighy, Emily Blunt, Rupert Grint, Rupert Everett, Eileen Atkins, Martin Freeman, 7Gold alle 21, 45, remake del film francese “Cible émouvante" diretto da Pierre Salvadori con Jean Rochefort e gli sfortunati Marie Trintignant e Guillaume Depardieu del 1993.

40 gradi all’ombra del lenzuola

In seconda serata posso consigliarvi il sempre divertente “A spasso con Daisy” di Bruce Beresford con Jessica Tandy, Morgan Freeman nel suo primo ruolo importante, Dan Aykroyd, Patty LuPone, Rai Movie alle 23, la commedia sexy a episodi stravista “40 gradi all’ombra del lenzuolo” di Sergio Martino con Marty Feldman e Dayle Haddon memorabili, Barbara Bouchet, Edwige Fenech, Enrico Montesano, Aldo Maccione, Tomas Milian, Cine 34 alle 23, 10, l’ultimo rimontaggio del “padrino Tre” di Francis Coppola, ribattezzato “Mario Puzo - Il Padrino, epilogo: La morte di Michael Corleone”, con Al Pacino, Diane Keaton, Talia Shire, Andy Garcia, Eli Wallach, Joe Mantegna, Iris alle 23, 30.

salma hayek e antonio banderas in desperado 6

Italia 1 alle 23, 35 rilancia con l’action francese “Special Forces: Liberate l’ostaggio” di Stéphane Rybojad con Diane Kruger, Djimon Hounsou, Benoît Magimel, Denis Menochet, Raphaël Personnaz, mentre Rai Movie alle 0, 50 ripresenta l’ottimo “Desperado” di Robert Rodriguez con Antonio Banderas in versione Mariachi, Salma Hayek quando era al suo massimo, Quentin Tarantino alle prese con una barzelletta che non mi ricordo più, Joaquim de Almeida, Steve Buscemi e Danny Trejo.

carmen russo mia moglie torna a scuola

Cine 34 all’1, 15 propone “Mia moglie torna a scuola” di Giuliano Carnimeo con Carmen Russo, Renzo Montagnani, Enzo Robutti, Tony Ucci. Tardissimo scolastico di Carnimeo che cerca di unire la nuova moda delle mogli che tradiscono e il precedente filone scolastico. Curioso il casting della scuola con Enzo Robutti professore, Marisa Merlini preside e Toni Ucci bidello. “Marisa che brava!”, ricordava Carnimeo a “Cine70”, “Ecco un’altra attrice da mettere nella top ten di quelli con cui ho lavorato. Girare con questa gente è un piacere indescrivibile. (..) Non è un film che ricordo molto bene, ma ricordo una Carmen Russo carinissima, molto disponibile e poco diva”.

Cine 34 alle 2, 35 presenta addirittura il favoloso “Nerone” di Castellacci & Pingitore con Pippo Franco, Maria Grazia Buccella, Enrico Montesano, Bombolo. Girato a ruota del successo di “Remo e Romolo: due figli di una lupa” con Pippo Franco e Montesano, è l’ultimo film di Pingitore in coppia con Castellacci, e il secondo e l’ultimo della saga romana. Ma il primo prodotto da Mario Cecchi Gori. Risente sia della fresca esperienza del Bagaglino anni ’70, nella sua fase gloriosa, ma anche della moda dei film in costume un po’ pecorecci.

PIPPO FRANCO NERONE

Anche i nudi e le situazioni sexy sono in questi due primi film molto più spinti che nei successivi. Maria Grazia Buccella come Poppea e Paola Tedesco come Licia lasciano il segno coi loro nudi vistosi. Pure Paolo Borboni alla sua veneranda età, 76 anni. «Vergognarmi perché sono vecchia?”, dice in un’intervista di allora, “Ma guardatemi, non sono un miracolo dì freschezza? E poi volete mettere a confronto il mio seno, che ha vissuto più di mezzo secolo, con il seno di queste fanciulline che della vita non sanno nulla?».

PIPPO FRANCO NERONE

Ma ci sono anche Carmen Russo e Marina Marfoglia. Per non dire delle macchiette gay di Giò Stajano e di Franco Caracciolo. Cast da urlo, che oltre ai fedelissimi del Bagaglino, porta qualche rinforzo come Aldo Fabrizi, Paolo Stoppa, Paola Borboni, perfino un giovanissimo Magalli, allora autore di Pippo Franco. Un po’ sacrificato Enrico Montesano come Petronio rispetto al Nerone perfetto di Pippo Franco, che spadroneggia alla grande. Bombolo ha finalmente un ruolo adeguato. Film ritenuto da quasi tutti reazionario e qualunquista. Magari è vero, ma rivisto è molto divertente, anche con le battute più facili, Galba-Galbani, il personaggio di Amintoris, cioè Fanfani, le battute di satira politica del tempo.

Gli fumavano le colt… lo chiamavano Camposanto

Rete 4 alle 2, 50 presenta uno spaghetti western comico di Giuliano Carnimeo, “Gli fumavano le colt… lo chiamavano Camposanto” con Gianni Garko, William Berger, Chris Chittell, Nello Pazzafini. Chiudo con un film mai visto, temo, da nessuno, “Un pizzico di fortuna” di Jack Donohue con Doris Day, Robert Cummings, Phil Silvers, Nancy Walker, Martha Hyer, Eddie Foy, Angie Dickinson e Marcel Dalio, Iris alle 3, 05.

Un pizzico di fortuna

E’ il primo musical in Cinemascope della Warner, girato contemporaneamente a “E’ nata una stella” e un film che Doris Day dovette girare per contratto assolutamente contro voglia. Debutta qui la bellissima Angie Dickinson. Fu un terribile flop e rimane il film che Doris Day amava davvero meno di tutti i suoi 39 titoli. Buona notte.

