IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA IN CHIARO? SCORDIAMOCI LE NOVITÀ. NON È UNA GRAN GIORNATA. TUTTO MOLTO VISTO. COME “IL DISCORSO DEL RE” O “CACCIA AL TESORO” - IN PRIMA SERATA AVETE ANCHE IL DIVERTENTE HORROR "NAVE FANTASMA”, CON FRANCESCA RETTONDINI, ATTRICE ITALIANA CHE DIECI ANNI DOPO SI TROVÒ SULLA COSTA CONCORDIA E SI SALVÒ PER MIRACOLO - IN SECONDA SERATA AVETE IL VISTISSIMO, MA SEMPRE ALL’ALTEZZA, “MISSION: IMPOSSIBLE 2”, MA PENSO CHE SIA DA VEDERE ANCHE IL SEXY-THRILLER “GIOCHI D'ADULTI"… - VIDEO

il discorso del re

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera in chiaro? Scordiamoci le novità. Non è una gran giornata. Tutto molto visto. Come il pur notevole “Il discorso del re” di Tom Hooper con Colin Firth che si fa curare la balbuzie da Geoffrey Rush per poter trasmettere via radio un discorso accettabile, TV2000 alle 20, 55. Ne feci uno sketch molto divertente con Paolino Ruffini dove lui era il mio medico e io dovevo solamente trovare il coraggio per chiamare al telefono mia moglie.

caccia al tesoro dei vanzina

O come il divertente “Caccia al tesoro” ultimo film, il 66°, diretto da Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Max Tortora, Christiane Filangieri, Serena Rossi. Più che un remake regolare di “Operazione San Gennaro”, gran successo di Dino Risi, che non lo amava così tanto, una variazione sui temi risiani, divertente, gradevole, intelligente come sempre. Anche qui l'idea è quella di svaligiare il Tesoro di San Gennaro, ma non in un giorno particolare come quello della finale del Festival di Napoli.

caccia al tesoro dei vanzina

"Non è un plagio", dice a un certo punto uno dei protagonisti citando app‎unto una trovata del film di Risi, "è una citazione". Infatti non è un vero e proprio remake, ma solo l'idea da dove partire per far funzionare una serie di buoni attori in gran parte napoletani. Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Serena Rossi, e per sviluppare delle battute divertenti sul calcio e sul Napoli di oggi all'epoca di De Laurentiis. Le battute sul traditore Higuain (ormai lontano) danno un po' di pepe alla vicenda quando l'azione si sposta da Napoli a Torino, mentre si gioca Juventus-Torino, dove il Tesoro di San Gennaro è stato portato.

caccia al tesoro dei vanzina

Magari avendo a portata di mano Salemme e Buccirosso, si sarebbe potuto osare di più, ma anche così il raccontino funziona, gli attori, coadiuvati da un bel prete di Benedetto Casillo, da Max Tortora come ladro romano troppo alto ("ma non c'è un limite d'altezza per i ladri?"), da Francesco Di Leva come boss di Gomorra e da Antonio Fiorillo come fratellino del boss, hanno tutti i loro momenti. Ovvio che qua e là affiori un po' di stanchezza, segno dei tempi diciamo, ma quando Salemme e Buccirosso improvvisano, fanno sempre ridere.

caccia al tesoro dei vanzina

E, comunque, a parte qualche battuta un po' sprecata, faraoni-faraglioni, qualche citazione troppo antica, quella su Aurelio Fierro e "Guaglione", altre un po' buttate vie, penso al sogno di Salemme di fare il tappeto rosso di Cannes come protagonista di un film di Sorrentino, alla fine di fronte a questo cinema ci troviamo a casa.

nave fantasma 3

Iris alle 21 ripropone “Mystic River” di Clint Eastwood con Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Laurence Fishburne, Marcia Gay Harden, Laura Linney, canale 20 alle 21, 05 il divertente horror “Nave fantasma”, secondo e ultimo film del talentuoso Steve Beck con Gabriel Byrne, Julianna Margulies, Ron Eldard, Desmond Harrington, Isaiah Washington, che apre con una clamorosa scena supersplatter con Francesca Rettondini, unica attrice italiana che, non conoscendo una parola d’inglese, ha poche battute la una morte spettacolare. Dieci anni dopo si trovò sulla Costa Concordia e si salvò per miracolo…

margaret qualley un anno con salinger

LA5 alle 21, 10 propone la commedia con scambio di case “L’amore non va in vacanza” di Nancy Meyers con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black, Eli Wallach, Edward Burns, Rufus Sewell, molto carina. Meno divertente, Rai Movie alle 21, 10, “Un anno con Salinger” produzione canado-irlandese diretta da Philippe Falardeau con Margaret Qualley, Sigourney Weaver, Douglas Booth, Seana Kerslake, Jonathan Dubsky, dove la Qualley è una giovane assistente di un’agente letteraria, la Weaver, che risponde ai fan di Salinger con lettere sempre più personali.

la famiglia addams 2

Su Canale 27 alle 21, 10 avete “La famiglia Addams 2”, sempre diretto da Barry Sonnenfeld con Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd, Joan Cusack, Christina Ricci, Carol Kane. Ultimo film di Raul Julia, che morì a soli 54 anni. Lo ricordo come un film un po’ fotocopia del primo. Su Cielo alle 21, 15 il fantascientifico “The Core” di Jon Amiel con Aaron Eckhart, Hilary Swank, Stanley Tucci, Delroy Lindo, Tcheky Karyo. Voglia di revenge movie con Liam Neeson? C’è il classico “Taken – La vendetta”, che in realtà è “Taken 2”, diretto Olivier Megaton con Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, Rade Serbedzija, Leland Orser, Luke Grimes, Italia 1 alle 21, 20.

one day 2

Stravisto il legal drama “Colpevole d’innocenza” di Bruce Beresford con Ashley Judd, Tommy Lee Jones, Benjamin Weir, Bruce Greenwood, Jay Brazeau, John McLaren, Canale Nove alle 21, 25. Molto bello “One Day” di Lone Scherfig con Anne Hathaway, Jim Sturgess, Patricia Clarkson, Romola Garai, Jamie Sives, ma proprio in questi giorni è partita su Netflix la serie dallo stesso titolo, “One Day”, tratta dallo stesso romanzo di David Nichols, dove due ragazzi si incontrano, si amano, e giurano di vedersi una volta all’anno per fare l’amore. E intanto passano gli anni.

il grande botto

Passiamo alla seconda serata con la commedia di leone Pompucci “Il grande botto” con Carlo Buccirosso, Emilio Solfrizzi, Alessandro Di Carlo, Claudio Amendola, Francesca Nunzi, Gennaro Nunziante, Marco Messeri, Clelia Rondinella, col gruppo di amici di Ostuni che vincono 86 miliardi al superenalotto e devono ricuperare la matrice. Grande monologo di Gennaro Nunziante, allora anche attore. Su Canale 20 alle 23, 05 magari è interessante il thriller “Breaking In” di James McTeigue con Gabrielle Union, Billy Burke, Richard Cabral, Ajiona Alexus, Levi Meaden, Seth Carr. Non ha buone critiche, ma Gabrielle Union è notevole.

mission impossible ii

Su Italia 1 alle 23, 15 avete il vistissimo, ma sempre all’altezza, “Mission: Impossible 2” di John Woo con Tom Cruise, Thandie Newton, Ving Rhames, Anthony Hopkins, Dougray Scott. Non funzionava per nulla, malgrado la presenza di Johnny Depp e di tanti attori italiani “The Tourist”, thriller veneziano diretto dall’ambizioso Florian Henckel von Donnersmarck, il regista di “le vite degli altri”, con Johnny Depp già in fase calante, Angelina Jolie, Paul Bettany, Timothy Dalton, Rufus Sewell, Raoul Bova, Cristian De Sica come poliziotto corrotto, Nino Frassica come carabiniere che finisce in laguna, Rai Movie alle 23, 20.

giochi d adulti

Supervisto anche “A Beautiful Mind” di Ron Howard con Russell Crowe in versione genio, Jennifer Connelly, Ed Harris, Christopher Plummer, Paul Bettany, La7D alle 23, 30. Sui Cine 34 alle 0, 50 torna Tomas Milian in “Delitto in Formula Uno” di Bruno Corbucci con Dagmar Lassander, Isabel Russinova, Licinia Lentini, Bombolo. Pur stroncato dalla critica penso che sia da vedere anche il sexy-thriller “Giochi d'adulti” di Alan J. Pakula con Kevin Kline, Mary Elizabeth Mastrantonio, Kevin Spacey, Forest Whitaker, Rebecca Miller, 7Gold all’1, 30.

train to busan 1

Su Rai 4 alle 2, 15 tornano gli zombi ferrovieri di “Train to Busan”, capolavoro del genere zombesco diretto da Sang-ho Yeon con Yoo Gong, Dong-seok Ma, Yu-mi Jeong, Woo-sik Choi, So-hee Ahn, Soo-ahn Kim, Eui-sung Kim. Ricordo molto triste e non troppo riuscito il lacrimoso “Male d’amore”, rara regia di Jean-Claude Brialy con Romy Schneider, Nino Castelnuovo, Bénédicte Bucher, Suzanne Flon, Mehdi El Glaoui, Rete 4 alle 3. Penso sia superiore “Alibi e sospetti”, commedia gialla diretta da Pascal Bonitzer con Miou-Miou, Lambert Wilson, Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi, Anne Consigny, Iris alle 3, 25.

nottataccia

Mentre Cine 34 alle 3, 55 propone "Nottataccia" commedia di Duccio Camerini, oggi attore come Mussolini nella serie “La fine del Duce”, con Stefania Sandrelli, Massimo Wertmüller, Stefano Amatucci. Chiudo col rarissimo “Lasciateci in pace” diretto nel 1953 da Marino Girolami con Umberto Spadaro, Franca Marzi, Enrico Viarisio, Nando Bruno, Virgilio Riento, Rete 4 alle 4, 30. Mai visto proprio…

nottataccia alibi e sospetti lasciateci in pace one day 1 train to busan delitto in formula uno delitto in formula uno giochi d adulti 2 giochi d adulti 1 giochi d adulti nino frassica the tourist delitto in formula uno tomas milian delitto in formula uno tomas milian delitto in formula uno johnny depp angelina jolie the tourist christian de sica the tourist the tourist the tourist breaking in A BEAUTIFUL MIND GRAZER paolo ruffini marco giusti base luna, parodia del discorso del re beautiful mind taken la vendetta 2 taken la vendetta 1 the core tom cruise mission impossible ii mission impossible ii. colpevole d'innocenza Colpevole d’innocenza the core l amore non va in vacanza l amore non va in vacanza nave fantasma 2 sigourney weaver un anno con salinger margaret qualley un anno con salinger nave fantasma 1 mystic river colin firth il discorso del re colin firth il discorso del re il discorso del re 1