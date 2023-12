IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA IN CHIARO? SU TV200 ALLE 20,55 TORNA IL REMAKE DI "NATALE IN CASA CUPIELLO", I FAN NAPOLETANI EBBERO MOLTO DA RIDIRE SU CASTELLITTO CHE RIFÀ EDUARDO - RAI DUE ALLE 21, 20 CI PROPONE L’ULTIMO FILM DI GIGI PROIETTI, IL NON FORTUNATO “IO SONO BABBO NATALE” – OCCHIO CHE SU RAI 4 ALLE 21, 20 PASSA “C’ERA UNA VOLTA A HOLLYWOOD”. LO AVETE VISTO NO? E NON VE LO RIVEDETE? - IN SECONDA SERATA SI RAGIONA CON IL CAPOLAVORO DI SAM PECKINPAH, “IL MUCCHIO SELVAGGIO”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

napoli milionaria

Che vediamo stasera? Beh. Intanto, dopo il trionfo ieri su Rai Uno di “Napoli milionaria” di Eduardo nell’edizione diretta da Luca Miniero con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera, che trovate ora su RaiPlay, torna, TV2000 alle 20, 55 “Natale in casa Cupiello” nell’edizione di tre anni fa della Rai diretta da Edoardo De Angelis, con Sergio Castellitto, Marina Confalone, Adriano Pantaleo, Tony Laudadio e Pina Turco. Io la trovai un po’ né carne né pesce, né cinema né teatro né tv, Ma il pubblico dei fan napoletani ebbe molto da ridire su Castellitto che rifà Eduardo, senza essere napoletano, su Nennillo, che era un personaggio comico, che qui scompare.

natale in casa cupiello versione castellitto

Ma soprattutto, secondo Ciro Ippolito, napoletanissimo, che ricorda di aver proposto nel 1983 allo stesso Eduardo un “Natale in casa Cupiello” con lui e Massimo Troisi come Nennillo protagonisti, ma Eduardo voleva il figlio Luca e così non se ne fece niente, la cosa più grave è che in pieno inverno, proprio mentre nevica, per le strade di Napoli nel 1956 si venda l’acqua suffragna che è estiva. D’inverno si vende solo e esclusivamente il brodo’e pulpe. Dice Ciro. Ahi! Ecco.

gigi proietti io sono babbo natale

Rai Due alle 21, 20 ci propone l’ultimo film di Gigi Proietti, il recente e non fortunato “Io sono babbo Natale” diretto da Edoardo Falcone con Marco Giallini, l’emergente Barbara Ronchi, Antonio Gerardi, Simone Colombari. Cine 34 alle 21 intanto non demorde col cinepanettonismo e propone “La fidanzata di papà” di Enrico Oldoini con Massimo Boldi, Simona Ventura, Elisabetta Canalis, Natalia Bush, Martina Pinto, tutto girato a Miami. Su Iris alle 21 abbiamo invece il vecchio e ricco western “I 4 del Texas” diretto da Robert Aldrich con Frank Sinatra, Dean Martin, Anita Ekberg, Ursula Andress, Victor Buono e Charles Bronson.

stolen 2

Malgrado il grande cast un mezzo disastro. Sinatra, anche produttore, odiava Aldrich, che però non gli fece passare niente. Anita Ekberg, racconta Ursula, era sempre mezza ubriaca sul set. Fu un inferno. E il film non funzionò, malgrado fosse girato in un periodo d’oro di Aldrich, tra i due meravigliosi thriller gotici “Che fine ha fatto Baby Jane” e “Piano piano dolce Carlotta”. Se vi manca un film con Nicolas Cage alla ricerca della figlia rapita avete “Stolen” di Simon West con Nicolas Cage, Malin Akerman, Josh Lucas, Danny Huston, Sami Gayle, Mark Valley, Canale 20 alle 21, 05.

paddington 4

Se vi è piaciuto “Wonka”, vi piacerà molto anche “Paddington”, diretto da Paul King e dallo stesso team creativo con Nicole Kidman in versione cattiva, Peter Capaldi, Sally Hawkins, Julie Walters, Jim Broadbent. L’orsetto che mangia solo panini al miele è doppiato nell’edizione originale da Ben Whishaw. Che detto tra noi sarebbe stato un Willy Wonka favoloso almeno quanto Timothée Chalamet, e in italiano da Francesco Mandelli. Su Canale 27 alle 21, 10 il sequel “Bridget Jones's Baby” di Sharon Maguire con Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey, Jim Broadbent, Gemma Jones, Emma Thompson. Molto carino.

bridget jones baby

Su Rai Movie alle 21, 10 trovate il fantascientifico neanche troppo vecchio, “Replicas” di Jeffrey Nachmanoff con Alice Eve, Keanu Reeves, Emjay Anthony, Emily Alyn Lind, Thomas Middleditch, John Ortiz, con uno scienziato che cerca di resuscitare tutta la famiglia, ma deve scegliere solo tre persone da far ritornare alla vita e ne avrebbe bisogno di quattro. Ma pensa… Stroncato, ma stroncato è dire, praticamente da tutti. “Ctrl+alt+delete this from your brain”, “a cinematic fecal burger.”, “This is really terrible.”

sorry we missed you

Vi rifate su Rai 5 alle 21, 15 col bel film di Ken Loach “Sorry We Missed You” con Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor, Ross Brewster, Alfie Dobson,. Davanti a questo perfetto, commovente, durissimo film che Ken Loach e il suo sceneggiatore di sempre, Paul Laverty, hanno dedicato alla vita impossibile dei riders, dei corrieri che percorrono le nostre strade senza assicurazione, veri contratti, con orari impossibili, c’è solo da imparare. Perché Laverty e Loach, come hanno fatto sempre, studiano a fondo una categoria sociale, le loro famiglie, i loro problemi, le città dove si muovono, in questo caso Newcastle, le politiche sociali dell’Inghilterra terribile di oggi, e ne tirano fuori una storia.

ken loach sorry we missed you

Una storia esemplare, costruita attorno ai quattro personaggi che compongono la famiglia: un padre, Ricky, Kris Hitchen, che ha perso il lavoro nell’edilizia per la crisi del 2008, una madre, Abbie, Debbie Honeywood, che lavora nei servizi sociali come badante di una serie di vecchi che deve pulire e far da mangiare, un adolescente, Seb, Rhys Stone, studente scombinato ma writer fantasioso, e una bambina, Liza Jane, Katie Proctor. Basterà l’idea di Ricky di mettersi in proprio come corriere lavorando per il perfido capoccione Maloney, Ross Brewster, per fare precipitare verso il basso le speranze e le poche certezze della famiglia.

jennifer connelly keanu reeves ultimatum alla terra

Cielo alle 21, 15 non molla la fantascienza con Keanu Reeve protagonista e “Ultimatum alla terra”, remake del celebre film di Robert Wise, qui diretto da Scott Derrickson con Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Kathy Bates, John Cleese, Jaden Smith. Malgrado il gran recupero della frase "Klaatu barada nikto" da parte di Keanu Reeves che fa l’alieno in visita sulla terra, malgrado abbia un buon cast e perfino un John Cleese in versione quasi drammatico, purtroppo il film non ha lo stesso fascino anni ’50 dell’originale.

once upon a time in hollywood 8

Su Rai 4 alle 21, 20 su Rai 4 torna l’ultimo film di Quentin Tarantino, “C’era una volta a Hollywood” con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell, Dakota Fanning. Lo avete visto no? E non ve lo rivedete? Su Canale Nove alle 21, 25 potreste rivedere l’ottimo fantasy ambientato nel 1386 “Ladyhawke” diretto da Richard Donner, nuovo al genere, con Matthew Broderick, Michelle Pfeiffer, Rutger Hauer, Leo McKern, Ken Hutchison, Alfred Molina, dove una maledizione ha trasformato la bellissima Michelle Pfeiffer in un falco, interpretato da un uccello star, Spike II. Ma solo di giorno.

ladyhawke 3

Film di grande respiro, belle cavalcate, grandi set italiani. Su Warner tv alle 21, 30 passa la commedia natalizia polacca “Letters to Santa 2” di Maciej Dejczer con Piotr Adamczyk, Waldemar Blaszczyk, Katarzyna Bujakiewicz, Jan Cieciara. Non l’ho visto.

robocop 3

Passo alla seconda serata con “RoboCop 3” diretto da Fred Dekker, il regista di “Scuola di mostri”, con Robert John Burke, Nancy Allen, Rip Torn, John Castle, Jill Hennessy, Tom Noonan. Non piacque a nessuno. Cielo alle 23, 15 ripropone l’erotico con triangolo due lui una lei “Il sesso degli angeli” di Xavier Villaverde con la bellissima Astrid Berges-Frisbey, Llorenç González, Álvaro Cervantes, Sonia Méndez. Su Iris alle 23, 30 si ragiona con “Il mucchio selvaggio”, capolavoro diretto da Sam Peckinpah, scritto da Walon Green con William Holden, Robert Ryan, Ernest Borgnine, Ben Johnson, Jamie Sanchez, Warren Oates, Edmond O’Brien, Emilio Fernandez.

il mucchio selvaggio

Le due belle ragazze che allietano la scena di sesso con Ben Johnson e Warren Oates non erano attrici, ma due prostitute che aveva scritturato Peckinpah. Il montatore del film, Lou Lombardo, ricordava di aver fatto 3,643 tagli di montaggio. Ricordava anche che Peckinpah era così duro durante le riprese che nessuno ne poteva più. “In breve tempo siamo diventati noi il Wild Bunch del film. Ho visto cosa stava facendo William Holden. Stava interpretando Sam. Gestiva il gruppo come Sam gestiva la crew."

il mucchio selvaggio

Cacciò almeno 22 persone dal set senza preoccuparsi minimamente che stavano perdendo il lavoro, che avevano famiglia. Quando Peckinpah fece vedere il film finito a Jay Cocks, allora critico di “Time”, che portò il suo amico Martin Scorsese, i due rimasero sconvolti. “Ne siamo rimasti incantati”, disse anni dopo Scorsese, “era un capolavoro. Era vero cinema, usava il cinema in modo tale che nessun'altra forma poteva farlo; non si poteva fare diversamente. Vedere una cosa simile in un regista americano è stato così emozionante." Ci furono varie versioni del film. Quella giusta è quella europea, 145 minuti. Quella americana venne tagliata dal produttore. Ma sembra che ce ne fosse una chilometrica di ben otto ore

frankenstein junior 9

. Su Canale Nove alle 23, 45 passa addirittura “Frankenstein Junior” di Mel Brooks con Gene Wilder, Peter Boyle, Marty Feldman, Teri Garr, Cloris Leachman, Madeline Kahn. Lo conosciamo a mente, però… Sveglia! Alle 0, 45 su Rai4 passa il favoloso “la leggenda dei sette vampiri d’oro” di Roy Ward Baker con Peter Cushing, David Chiang, Julie Ege, Robin Stewart, Shih Szu, Han Chen Wang, divertente mischione dei film di vampiri della Hammer e dei film di kung fu degli Shaw Brothers. Imperdibile. Iris alle 2, 05 propopne il remake di un vecchio film del 1981 diretto da Steve Miner, “Arturo”, diretto qui da Jason Winer con Russell Brand, Helen Mirren, Greta Gerwig, Jennifer Garner, Geraldine James, storia di un ricco giovane miliardario, Russell Brand, che si muove con autista senza far nulla.

quattro pazzi in liberta

La madre, Helen Mirren, vuole che sposi una ricca e bella ereditiera, Jennifer Garner, quando Arturo si innamora di un’altra ragazza, Greta Gerwig, futuro regista di “Barbie”. Ah, però… Rete 4 alle 2, 35 propone “Quattro pazzi in libertà” , commedia piuttosto interessante diretta da Howard Zieff con Michael Keaton, Christopher Lloyd, Peter Boyle, Stephen Furst. Iris alle 4 propone “Le montagne della luna”, avventuroso con esploratori ottocenteschi diretto da Bob Rafelson con Patrick Bergin, Iain Glen, Richard E. Grant, Fiona Shaw. Non male.

il gatto di brooklyn aspirante detective 3

Cine 34 alle 4, 25 propone il trashissimo “Il gatto di Brooklyn, aspirante detective” di Oscar Brazzi con Franco Franchi che fa coppia con Luigi Pistilli e non con Ciccio, Annabella Incontrera, Gianni Agus, Camille Keaton. Chiudo con “L’angelo delle Alpi”, rarissimo melodramma piemontese tratto da un romanzo di Carolina Invernizio diretto nel 1957 da Carlo Campogalliani con Luisella Boni, Alberto Farnese, Gino Sinimberghi, Cristina Grado, Germana Paolieri, Rete 4 alle 4, 30. Luisella Boni ebbe un periodo piuttosto felice con ruoli da protagonista…

