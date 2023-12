IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA IN CHIARO? VI CONSIGLIO DI GUARDARE SU LA7 ALLE 21,15 “HABEMUS PAPAM” DI NANNI MORETTI - ITALIA 1 ALLE 21,20 RISPONDE CON IL POTENTE COMICO NATALIZIO “LA BANDA DEI BABBI NATALE” CON ALDO, GIOVANNI E GIACOMO - SU CINE 34 ALLE 21 VI FATE UN PAIO DI RISATE CON “FANTOZZI IN PARADISO” - IN SECONDA SERATA TROVATE L’OTTIMO “INTERVISTA COL VAMPIRO”, RAI 4 ALLE 22,50, MA OCCHIO CHE SU CIELO ALLE 23, 15 TORNA A GRANDE RICHIESTA LO STRACULTISSIMO “DESIDERIA: LA VITA INTERIORE”… - VIDEO

Marco Giusti per Dafospia

Che vediamo stasera in chiaro? Beh. Con grande piacere vi consiglio stasera di guardare su La7 alle 21, 15 “Habemus Papam” di Nanni Moretti con Michel Piccoli neo-papa reticente, Nanni Moretti come suo psicanalista, Margherita Buy, Jerzy Stuhr e Renato Scarpa, vero motore della storia. Fece colpo nel 2011 il fatto che il cinema italiano preferisse mandare agli Oscar “Terraferma” di Emanuele Crialese piuttosto che "Habemus Papam” di Nanni Moretti. Ovvio che il film di Moretti non avrebbe avuto nessuna chance per l’Oscar. Un film sul Papa diretto da un ateo… Un papa, inoltre, che non fa niente, gira per Roma e poi rifiuta di fare il papa…

renato scarpa habemus papam

Tutto al ritmo di un buon augurale “Todo cambia” di Mercedes Sosa (vallo a spiegare agli americani che vorrebbe essere un annuncio di cambiamento). E neanche un po’ di Morricone. Poi tutte quelle sicurezze di vittoria da Cannes con i giornalisti italiani sempre pronti a fare i tifosi. Anche lì non vinse nulla.

Ma era un buon film, almeno per me l’ultimo buon film di Moretti, profetico, sensibile, con un meraviglioso Michel Piccoli ancora presente e una banda di cardinali favolosa, Harold Bradley, Peter Boom, Camillo Milli, Renato Scarpa. Tutti vecchi amici, tutti intervistati da Stracult, a parte Peter Boom (non feci in tempo) e tutti ormai morti, ahimé, compreso Piccoli. Ma qui li ritrovate in gran forma mentre giocano a pallavolo. Quell’anno, ricordo, il vero boom nel cinema italiano furono 50 milioni di incasso per “Che bella giornata” con Checco Zalone.

la banda dei babbi natale 2

Italia 1 alle 21, 20 risponde con il potente comico natalizio “La banda dei Babbi Natale” di Paolo Genovese con Aldo, Giovanni e Giacomi, Antonia Liskova, Angela Finocchiaro, Giorgio Colangeli, Massimo Popolizio. Fu un successo strepitoso, 22 milioni di euro. Mai quanto i film di Checco Zalone, certo. Su Rai Movie alle 21, 10 avete un film assolutamente da riscoprire come “Avanti” o “Che cosa è successo tra mio padre e tua madre?” di Billy Wilder con Jack Lemmon e Juliet Mills che vanno a seppellire i vecchi genitori a Ischia, scoprano che tra padre e madre c’era una vecchia e romantica love story e si innamorano loro stessi.

cosa e' successo tra mio padre e tua madre

Non è considerato un film riuscitissimo, ma gli attori secondari sono tutti favolosi, Clive Revill, Mario Adorf, Gianfranco Barra, Pippo Franco, Guidarino Guidi, Franco Angrisano. “Fare film in Europa”, disse Wilder prima di girare, “è come andare da una ragazza non per fare l’amore, ma per riparare l’impianto idraulico. Vado in Europa per divertirmi, non per lavorare”. Dopo ammise che il film “era fine, ma troppo leggero. Troppo carino.

che cosa e?? successo tra mio padre e tua madre?

Avrebbe attirato interesse o fatto parlare giran dolo in altro modo, se il figlio del presidente di quella enorme corporazione andato a reclamare il corpo del padre avesse scoperto che il padre era stato ritrovato morto in macchina assieme ad una ragazza squillo nuda. Il padre era una checca. Ma lì c’era proprio una ragazza. Così a chi importa? Così ti addormenti. Con un sacco di scopate, allora’ Ci vuole qualcosa. Lubitsch, Leisen, Love in the Afternoon, tutto questo è finito. Fino a quando non c’è uno che si buta dal 76° piano col culo in fiamme non lasci perdere i popcorn”.

mona lisa smile

Su Tv2000 alle 20, 55 avete la commedia piena di buoni sentimenti “Mona Lisa Smile” di Mike Newell con Julia Roberts, Kirsten Dunst, Julia Stiles, Maggie Gyllenhaal, Ginnifer Goodwin, dove Julia Roberts fa l’insegnate d’arte pasionaria che esalta le sue giovane allieve nell’oppressivo collage americano per ricche ereditiere Wellesley. I produttori fecero un’anteprima per le laurate del Wellesley del 1954 che dimostrò che il film non era affatto accurato e non era repressivo come viene dipinto. Anzi. Nessuna indossava perle, orecchini e gonne. Andavano tutte in jeans. Nessuno le spingeva al matrimonio. Lo disse anche Hillary Clinton, che era una tipica studentessa ricca del Wellesley. Rifiutò un ruolo Chloë Sevigny, perché non le piaceva il copione, che accettò il ben più sovversivo “The Brown Bunny”.

fantozzi in paradiso

Su Cine 34 alle 21 almeno vi fate un paio di risate con “Fantozzi in Paradiso” di Neri Parenti con Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Anna Mazzamauro, Gigi Reder. Per Steve Della Casa era un film “disordinato, geniale e confuso come le idee politiche del suo protagonista, che contro Berlusconi si candida con la lista Pannella alleata di Mister Tv”. E’ un tardo Fantozzi, dove, per uno scambio di lastre, Fantozzi pensa di avere poche settimane di vita. E la Signora Pina gli concede anche una notte d’amore con la Silvani.

fantozzi alla riscossa 4

Alla fine, per rispettare il titolo, Fantozzi muore lo stesso, fa un viaggio verso il Paradiso vestito di bianco assieme a una bella ragazza nuda, ma il suo volo viene dirottato e finisce davanti a Budda. Così torna sulla terra, uscendo dalla pancia della mamma con il vestito da impiegato. Ci sono ancora tutti, Plinio, Gigi Reder, Paolo Paoloni. Subito dopo, alle 22, 50, sullo stesso canale, trovate anche “Fantozzi alla riscossa” di Neri Parenti con Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Anna Mazzamauro, Gigi Reder, Plinio Fernando. Iris alle 21 presenta un buon film di Clint Eastwood dove divide la scena con Kevin Costner, “Un mondo perfetto” con T. J. Lowther, Laura Dern, Keith Szarabajka.

un mondo perfetto

Costner è un evaso che ha rapito un bambino e Clint il Texas Ranger che lo insegue, mentre a Dallas viene ucciso Kennedy. In un primo tempo Clint non doveva dirigerlo, era stato chiamato Steven Spielberg, e neanche interpretarlo e al posto di Kevin Costner ci doveva essere Denzel Washington. Su Canale 20 alle 21, 05 magari non è male l’action “Decisione critica” di Stuart Baird con Kurt Russell, Halle Berry, Steven Seagal, Oliver Platt, John Leguizamo, dove Kurt Russell e Steven Seagal cercano di bloccare un aereo dirottato dai terroristi diretto a Washington pieno di gas letale. Critica passabile.

gretel e hansel

Su Cielo alle 21, 15 abbiamo un fantascientifico canadese di qualche anno fa “Tempesta di ghiaccio” di Steven R. Monroe con Mark Moses, Camille Sullivan, Kaj-Erik Eriksen, Alex Zahara, Luisa D'Oliveira. Su Rai4 alle 21, 29 l’horror mai visto “Gretel e Hansel”, versione femminista della vecchia fiaba di Perrautl, diretta da Oz Perkins con Sophia Lillis, Alice Krige, Samuel Leakey, Jessica De Gouw, Charles Babalola, Ian Kenny. E’ una discreta commedia sentimentale “Un amore a cinque stelle” di Wayne Wang con Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Natasha Richardson, Stanley Tucci, Bob Hoskins, storia d’amore tra una cameriera latina che è pure ragazza madre e un raffinato senatore dei quartieri alti.

depp in mordecai

Fu un superfiasco, sia di critica che di pubblico, l’action-comedy “Mortdecai” diretto da David Koepp con Johnny Depp, Gwyneth Paltrow, Ewan McGregor, Paul Bettany, Olivia Munn, Guy Burnet, storia di un raffinato e svalvolato trafficante d’arte, sì, un po’ alla Sgarbi, interpretato da Johnny Depp, alle prese con la Cia, i servizi inglesi e ogni genere di pericolo per portare a termine le sue imprese. Nella carriera di Johnny Depp fu un po’ come l’assassinio dell’Arciduca Ferdinando rispetto alla Lega Balcanica. Scrissero. Ma anche, “rispetto a questo il Jack Sparrow di Johnny Depp sembrava Bergman”.

desideria la vita interiore

Passiamo alla seconda serata con l’ottimo “Intervista col vampiro” di Neil Jordan con Tom Cruise, Brad Pitt, Kirsten Dunst, Stephen Rea, Antonio Banderas, Domiziana Giordano, Rai 4 alle 22, 50. Su Cielo alle 23, 15 torna a grande richiesta lo stracultissimo “Desideria: La vita interiore”, disastrosa riduzione da Moravia scritta da Enzo Ungari piena di sesso diretta da Gianni Barcelloni, ma soprattutto prodotta dal mitico Galliano Juso con Stefania Sandrelli, Lara Wendel, Klaus Löwitsch, Vittorio Mezzogiorno, Orso Maria Guerrini come capo delle Brigate Rosse malato di figa (è il cinema italiano…), Marcella Petrelli poi futura star dell’hard, Lara Wendel e Lory Del Santo nuda sia come cameriera sia come body double della giovane Wendel.

din don 5 bianco natale

Su Tv8 alle 23, 30 la commedia sentimentale “Come farsi lasciare in dieci giorni” di Donald Petrie con Kate Hudson, Matthew McConaughey, Adam Goldberg, Kathryn Hahn, Bebe Neuwirth. Italia 1 alle 23, 35 propone la commedia con Enzo Salvi alias Il Cipolla “Din Don 5 – Bianco Natale” diretto da Paolo Geremei con Maurizio Mattioli, Fiordaliso, Andrea Dianetti, Simona Borioni, Marco Milano.

dal film captain phillips

Quanto a “Captain Phillips- Attacco in mare aperto”, Rai Movie, alle 23, 45, devo dire che il regista Paul Greengrass, il suo sceneggiatore, il Billy Ray di Hunger Games, il suo direttore della fotografia, Barry Ackroyd, già collaboratore di Ken Loach e di Kathryn Bigelow (The Hurt Locker), hanno costruito una gran bel avventuroso moderno per un Tom Hanks finalmente tornato a essere il grande attore che conoscevamo e che si muove sulla nave della sua storia come se fare il capitano fosse davvero il suo mestiere.

captain phillips

La storia, ambientata nel 2009, purtroppo è vera, e capiamo subito che per il povero Tom Hanks non ci sarà nessuna speranza di cavarsela a buon mercato né nel suo pericoloso viaggio sulla Maersk Alabama nel Golfo di Aden diretto a Mombasa, né nel tentativo di sfuggire a una frenetica macchina da presa che non lo abbandona mai e ruota attorno a lui. E' la tecnica realistica un po’ angosciante di Greengrass, già sperimentata sia nei suoi film politici inglesi, come Bloody Sunday, sia nei suoi film d'azione americani come, i due bellissimi spy con il Jason Bourne di Matt Damon.

una spia per caso

Venne candidato all’Oscar il mai visto prima ma incredibile Barkhad Abdi, il capo dei pirati, che insieme a altri tre assatanati non attori somali, riescono a trasmettere una paura incredibile sia al povero Tom Hanks che allo spettatore. Sembra che Greengras non li fece provare con Tom Hanks per accentuare questo effetto di paura assolutamente realistico.

suburra il film 1

Su 7Gold a mezzanotte la commedia spionista assolutamente disastrosa “Una spia per caso” diretto nel 2000 da Peter Askin e Douglas McGrath con Douglas McGrath, Anthony LaPaglia, Sigourney Weaver, John Turturro, con un professore di liceo che negli anni ’60 finisce a complottare contro i cubani. “In 81 minuti di film”, scrissero, “non ti fai nemmeno un sorrisetto”. Su Rai4 alle 0, 55 torna il fantastico “Suburra” di Stefano Sollima con Pierfrancesco Favino, Elio Germano, Claudio Amendola, Alessandro Borghi, Greta Scarano, Adamo Dionisi. S

l'amore rubato 1

u Canale 27 all’1, 05 trovate il fantasy dell’era berlusconiana “Fantaghirò 2” di Lamberto Bava con Alessandra Martines, Brigitte Nielsen, Kim Rossi Stuart, Mario Adorf, Stefano Davanzati. Su Rai Movie alle 2, 05 passa “L’amore rubato”, storie di donne e ragazze abusate, molestate da maschi, tratto dal libro di Dacia Maraini, diretto da Irisch Braschi con Gabriella Pession, Francesco Montanari, Stefania Rocca, Alessandro Preziosi, Elena Sofia Ricci, Chiara Mastalli, Massimo Poggio.

teste rasate

Su Cine 34 alle 2, 40 un buon film sui nazisti di casa nostra e il loro rapporto con la destra, “Teste rasate” diretto da Claudio Fragasso con Gianmarco Tognazzi, Giulio Base, Francesco Acquaroli, Franca Bettoia, Giulio Bianchini, Flavio Bucci. Su Rete 4 alle 2, 55 avete “Il papà di Giovanni”, noioso melodramma di Pupi Avati con Silvio Orlando, Alba Rohrwacher, Francesca Neri, Ezio Greggio, Serena Grandi. Meglio il finto film di Bud&Terence, “Carambola”, diretto da Ferdinando Baldi con Paul L. Smith e Antonio Cantafora, Horst Frank, Guglielmo Spoletini, Pino Ferrara, Cine 34 alle 4, 15.

addio fottuti musi verdi 1

O il pur scombinato fantascientifico, primo e finora unico film del gruppo The Jackals, “Addio fottuti musi verdi” di Francesco Ebbasta con Ciro Priello, Beatrice Arnera, Ruzzo Simone, Fabio Balsamo, Alfredo Felco. Su Iris alle 4, 35 trovate “Junior” di Ivan Reitman con Danny De Vito, Arnold Schwarzenegger, Emma Thompson, Pamela Reed, dove a rimanere incinto è addirittura Arnold. Chiudo con l’avventuroso “La venere dei pirati” di Mario Costa con Gianna Maria Canale, Massimo Serato, Livio Lorenzon, Scilla Gabel, Paul Muller, Rai Movie alle 5. Quando ero piccolo avevo due sogni, fare lo sceriffo e sposare la mia adorata Gianna Maria Canale.

