IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA IN CHIARO? VI DICO SUBITO CHE L’OFFERTA È RICCA. ALLE 21,15 AVETE ADDIRITTURA “IL GATTOPARDO” DI LUCHINO VISCONTI E UN FILMONE MODERNO, “THE GREATEST SHOWMAN” DIRETTO DALL’AUSTRALIANO MICHAEL GRACEY CON HUGH JACKMAN COME P. T. BARNUM, IL RE DEL CIRCO AMERICANO - IN SECONDA SERATA, FRA TANTE REPLICHE, BRILLA IL TRASHISSIMO “LA PALESTRA” DI PIER FRANCESCO PINGITORE E L’EROTICO MÉLO “ZANDALEE” DI SAM PILLSBURY… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

vanessa scalera massimiliano gallo filumena marturano 1

Che vediamo stasera in chiaro? Vi dico subito che l’offerta è ricca. Su Rai Uno alle 21, 25 c’è una nuova versione di “Filumena Marturano” di Eduardo diretta da Francesco Amato con Vanessa Scalera come Filumena, Massimiliano Gallo, Nunzia Schiano, Marcello Romolo, Francesco Russo. Prima assoluta. Su La7 alle 21, 15 avete addirittura “Il Gattopardo” di Luchino Visconti con un meraviglioso Burt Lancaster, Claudia Cardinale, Alain Delon, Romolo Valli, Paolo Stoppa, Rina Morelli.

alain delon claudia cardinale il gattopardo

In un primo tempo Visconti voleva il protagonista di “Ivan il terribile”, Nikolaj Cerkasov o Laurence Olivier, mentre la Fox spingeva per Anthony Quinn, Spencer Tracy, Gregory peck o Burt Lancaster. Come disse Burt Lancaster: “Volevano un russo, ma era troppo vecchio. Volevano [Laurence Olivier], ma era troppo occupato. Quando gli è stato suggerito di prendere me, Visconti ha detto: 'Oh, no! Un cowboy!' Ma avevo appena finito Vincitori e vinti, che lui aveva visto, e aveva bisogno di 3 milioni di dollari per chiudere il film, che la 20th Century-Fox gli avrebbe dato se avessero usato una star americana, e così accadde l'inevitabile. E si è rivelato un matrimonio meraviglioso".

burt lancaster ne il gattopardo

Sul set Visconti ha radunato i più bei ragazzi del cinema europeo del momento. Oltre a Delon, ci sono Pierre Clementi, Terence Hill, Marino Masé, Angelo Infanti. Ritornarono tutti con la macchina nuova, dicevano gli altri attori che non erano stati scelti. Capolavoro? Forse. Io, da piccolo, dopo le scene coi garibaldini mi annoiai mortalmente. Mentre amai “Viva l’Italia” di Roberto Rossellini, tutto sui garibaldini.

The Greatest Showman

Su Rai 5 alle 21, 15 avete un filmone moderno, “The Greatest Showman” diretto dall’australiano Michael Gracey alla sua opera prima, con Hugh Jackman come P. T. Barnum, il re del circo americano, anche produttore appassionato, che costruì il film in nove anni, Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya, Rebecca Ferguson. Il film, che uscì nel Natale del 2017, in pieno trumpismo, non aprì bene come incassi, ma funzionò piano piano e diventò un caso vero e proprio. Anche se qualche critico ebbe da ridire va riconosciuto che, malgrado qualche ovvia semplificazione storica, è un biopic-musical abbastanza riuscito.

The Greatest Showman

Intanto le 11 canzoni scritte da Benji Pasek e Justin Paul, gli autori delle canzoni di La La Land, sono piuttosto buone e i momenti musicali con P.T.Barnum e le stelle del suo museo, la donna barbuta Lettie Lutz, interpretata dalla strepitosa Keada Settle, è lei che canta “This Is Me”, il minuscolo Tom Thumb di Sean Humphrey, l’acrobata nera truccata da bianca Anne Wheeler interpretata da Zendaya, che non ha bisogno di stuntman per i suoi esercizi, sono notevoli.

THE GREATEST SHOWMAN

Forse è un po’ zuccherosa e troppo tirata a lucido la parte famigliare, con Michelle Williams nei panni di Charity, la ricca moglie di Barnum, ma la costruzione del museo dei freaks al centro di una polverosa New York è piuttosto bella, e anche la storia della tournée di Barnum in giro per l’America con Jenny Lind, “l’usignolo svedese”, interpretata da Rebecca Ferguson ma “doppiata” per le canzoni da Loren Allred, fa la sua scena.

THE GREATEST SHOWMAN

Il problema, più per gli americani che per noi, è che P.T.Barnum rimane un personaggio controverso della storia e della cultura del suo paese, magari affrontarlo in questo modo senza chiaroscuri, diciamo, è un po’ eccessivo. Ma se ne vuoi fare un musical, con tanti numeri e canzoni, devi semplificare e farne comunque un eroe.

edward norton eliminate smoochy

Più natalizio e favolistico è forse “Miracolo nella 34° strada” di Les Mayfield con Richard Attenborough, Elizabeth Perkins, Dylan McDermott, Mara Wilson, Tv2000 alle 20, 55, remake dallo stesso titolo di uno zuccheroso Mélo natalizio del 1947 diretto da George Seaton con Edmund Gwenn, Maureen O’Hara e una piccola Natalie Wood. Su Warner tv alle 21 trovate invece “Eliminate Smoochy”, commedia diretta da Danny De Vito con Robin Williams, Edward Norton, Danny DeVito, Catherine Keener, cattivissimo ritratto delle passioni vissute all’interno dei programmi per bambini della tv americana.

i 4 figli di katie elder. 1

Su Iris alle 21 avete un solido western di Henry Hathaway, “I 4 figli di Katie Elder” con John Wayne, Dean Martin, Martha Hyer, Michael Anderson jr., Earl Holliman, Jeremy Slate, Dennis Hopper, Strother Martin. Come disse Dean Martin di John Wayne, che era tornato a girare dopo un’operazione di cancro ai polmoni e due costole rotte, "Qualsiasi altro attore sarebbe rimasto sdraiato sul letto, a piangersi addosso per un anno. Ma Duke, semplicemente non sa come essere malato. Ha scelto la strada più dura. Quando la gente mi vede, a volte mi dice, 'Oh, ecco Perry Como.' Ma c'è solo un John Wayne, e nessuno può sbagliarsi su questo".

the great debaters 3

Hathaway avrebbe potuto non aspettare Wayne e prendere un altro attore, ma attese che si rimettesse quel po’ che gli bastava per girare. Su Canale 27 alle 21, 10 avete “La signora ammazzatutti”, dark comedy di John Waters con Kathleen Turner, Sam Waterston, Ricki Lake, Matthew Lillard, mentre su Rai Movie un film di e con Denzel Washington sul potere della comunicazione orale, “The Great Debaters. Il potere della parola” con Denzel Washington, Nate Parker, Jurnee Smollett, Denzel Whitaker, Jermaine Williams.

anne hathaway in le streghe di robert zemeckis 2

Su Canale 5 alle 21, 20 arrivano “Le streghe”, rilettura del celebre romanzo di Roald Dahl firmata da Robert Zemeckis con Robert Zemeckis con Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci, Kristin Chenoweth, Chris Rock. Molto deludente.

zandalee

In seconda serata si va dal comicarolo “I baccanali di Tiberio” di Giorgio Simonelli con Walter Chiari, Ugo Tognazzi, Abbe Lane, Tino Buazzelli, Aroldo Tieri, Cine 34 alle 22, 55, all’erotico mélo di “Zandalee” di Sam Pillsbury con Erika Anderson, Judge Reinhold, Nicolas Cage, Viveca Lindfors, dal famoso “Zombie contro zombie“, la versione originale giapponese diretta da Shin'ichirô Ueda con Yuzuki Akiyama, Takuya Fujimura, Ayana Gôda, al tardo Bud & Terence di “Botte di Natale” diretto da Terence Hil, Nove alle 23, 35.

pamela prati valeria marini la palestra

Fra tante repliche, troppe, brilla il trashissimo “La palestra” di Pier Francesco Pingitore con Valeria Marini, Andrea Roncato, Pamela Prati, Jean-Michel Danquin, Francesca Nunzi, Angela Melillo. Alle 3, 40 su Rete 4 avete una bella commedia francese, “Una top model nel mio letto” di Francis Veber con Daniel Auteuil, Gad Elmaleh, Kristin Scott Thomas, Virginie Ledoyen, Alice Taglioni, alle 4, 05 su Iris il polpettone di Scott Hicks “La neve cade sui cedri” con Ethan Hawke, Youki Kudoh, Max Von Sydow, Rick Yune, James Cromwell, Richard Jenkins.

anime ferite 1

Chiudo con un durissimo film sul ritorno a casa dei reduci di guerra e il loro reinserimento nella società, “Anime ferite” di Edward Dmytryk con Dorothy Mcguire, Guy Madison, poi finito a fare western in Italia, uno strepitoso Robert Mitchum con calotta di ferro in testa come Joseph Beuys, Tom Tully, William Gargan,. Rai Movie alle 5.

anime ferite la signora ammazzatutti la neve cade sui cedri la neve cade sui cedri 2 robin williams edward norton eliminate smoochy 2 anime ferite la neve cade sui cedri 2 botte di natale 2 una top model nel mio letto. 1 una top model nel mio letto. 2 botte di natale 1 una top model nel mio letto. 3 botte di natale 3 la palestra 2 la palestra 5 la palestra 6 la palestra 8 la palestra 9 robin williams edward norton eliminate smoochy 1 i 4 figli di katie elder. 2 zandalee 1 anne hathaway le streghe 3 nicolas cage zandalee. 1 zombie contro zombie1 zombie contro zombie zombie contro zombie zombie contro zombie2 zombie contro zombie 2 erika anderson zandalee 2 erika anderson zandalee 1 erika anderson nicolas cage zandalee 1 zandalee anne hathaway le streghe 2 anne hathaway le streghe 5 anne hathaway in le streghe di robert zemeckis anne hathaway le streghe le streghe di robert zemeckis i baccanali di tiberio 2 i baccanali di tiberio le streghe le streghe di robert zemeckis 2 the great debaters 2 anne hathaway in le streghe di robert zemeckis 3 the great debaters 1 THE GREAT DEBATERS danny de vito eliminate smoochy

vanessa scalera massimiliano gallo filumena marturano 3 alain delon claudia cardinale il gattopardo alain delon claudia cardinale il gattopardo alain delon claudia cardinale il gattopardo burt lancaster il gattopardo marino mase il gattopardo. the greatest showman 17 the greatest showman 11 Miracolo nella 34° strada the greatest showman 13 vanessa scalera massimiliano gallo filumena marturano 2