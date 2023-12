IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? SU CINE 34 ALLE 21 SI RIDE PARECCHIO CON “LETTO A TRE PIAZZE” DI STENO, DOVE TOTÒ TORNA DALLA GUERRA E SCOPRE CHE SUA MOGLIE HA UN ALTRO MARITO - SU CIELO ALLE 21,15 CÈ’ L'EROTICO-SENTIMENTALE “IL SESSO DEGLI ANGELI”, MA È IMPERDIBILE SU MEDIASET ITALIA 2 IL CANNIBAL MOVIE “RAW – UNA CRUDA VERITÀ” - IN SECONDA SERATA TORNA QUEL CAPOLAVORO DI “ATTO DI FORZA”/”TOTAL RECALL", MENTRE CINE 34 PROPONE UNA DELLE PRIME COMMEDIE SEXY ITALIANE, “MAZZABUBÙ…QUANTE CORNA STAN QUAGGIÙ” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

quel che resta del giorno

Che vediamo stasera? In chiaro abbiamo buoni film inglesi, come “Quel che resta del giorno” diretto da James Ivory, tratto dal romanzo di Kazuo Ishiguro con Anthony Hopkins come il maggiordomo Stevens, Emma Thompson come il suo amore (mai dichiarato) Miss Kenton, James Fox come Lord Darlington, padrone con non celate simpatie naziste e antisemite, ma anche Christopher Reeve, Hugh Grant, Peter Vaughan, TV2000 alle 20, 55. Hopkins, che a volte gigioneggia, qui è fenomenale, come Emma Thompson.

woman in gold

La prima coppia in realtà doveva essere formata da John Cleese e Anjelica Huston, il regista doveva essere Mike Nichols, poi venne bocciato lo script di Harold Pinter e Cleese uscì dal film. Quando uscì anche Nichols e subentrò Ivory fece riscrivere la sceneggiatura a Ruth Jhabvala. Su Iris alle 21 abbiamo invece il meno sontuoso “Woman in Gold” di Simon Curtis con Helen Mirren, Ryan Reynolds, Daniel Brühl, Tatiana Maslany, Katie Holmes, Charles Dance, storia di una donna ebrea, Maria Altmann, che sessant’anni dopo essere scappata da Vienna, si decide a ritornare per recuperare tutti i suoi beni che erano stati confiscati da Hitler. Soprattutto un ritratto di donna dipinto da Klimt.

letto a tre piazze 1

Su Cine 34 alle 21 si ride parecchio con “Letto a tre piazze” di Steno, dove Totò che torna dalla guerra e da anni passati in Russia sotto Stalin, scopre che sua moglie, Nadia Gray, ha un altro marito, Peppino De Filippo. Celebre la scena dei due mariti a letto assieme con Totò che attacca al muro il ritratto di Stalin. Su Canale 20 alle 21, 05 c’è proprio il revenge movie che cercavate, “Vendetta – Una storia d’amore” di Johnny Martin con Nicolas Cage, Anna Hutchison, Talitha Bateman, Deborah Kara Unger, Don Johnson.

judy

Magari vi divertite di più, si fa per dire, con il biopic sulla tristissima vita di Judy Garland, “Judy” diretto da Rupert Goold con Renée Zellweger, che vinse l’Oscar come migliore attrice nel 2020, Jessie Buckley, Finn Wittrock, Rufus Sewell, Michael Gambon, Rai Movie alle 21, 10. Altro biopic, quello su Elton John, ma controllato e voluto dallo stesso cantante, “Rocketman”, diretto da Dexter Fletcher, che già aveva finito e montato “Bohemian Rhapsody” quando il regista ufficiale Bryan Singer aveva scapocciato, interpretato da Taron Egerton, è comunque un ritratto preciso della star, soprattutto nella ricostruzione della nascita delle canzoni.

il sesso degli angeli di xavier villaverde

Su Cielo alle 21, 15 mi piacerebbe vedere “Il sesso degli angeli”, erotico-sentimentale spagnolo diretto da Xavier Villaverde con la bellissima Astrid Berges-Frisbey, Llorenç González, Álvaro Cervantes, Sonia Méndez. La storia è quella di un triangolo con lei che ama lui che ama lui e che ama anche lei. Credo sia imperdibile su Mediaset Italia 2 alle 21, 15 il cannibal movie “Raw – Una cruda verità”, opera prima della Julia Ducournau di “Titane” con Garance Marillier, Ella Rumpf, Rabah Nait Oufella, Joana Preiss, Laurent Lucas. A molti piace parecchio.

scontro fra titani

Italia 1 alle 21, 20 se la cava con il peplum pasticcione “Scontro fra titani” di Louis Leterrier con Sam Worthington, Ralph Fiennes, Liam Neeson, Gemma Arterton, Alexa Davalos, Danny Huston. Ebbe pure un sequel. Magari non è male “Quelli che mi vogliono morto”, bel trhiller diretto da Taylor Sheridan, l’autore di “Sicario” e della lunga saga “1923”, con Angelina Jolie, Nicholas Hoult, Jon Bernthal, Aidan Gillen, Tyler Perry, Finn Little. Buone critiche. Rai Tre alle 21, 20 propone la prima visione di “Il bambino nascosto” diretto da Roberto Andò con Silvio Orlando, Giuseppe Pirozzi, Roberto Herlitzka, Lino Musella, Imma Villa.

toto' e peppino divisi a berlino 2

Passiamo alla seconda serata con “Totò e Peppino divisi a Berlino” diretto da Giorgio Bianchi con Totò, Peppino De Filippo, Nadine Sanders, Luigi Pavese, Cine 34 alle 22, 55, con la Porta di Brandeburgo ricostruita a Tor Di Valle, una sorta di istant movie sul Muro e una evidente parodia del processuale “Vincitori e vinti” di Stanley Kramer, con tanto di Totò che imita Burt Lancaster. Faceva ridere al tempo, anche se ero troppo piccolo per capire la storia, e farà ridere anche oggi, suppongo. Soprattutto faranno ridere come sempre Totò e Peppino in coppia.

moglie a sorpresa

Su Canale 27 alle 23, 19 mi faranno ridere sicuramente anche Steve Martine. Goldie Hawn in “Moglie a sorpresa”, commedia diretta da Frank Oz nel 1991. Su Cielo alle 23, 15 passiamo ai piaceri e ai dispiaceri delle coppie sposate da troppi anni con “Mai stata meglio” di Dolores Payás con Victoria Abril, Joan Carreras, Jesús Ferrer, Pep Ferrer, Anna Galiena, Macarena Gómez. Tutto dalla parte di lei, in menopausa, tradita da quel porco del marito, inizia a godersi la vita. Fa benissimo. Su Canale 20 alle 23, 20 abbiamo il funereo “Il corvo” di Alex Proyas con il povero Brandon Lee che morì durante le riprese, Michael Wincott, Rochelle Davis, Ernie Hudson. Difficile vederlo a cuor leggero. Tratto dalla graphic novel di James O’Barr.

total recall

Su Iris alle 23, 25 so che è un ottimo film di spionaggio pieno di agenti della Cia, complotti per il petrolio, personaggi pericolosi, “Syriana” diretto da Stephen Gaghan con George Clooney, Matt Damon, Christopher Plummer, Chris Cooper, Jeffrey Wright, Tim Blake Nelson, ma si segue un po’ a fatica. Su Italia 1 alle 23, 35 devo ricordarmi di registrare quel capolavoro di “Atto di forza”/”Total Recall”, filmone di fantascienza diretto da Paul Verhoeven, sceneggiato da Dan O’Bannon e Ronald Shusett e tratto dal romanzo di Philip Dick con Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone, Rachel Ticotin, Ronny Cox, Michael Ironside.

l’esercito piu pazzo del mondo 1

Fu Schwarzenegger a volere come regista Verhoeven dopo aver visto il suo primo film americano, “RoboCop”. Mentre stava uscendo il film, Sharon Stone, non ancora la star di prima grandezza che sarà con “Basic Instinct”, sempre diretta da Verhoeven, posò nuda per Playboy. Su Cine 34 alle 0, 55 torna un classico del barzelletta movie con molti giovani talenti del cabaret, “L’esercito più pazzo del mondo” diretto da Marino Girolami con Felice Andreasi, Massimo Boldi, Andy Luotto, Giorgio Ariani, Leo Gullotta, Giucas Casella, Sabrina Siani.

l’esercito piu pazzo del mondo

Ottimo Porcaro nel suo ruolo più celebre, il terrunciello, che si rifiuta di tornare in meridione (“Lì chiamano ancora le ostriche cozze!”). Giucas Casella, nel ruolo di se stesso, libera le mani che aveva intrecciato a un soldato, poi se le autointreccia da solo. Porcaro e Thole sono due soldati barricati in una casa con Boldi ostaggio e Ciardo e Pino Caruso che cercano di farli uscire. Ariani corre in strada in. Mutande e incontra Sabrina Siani nuda.

tempi moderni

Fuori orario all’1, 45 regala alla Rai tre ormai meloniana un capolavoro come “tempi moderni” di Charles Chaplin con Charles Chaplin, Paulette Goddard, Henry Bergman. Iris alle 2 presenta un non eccezionale “Il gioco di Ripley” diretto da Liliana Cavani, tratto da Patricia Highsmith, con grande cast internazionale, John Malkovich, Dougray Scott, Ray Winstone, Lena Headey, Chiara Caselli. Musiche di Ennio Morricone, però…

il santo patrono 4

Cine 34 alle 2, 30 propone una delle prime commedie sexy italiane, “Mazzabubù… quante corna stan quaggiù” di Mariano Laurenti con Carlo Giuffrè, Isabella Biagini, Maurizio Bonuglia, Mariolina Cannuli, Renzo Montagnani, Franchi e Ingrassia e Silvana Pampanini. Rete 4 alle 3 non fa un gran servizio a Lucio Dalla con lo stracultissimo “Il santo patrono” di Bitto Albertini con Lucio Dalla, Alberto Sorrentino, Tony Ucci, Gennaro Masini, piccolissima commedia paesana con Lucio Dalla alle prese con santi di serie A e di serie B.

arnold schwarzenegger brigitte nielsen yado

“In quell’anno”, raccontava Bitto Albertini a “Nocturno”, “il Vaticano declassò dei santi, ci fu uno scandalo, dato che persino San Gennaro venne declassato. Io mi inventai un nome di un santo completamente fittizio, San Satiro, solo per scoprire che questo santo effettivamente esisteva!”. Su Rai Tre alle 3, 10 Fuori orario naviga altissimo proponendo “Un film comme les autres” di Jean-Luc Godard. Su Iris alle 3, 50 qualche fan del cinema bis si divertirà con “Yado”/”Red Sonja” diretto da Richard Fleischer con Arnold Schwarzenegger, Brigitte Nielsen, Sandahl Bergman, Paul Smith, terzo film girato da Arnold Schwarzenegger per Dino De Laurentiis dopo i due Conan.

arnold schwarzenegger yado

In realtà doveva essere solo un cammeo che Arnold giravo come favore personale a De Laurentiis. Poi si ritrovò con un ruolo da quattro settimane che si sviluppò al punto da diventare co-protagonista. Così, furioso, il ruppe il contratto di dieci anni che aveva con il produttore. Sul set ebbe però una storia con la allora ventunenne Brigitte Nielsen, scovata da De Laurentiis alle sfilate di moda di Milano. Gli piacque al punto che dette a lei, esordiente, il ruolo da protagonista, quello di Red Sonja, che tolse alla povera Sandahl Bergman, che diventò la cattiva, Queen Gedren. Il film è un mezzo disastro secondo tutto, ma fa molto ridere. Diciamo imperdibile.

e i cannoni tuonano ancora

Chiudo col rarissimo “...E i cannoni tuonano ancora”, war movie e unica regia di tal Sergio Colasanti con Robert Woods, Giuseppe Michele Luca, Marc Fiorini, Luigi Ida, Zack Norman, Rete 4 alle 4, 30. Mai visto.

