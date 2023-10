IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA? CONFESSO CHE MI RIVEDREI SU RAIPLAY IL MERAVIGLIOSO SERVIZIO DI “REPORT” SULLA COLLEZIONE DI 25 MILA CROSTE DI SILVIO BERLUSCONI, CHE A TARDA NOTTE RIMANEVA INCANTATO DALLE ASTE IN TV E COMPRAVA OSSESSIVAMENTE QUADRI TERRIFICANTI DA ASSURDI VENDITORI DI TUTTA ITALIA - SU NETFLIX, MAGARI COMPLICE LA GUERRA MI PROPONGONO UNA SERIE DI SPY-NOIR, FILMONI SU CONFLITTI INTERNAZIONALI COME “BEIRUT” O LO SPY-THRILLER “AVA”, MA IL FILM DA VEDERE È IL REVENGE MOVIE COREANO “BALLERINA”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Confesso che mi rivedrei su RaiPlay il meraviglioso servizio di “Report” sulla collezione di 25 mila croste di Silvio Berlusconi, dove capiamo la follia del vecchio Berlusconi che a tarda notte rimaneva incantato dalle aste in tv e comprava ossessivamente quadri terrificanti da assurdi venditori di tutta Italia. Come spiega bene Sgarbi, Berlusconi in vecchiaia era passato dalla compera delle signorine a quella delle opere da asta in tv, dimostrando un’ossessione per l’acquisto compulsivo.

E la follia seguitava nel volerle mettere in ordine nell’hangar che aveva fatto costruire con una sorta di curatore. C’è un po’ della follia del finale di “Quarto potere”, con il vecchio Hearst/Welles che muore nel maniero pieno di qualsiasi cosa pronunciando “Rosebud”, il nome dello slittino che aveva da bambino ma anche il nome che il magnate dava alla topa della sua storica amante, Marion Davies. Ci vorrebbe Welles per raccontare gli anni finali di Berlusconi. Ma forse lo capirebbero ancora meglio Massimo Boldi e Neri Parenti.

beirut

Su Netflix, magari complice la guerra o il fatto che sto rivedendo “Fauda”, mi propongono una serie di spy-noir, filmoni su conflitti internazionali come “Beirut” di Brad Anderson con Jon Hamm e Rosamund Pike. Ottimo, ha grandi critiche. Non ne ha affatto “Ava”, spy-thriller di Tate Taylor con Jessica Chastain e John Malkovich. Il film da vedere, però, è il revenge movie coreano “Ballerina” di Lee Chung-hyeon con Jun Jong-seo, 100% di gradimento critico su Rotten Tomatoes e decima posizione tra i più graditi di Netflix. Su Amazon hanno appena aggiunto a 12 euro “Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno” con Tom Cruise.

Non è un granché il biopic su George Foreman, appunto “George Foreman”, diretto da George Tillman Jr con Khris Davis e Forest Whitaker. Mentre sembra molto bella la commedia neyorkese scritta, diretta e interpretata da Ray Romano “Somewhere in Queens” con Laurie Metcalf e Tony Lo Bianco. Infine su Disney,+ per il centenario della Disney è tutto uno scorrere d vecchi Mickey Mouse e vecchi Oswald the Rabbit da vedere e rivedere. C’è pure “Biancaneve e i sette nani” in 4K… Sarà meglio di come me lo ricordo io quando lo vidi con mia mamma? Non credo proprio.

