IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA?

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Fermi tutti che su Disney+ oggi arriva il potente “Gli spiriti dell’isola”, che in originale aveva il titolo più suggestivo di “The Banshees of Inisherin”, dove le banshees sono le streghe che predicono il tragico futuro e Inisherin l’isoletta irlandese dove si svolge l’azione del film scritto e diretto da Martin McDonagh con Colin Farrell, Brendan Gleeson. Agli Oscar è stato il grande sconfitto. Nove nominations zero premi.

Del resto era forse il solo tra i film da Oscar che non parlasse di minoranze, di inclusività, ma di maschi bianchi etero solo particolarmente stupidi che scatenano una guerra per nulla. Ma a Venezia, con una giuria in gran parte femminile, vinse ben due premi, miglior attore, Colin Farrell, e miglior sceneggiatura.

Magari non è un film facile o perfetto, né chiaro per un pubblico non irlandese, con le sue streghe, il suo pub puzzolente, le sfide assurde ("ogni volta che mi rivolgerai la parola mi taglierò un dito della mano con cui suono il violino"), la sua ambientazione nella meravigliosa isola di Inisherin, di fronte alla terraferma irlandese all'inizio della Guerra Civile nel 1923, ma già vedere questi due meravigliosi attori irlandesi, Brendan Gleeson e Colin Farrell, anzi tre con Kerry Condon e quattro con Barry Keoghan, di fronte al mare, è uno spettacolo.

Su Sky avete invece come prime visioni “Magic Mike – The Last Dance” di Steven Soderbergh con Channing Tatum e Salma Hayek ormai Lady Pinault, stracultissimo, per non parlare di “Il piacere è tutto mio” dove Emma Thompson decide di scoprire i piaceri del sesso non da giovanissima e dello spettacolare “Saint Omer” di Alice Diop. Sempre su Sky avete la perla più coatta del mese, cioè i nuovi episodi di “Christian” diretti da Stefano Lodovichi con Edoardo Pesce. Inizia già benissimo. “Paro ’n’avvocato” si dice Christian allo specchio mentre si prova un vestito. “No, più ’n’imputato”, gli fa il vecchio socio Nino…

