IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? DOPO I FUNERALI DI STATO DI SILVIO BERLUSCONI NON SARÀ FACILE PROPORVI QUALCOSA DI ALTRETTANTO SPETTACOLARE - IN CHIARO IN PRIMA SERATA ABBIAMO “RESA DEI CONTI A LITTLE TOKYO” - SU LA5 ALLE 21, 10 TROVATE IL MUSICAL “BILLY ELLIOT” - MA IL VERO TRIONFO DI FILM ASSURDI È, AHIMÉ, TRA LE TRE E LE QUATTRO DI NOTTE: SI VA DALLA COMMEDIA EROTICA PECORECCIA “LA COGNATINA" AL FEROCISSIMO CANNIBAL “MANGIATI VIVI”. OCCHIO ALLE SCENE CHE SARANNO STATE TOLTE NELLA VERSIONE TV, CASTRAZIONI, STUPRI, DECAPITAZIONI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

incompreso. l ultimo sole d estate 2

Che vediamo stasera? Dopo i funerali di stato di Silvio Berlusconi non sarà facile proporvi qualcosa di altrettanto spettacolare. Posso proporre la puntata della morte in volo di Logan Roy nella stagione finale di “Succession” o proprio la puntata del funerale del vecchio boss coi discorsi dei figli. In chiaro in prima serata vediamo cosa abbiamo stasera. "Incompreso", nella versione americana, molto simile a quella di Luigi Comencini, diretta da Jerry Schatzberg con Huckleberry Fox, Gene Hackman, Henry Thomas, Maureen Kerwin, Tv2000 alle 20, 55.

resa dei conti a little tokyo 3

Ricordo molto carino “Resa dei conti a Little Tokyo” diretto da Mark L. Lester con il bisteccone Dolph Lundgren (“Ti spiezzo in due”), assieme a Brandon Lee, lo sfortunato figlio di Bruce Lee, e alla bellissima Tia Carrere in lotta contro gli yakuza giapponesi a Los Angeles agli oprdini di Cary-Hiroyuki Tagawa.La Warner volle rimontare il film, tagliò una decina di minuti dalla versione originale del regista. La rese meno drammatica. Cambiò anche la battuta di Brandon Lee “Tu hai il cazzo più grosso che abbia mai visto di un un uomo bianco”("You have the biggest dick I've ever seen on a white man" ), in “Tu hai il cazzo più grande che abbia visto”.

il professor dottor guido tersilli 1

Su Cine 34 alle 21 arriva il sequel del celebre “Il medico della mutua” di Luigi Zampa con Alberto Sordi, cioè “Il Prof. Dott. Guido Tersilli primario della Clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue”, diretto stavolta da Luciano Salce e interpretato da Alberto Sordi, Evelyn Stewart alias Ida Galli, Pupella Maggio, Claudio Gora, Ira Fürstenberg, Giovanni Nuvoletti, Nanda Primavera. Decisamente inferiore al primo film, anche se il titolo è favoloso. Sofia Scandurra, che fece da aiuto a Zampa sul primo film, ricorda che anche questa era stato iniziato da Zampa e non si sa perché completato da Salce subito dopo aver diretto il più autoriale “Colpo di stato” e prima di “Basta guardarla”. Poco adatto, però, a dirigere Sordi.

ad astra

Su Canale 20 alle 21, 05 avete il film con i bestioni preistorici “10,000 A.C.” di Roland Emmerich con Camilla Belle, Steven Strait, Tim Barlow, Cliff Curtis, Omar Sharif, Reece Ritchie. Su Rai Movie alle 21, 10 abbiamo la sofisticata space opera di James Gray “Ad astra” interpretata da Brad Pitt in stato di grazia, Tommy Lee Jones come il vecchio padred scomparso da anni nello spazio, Donald Sutherland come l’amico del padre, Liv Tyler, Jamie Kennedy, Ruth Negga. Gray mischia, forse troppo, Conrad, Melville e mille western classici, aiutato dallo sceneggiatore Ethan Gross e dal direttore della fotografia Hoyte Van Hoytema (“Dunkirk”).

ad astra brad pitt 1

Il maggiore Roy McBride, Brad Pitt, ha l’incarico di ritrovare il padre impazzito, Tommy Lee Jones, dato per morto 16 anni prima, su un’astronave dalle parti di Nettuno, e risolvere così una serie di disastri che si stanno verificando sulla terra. Nel corso del lungo viaggio per arrivare all’astronave del padre, che era a capo del Lima Project, Brad Pitt-McBride si imbatterà in avventure di ogni tipo. Tra abitanti della luna che si ammazzano gli uni con gli altri, incontri su Marte, babbuini feroci che incontra su altre astronavi.

ad astra brad pitt

Come in un vecchio film di fantascienza di Alfonso Brescia, Brad Pitt si può difendere con uno scudo da pietroni spaziali, può muoversi abilmente da una navicella all’altra, ma le inquadrature sono tutte elegantissime, e alla pulizia dell’immagine corrisponde un montaggio delle musiche che avvolge ogni cosa, così non pensiamo alle situazioni più trash. A me piacque, ma non funzionò, anche perché James Gray non ha il senso dell’avventura. Troppo elegante.

billy elliot 5

Funzionò invece e parecchio il quasi musical sul ragazzino figlio di minatori che negli anni ’80 vuole fare il ballerino classico mettendo in discussione sia la classe operaia in lotta col governo sia la virilità degli operai inglesi, “Billy Elliot” diretto da Stephen Daldry con Jamie Bell, Julie Walters, Gary Lewis, Jamie Draven, Jean Heywood, La5 alle 21, 10. Su Canale 27 alle 21, 10 avete la commedia con quattro ragazze nere che se la spassano a New Orleans per non so quale festa “Il viaggio delle ragazze” di Malcolm D. Lee con Jada Pinkett Smith, Queen Latifah, Regina Hall, Tiffany Haddish, Larenz Tate.

zombies – la vendetta degli innocenti

Storia di una vera coraggiosa hostess alle prese con un atto terroristico in volo nel 1986 è invece su Cielo alle 21, 15 il kolossal indiano “Volo Pan Am 73” di Ram Madhvani con Sonam Kapoor, Shabana Azmi, Yogendra Tikku, Abrar Zahoor, Jim Sarbh, Ali Baldiwala. Su Mediaset Italia2 alle 21, 15 magari può interessarci “Zombies – La vendetta degli innocenti” di J.S. Cardone con Lori Heuring, Scout Taylor-Compton, Chloë Grace Moretz, Ben Cross, Craig Vye, dove un gruppo di bambini morti cento anni prima schiavizzati da un’industria mineraria sopravvivono in forma zombesca con l’idea di vendicarsi di chi li ha sfruttati nella vita. Non ha grande status…

ofelia amore e morte

Su Canale 5 alle 21, 20 vedo che passa l’interessante “Ofelia – Amore e morte” diretto da Claire McCarthy con Daisy Ridley, Naomi Watts, Tom Felton, Clive Owen, George MacKay, Daisy Head, rilettura del dramma di Amleto visto tutto dalla parte di Ofelia, al femminile. Interessante, l’ho visto chissà su quale piattaforma durante la pandemia, bravissimi attori, ma non ha convinto tutti. Rai Due alle 21, 20 presenta una terribile commedia sentimentale costruita su una sorta di guru dell’elaborazione del lutto in giro per l’America che si innamora di una bella ragazza che lo sta seguendo, “Qualcosa di speciale” di Brandon Camp con Jennifer Aniston, Aaron Eckhart, Judy Greer, Martin Sheen, Sasha Alexander, Dan Fogler. Ha critiche massacranti.

finto orgasmo in harry ti presento sally

“Killers” di Robert Luketic con Katherine Heigl, Ashton Kutcher, Catherine O'Hara, Tom Selleck, Katheryn Winnick, Canale Nove alle 21, 25, è un action-comedy dove una coppia appena sposata si ritrova bersaglio di un killer che è alla ricerca di uno di loro, che è una spia sotto copertura, da anni. Bang! Bang! Anche questo è considerato una vera schifezza. Mai visto. Andate sul sicuro invece con “Harry ti presento Sally” di Rob Reiner con Meg Ryan, Billy Crystal, Carrie Fisher, Bruno Kirby, grande commedia americana di fine anni ’80, che trovate su La7D alle 21, 30.

club paradise

Non ho mai visto, invece, l’interessante ma stroncatissimo dalla critica (10% di gradimento!) “Club Paradise”, commedia alla De Laurentiis diretta nel 1986 da Harold Ramis con Robin Williams, Peter O'Toole, Rick Moranis, Jimmy Cliff, Twiggy, Adolph Caesar, Warner tv alle 21, 30, dove Williams è un ex-pompiere che si mette in affari con Jimmy Cliff per aprire un club vacanze in un’isola dei Caraibi. Peter O’Toole è l’ambasciatore inglese. Mi incuriosisce. Su Tv8 alle 21, 30 scordava un’altra commedia al femminile del 2006, “Donne, regole e tanti guai!” diretto da Garry Marshall con Jane Fonda, Lindsay Lohan, Felicity Huffman, Dermot Mulroney, Cary Elwes. Stroncatissima anche questa (16% di gradimento). Serataccia. Eh!

toto' e peppino divisi a berlino 1

Passiamo alla seconda serata e vediamo se le cose vanno meglio. Su Iris alle 22, 45 vedo uno sconsciuto action, “Colpo a rischio” di Prince Bagdasarian con Hunter Ives, Richard Manriquez, Korrina Rico, Ken Davitian, Eric Roberts, con due banditelli che tentano di rubare non so quale opera d’arte. Vi ri-segnalo “Totò e Peppino divisi a Berlino” di Giorgio Bianchi con Totò, Peppino De Filippo, Nadine Sanders, Luigi Pavese, Cine 34 alle 23, 05.

manhattan

La7D alle 23, 20 propone il classico “Manhattan” di Woody Allen, scritto assieme a Marshall Brickman, fotografato da Gordon Willis con Woody Allen, Mariel Hemingway, Diane Keaton, Meryl Streep, Michael Murphy. Uscito dopo “Io e Annie”, con i produttori della United Artists che gli avevano dato carta bianca (“Da ora in poi fai cosa ti pare”). Allora ci sembrò un capolavoro. Magari non lo era, ma penso sia ancora divertente. Ci caschiamo facilmente, su. Non lo vedo dal 1979. Allen, mette in scena già la sua passione per le ragazzine, con Mariel Hemingway, allora sedicenne e vergine, che venne anche candidata all’Oscar.

manhattan

La storia è presa dalla sua passione di un anno prima per una ragazza di 16 anni, Stacey Nelkin. Quando Mariel Hemigway fece 18 anni, Allen la invitò a andare con lui a Parigi. Ma alla domanda se ci sarebbe stata una sola stanza o due stanze, Allen fece marcia indietro intuendo che non ci stava. Meryl Streep, che vinse l’Oscar quell’anno per “Kramer contro Kramer”, fa la moglie lesbica. Quando Woody Allen vide il film montato inorridì. Del resto non gli è mai piaciuto.

manhattan

Il film venne rimontato da Susan E. Morse, chiamata dalla produzione, che monterà i 21 film successivi del regista, piacque a tutti diventando uno dei capolavori di Woody Allen. Magari non ricordate l’elenco dei motivi per vivere del personaggio di Woody Allen nel film. Ve li ricordo: “Groucho Marx, Willie Mays, il secondo movimento della Sinfonia di Giove, “Potato head Blues” di Louis Armstrong, I film svedesi, L’educazione sentimentale di Gustave Flaubert, Marlon Brando, Frank Sinatra, quelle incredibile Mele e pere di Paul Cézanne, i granchi da Sam Wo’s, il voltodi Tracy".

OMICIDIO A NEW ORLEANS

Su 7Gold alle 23, 30 segnatevi anche “Omicidio a New Orleans” di Phil Joanou con Alec Baldwin, Kelly Lynch, Mary Stuart Masterson, Eric Roberts. Non deve essere male neanche su La7 alle 23, 30 il thriller “Ipotesi di reato” diretto nel 2002 da Roger Michell con Ben Affleck, Samuel L. Jackson, Toni Collette, Sydney Pollack, William Hurt. Infatti ha ottime critiche e qui non si è visto proprio.

a wong foo! grazie di tutto, julie newmar 2

Su Canale 5 alle 0, 05 abbiamo “Il cardellino” diretto da John Crowley, fotografato da Roger Deakins con Ansel Elgort, Nicole Kidman, Oakes Fegley, Aneurin Barnard, Finn Wolfhard, Sarah Paulson, tratto dal bestseller da 700 pagine (sob!) di Donna Tartt, su un ragazzo di tredici anni, ormai diventato adulto, che ricorda come il più grande trauma della sua vita la morte della madre in un atto terroristico al Metropolitan Museum di new York. Su Iris alle 0, 45 la commedia qeer “A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar”, diretto da Beeban Kidron con Patrick Swayze, Wesley Snipes, John Leguizamo in versione trans, Stockard Channing, Chris Penn.

remo e romolo storia di due figli di una lupa 3

Non ha lo stesso gusto camp “Remo e Romolo – Storia di due figli di una lupa” di Castellacci & Pingitore con Enrico Montesano, Pippo Franco, Gabriella Ferri, Maurizio Arena, Bombolo., Rete 4 alle 0, 55. Cultissimo. Esordio nel cinema della coppia Castellacci-Pingitore, via Mario Cecchi Gori, tralasciando il primo film-documentario di Pingitore, “Dipingi di giallo il tuo poliziotto”. Qui siamo nel pieno della romanità bagaglinesca col gran cast al completo ripreso dal teatro e la coppia di protagonisti Enrico Montesano – Pippo Franco.

remo e romolo storia di due figli di una lupa 1

Cecchi Gori ci mette di suo la Buccella, che ritroveremo anche nei successivi film di Pingitore. C’è pure Bombolo, in quella che dovrebbe essere la sua prima apparizione. Precede, sembra, anche quella in Il marito in collegio. Film pieno di citazioni fasciste. Anche perché era un gioco facile con gli antichi romani. Romolo pensando a Roma proclama: "Sul Palatino ha da fa' er palazzo! Perché io so' io e voi nun siete un cazzo!". Quindi prima di Alberto Sordi in Il marchese del Grillo. Non male neanche la battuta della Lupa di Gabriella Ferri sul Quirinale: “Tutto un giardino, dove uno arriva là e ce po’ sta per sette anni a grattasse la panza”.

io e lei

Su Rai Movie passa la commedia lesbo “Io e lei” di Maria Sole Tognazzi con Margherita Buy, Sabrina Ferilli, Alessia Barela, Domenico Diele, Fausto Sciarappa, su Tv8 alle 2 il più audace “Sex Movie in 4D” di Sean Anders con Josh Zuckerman, Amanda Crew, Clark Duke, James Marsden, Seth Green, Alice Greczyn. Su Iris alle 2, 35 ritorviamo Billy Crystal nella commedia sentimentale “Forget Paris” diretto da lui stesso con Debra Winger, Joe Mantegna, Cynthia Stevenson, Richard Masur, Ma il vero trionfo di film assurdi è, ahimé, tra le tre e le quattro di notte.

strana la vita

Si va da un rarissimo “Strana la vita” diretto da Giuseppe Bertolucci con Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Domiziana Giordano, Amanda Sandrelli, Cine 34 alle 2, 35 all’ambizioso e noiosetto “Hannah” di Andrea Pallaoro con una strepitosa Charlotte Rampling, Rai Movie alle 2, 55. Da “Vidocq – La maschera senza volto”, rilettura di Pitof alias Jean-Christophe Comar di un celebre sceneggiato poliziesco francese ambientato nell’800, con Gérard Depardieu, Guillaume Canet, André Dussollier, Ines Sastre, Rete 4 alle 3, 10, all’eurospy amato da Tarantino “Bersaglio mobile” di Sergio Corbucci con Ty Hardin, Paola Pitagora, Vittorio Caprioli, Gordon Mitchell, Cine 34 alle 4, 05.

la cognatina 2

Dalla commedia erotica pecoreccia “La cognatina” di Sergio Bergonzelli con Karin Well alias Wilma Truccolo, sosia della Carrà, Greta Vayan, Robert Woods, Carlo Micolano, Pupo De Luca, Mimma Monticelli, che per fare vincere la sua squadra assieme alla protagonista sfiancano colò sesso i calciatori della squadra avversaria, Iris alle 4, 15 al capolavoro di Umberto De Siva “Umberto D” con Carlo Battisti, Maria Pia Casilio, Memmo Carotenuto, Rete 4 alle 4, 50.

mangiati vivi! 2

Ma, soprattutto, da “Napoli, Palermo, New York – Il triangolo della camorra” di Alfonso Brescia con Mario Merola, Howard Ross, Massimo Mollica, Rai Movie alle 5 al ferocissimo cannibal “Mangiati vivi” di Umberto Lenzi con Robert Kerman, Ivan Rassimov che fa un simil reverendo Jones, il leader pazzo della setta della Guyana, Janet Agren alla ricerca della sorella, Paola Senatore, Me Me Lai, Iris alle 5, 35. Occhio alle scene che saranno state tolte nella versione tv, castrazioni, stupri, decapitazioni.

mangiati vivi! 1

Lenzi per anni non volle parlarne, poi con me fece una bella intervista. Non amava il genere, ma il suo tipo di regia funzionava benissimo coi cannibali. Gran parte delle rirpese più efferate vengono dal film precedente, però, “Il paese del sesso selvaggio”. Ovviamente gli inserti hard di “La cognatina” ve li sognate…

killers napoli, palermo, new york – il triangolo della camorra killers janet agren mangiati vivi! mangiati vivi 1 mangiati vivi 2 mangiati vivi mangiati vivi mangiati vivi! colpo a rischio la cognatina 4 paola senatore mangiati vivi! me me lay mangiati vivi umberto d. 4 umberto d. 3 umberto d. 1 umberto d. 2 la cognatina 5 bersaglio mobile graziella granata bersaglio mobile paola pitagora bersaglio mobile la cognatina la cognatina 1 la cognatina 3 bersaglio mobile 2 hannah colpo a rischio vidocq – la maschera senza volto harry ti presento sally club paradise sex movie in 4d SEX MOVIE 4D toto' e peppino divisi a berlino 2 harry ti presento sally 10 donne regole e tanti guai donne regole e tanti guai forget paris billy cristal forget paris io e lei 1 harry ti presento sally sabrina ferilli margherita buy io e lei harry ti presento sally ipotesi di reato ipotesi di reato il cardellino 4 il cardellino 2 il cardellino 4 il cardellino 2 patrick swayze a wong foo! grazie di tutto, julie newmar remo e romolo storia di due figli di una lupa 2 a wong foo! grazie di tutto, julie newmar a wong foo a wong foo! grazie di tutto, julie newmar. harry ti presento sally 1

resa dei conti a little tokyo 4 resa dei conti a little tokyo 2 resa dei conti a little tokyo il professor dottor guido tersilli… 1 JENNIFER ANISTON QUALCOSA DI SPECIALE AARON ECKHART JENNIFER ANISTON QUALCOSA DI SPECIALE volo pan am 73 10.000 a.c. billy elliot 1 il viaggio delle ragazze il viaggio delle ragazze. billy elliot 2 ofelia amore e morte billy elliot 3 ofelia amore e morte billy elliot 4 billy elliot 6 10.000 a.c. 1 il professor dottor guido tersilli 2 il professor dottor guido tersilli… 2 il professor dottor guido tersilli… 4 il professor dottor guido tersilli… ad astra brad pitt 3 ad astra brad pitt 6 ad astra brad pitt 2 ad astra brad pitt 5 il professor dottor guido tersilli ad astra brad pitt 4 incompreso. l ultimo sole d estate 1