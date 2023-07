IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? PER I FAN DEL CINEMA PIÙ TRASHIONE CI SAREBBE “ABBRONZATISSIMI" - POTRETE ANCHE VEDERE CON I VOSTRI OCCHI UNO DEI FILM PIÙ IMBARAZZANTI DEL CINEMA AMERICANO, “HOWARD E IL DESTINO DEL MONDO" PER GEORGE LUCAS FU UNA TRAGEDIA ECONOMICA - METTERÀ TUTTI D’ACCORDO SU LA7 ALLE 21, 15 IL MITICO “LA PANTERA ROSA” - IN SECONDA SERATA TORNA ALBA PARIETTI NEL SUO UNICO FILM EROTICO, “IL MACELLAIO” DOVE C'E' ANCHE GIULIO BASE, NEODIRETTORE DEL FESTIVAL DI TORINO… - VIDEO

abbronzatissimi 7

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? In chiaro vedo proposte interessanti, come “Segreti e bugie”, uno dei film più celebri di Mike Leigh, superpremiato a Cannes con Brenda Blethyn, Timothy Spall, Marianne Jean-Baptiste, Phyllis Logan, Tv 2000 alle 20, 55, dove una ragazza inglese nera è alla ricerca della madre. La trova e scopre che è bianca e è una tristissima piccolo borghese inglese. La vedrà. Imperdibile per i fan del cinema d’autore. Per i fan del cinema più trashione ci sarebbe “Abbronzatissimi” di Bruno Gaburro, Cine 34 alle 21, un film, raccontava il regista, dove arrivava ogni genere di amica o amante del gruppo Berlusconi & Cecchi Gori, uniti allora nella Penta.

scarlett johansson match point

C’è di tutto quindi, da Alba Parietti al suo esordio da protagonista che deve mostrare il sedere, il minimo, dai…, al grande Guido Nicheli (taaac!), da Teo Teocoli a Nathalie Caldonazzo, da Sonia Grey (ovvio) a Eva Grimaldi (ovvio), da Mariangela Giordano (ovvio) a Valentine Demy (ovvio), da Jerry Calà a Mauro Di Francesco. Visto oggi, assieme al sequel, divento un documento incredibile dell’Italia del tempo. Su Iris alle 21 trovate quello che per molti è il miglior film di Woody Allen degli ultimi anni, “Match Point”, con Scarlett Johansson, Jonathan Rhys-Meyers, Brian Cox, Emily Mortimer, James Nesbitt, una sorta di “Un posto al sole”, di scivolamento nell’orrore letterario, ambientato nella Londra classista di vent’anni fa.

Prima ti sposo poi ti rovino

Su Canale 20 alle 21, 05 passa un ottimo action francese, “Special Forces” di Stéphane Rybojad con Diane Kruger, Djimon Hounsou, Benoît Magimel, Denis Menochet, Raphaël Personnaz, mentre su La5 alle 21, 10 torna la commedia tra avvocati divorzisti e scalatrici sociali “Prima ti sposo poi ti rovino” di Joel Coen con un cast strepitoso, George Clooney, Catherine Zeta-Jones, Geoffrey Rush, Billy Bob Thornton, Jack Kyle.

howard e il destino del mondo 5

Su Canale 27 alle 21, 10 potrete rivedere o vedere con i vostri occhi uno dei film più imbarazzanti del cinema americano, “Howard e il destino del mondo” diretto da Willard Huyck, prodotto da George Lucas, costruito su un celebre fumetto della Marvel con Lea Thompson, Jeffrey Jones, Tim Robbins, Paul Guilfoyle, Liz Sagal, Ed Gale, dove il protagonista è il papero parlante Howard the Duck. Solo il costume di Howard costava 2 milioni di dollari e ci volevano otto diversi attori per indossarlo. Andò talmente male che per Willard Huyck fu la fine di una carriera e anche per Lucas fu una mezza tragedia economica, ma venne in parte salvato da Steve Jobs che si comprò gli stabilimenti, appena comprati, dove finirà la Pixar.

tenere cugine 1

Rai Movie alle 21, 10 passa il “Noah” un po’ coatto di Darren Aronofsky con Russell Crowe, Jennifer Connelly, Anthony Hopkins, Emma Watson, Ray Winstone. Su Cielo alle 21, 15 arriva il soft porno di David Hamilton “Tenere cugine” con Thierry Tevini, Anja Schüte, Valérie Dumas, Évelyne Dandry, pieno di ragazzine nude ben fotografate come andavano di modo prima degli hard e dei siti porno. Tratto da “Le prodezze di un giovane Don Giovanni” di Apollinaire, ambientato nel 1939 in Provenza. La protagonista, Anja Schüte, quando Hamilton si suicidò, volle chiarire che il regista era una persona gentile che l'aveva sempre trattata con rispetto.

PETER SELLERS LA PANTERA ROSA

Metterà tutti d’accordo su La7 alle 21, 15 il mitico “La pantera rosa” di Blake Edwards con David Niven, Peter Sellers, Capucine, Claudia Cardinale, Robert Wagner, Riccardo Billi, la musica di Henry Mancini, la sigla animata da Fritz Freleng con la Pantera Rosa del titolo. Primo di una meravigliosa serie di piccoli e grandi capolavori di Blake Edwards con Peter Sellers. Claudia Cardinale, che non sapeva una parola di inglese, venne doppiato da Gale Garnett. Solo a due settimane dall’inizio delle riprese, Ava Gardner venne sostituita da Capucine come Madame Clouseau e Peter Ustinov si ritirò dall’operazione come ispettore perché la moglie non voleva che facesse il film.

the lodgers 3

Così entrò Peter Sellers, e fu la svolta della sua carriera. Ustinov girò invece “Topkapi” di Jules Dassin, il film che aveva lasciato Sellers per fare “La pantera rosa”. E ci vinse un Oscar. Girato in gran parte in Italia. Gli abiti delle ragazze sono di Yves Saint-Laurent. Su Mediaset Italia 2 alle 21, 15 passa l’horror “The Lodgers – Non infrangere le regole” di Brian O'Malley con Charlotte Vega, Bill Milner, Eugene Simon, David Bradley, Moe Dunford, Roisin Murphy.

judas and the black messiah

Su Rai4 alle 21, 20 arriva uno dei capolavori di Bruce Lee, “Il furore della Cina colpisce ancora” di Lo Wei con Bruce Lee, Maria Yi, Han Ying Chieh, Tony Liu, Paul Tien, Miao Ker Hsiu. Imperdibile su Rai Tre alle 21, 20 “Judas and the Black Messiah” di Shaka King con Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield, Jesse Plemons, Dominique Fishback, Martin Sheen, biopic sulla breve e violenta vita di Fred Hampton, leader dei Black Panthers. Fenomenale Daniel Kaluuya.

in amore niente regole

Passiamo alla seconda serata. Su Rai Storia alle 23, 10 vedo un “Maria Antonietta: La storia vera” dei francesi Francis Leclerc, Yves Simoneau con Karine Vanasse, Olivier Aubin, Marie-Eve Beaulieu, Danny Gilmore, Chloé Rocheleau. Magari è più divertente “In amore niente regole” di George Clooney con George Clooney, Renée Zellweger, John Krasinski, Jonathan Pryce, Stephen Root, La5 alle 23, 10. Su La7 alle 23, 15 trovate “Cena tra amici”, cioè “Le prénom", film e commedia rubatissimi dal cinema di tutto il mondo.

il macellaio

Questa, almeno, è la versione originale diretta da Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte con Patrick Bruel, Valérie Benguigui, Charles Berling, Guillaume De Tonquedec. Molto divertente. Per fortuna torna Alba Parietti nel suo unico film erotico, “Il macellaio” diretto da Aurelio Grimaldi con Miki Manojlovic, Lorenzo Majnoni, Rosa Pianeta e soprattutto Giulio Base, neodirettore del Festival di Torino, qui nel ruolo del fidanzato della protagonista nonché gallerista d’arte, Cine 34 alle 23, 20. Su 7Gold alle 23, 30 arriva “Alla ricerca dello stregone”, avventuroso leggero di Bruce Beresford con Colin Friels, Sean Connery, Joanne Whalley Kilmer, Louis Gossett jr.

vacanze in america 2

Prepariamoci all’arrivo di “Oppenheimer” di Christopher Nolan con il suo secondo film, “Insomnia” con Al Pacino e Martin Donovan poliziotti di città in Alaska, dove non tramonta mai il sole, Robin Williams, Hilary Swank, Maura Tierney. Molto bello. Rai 5 alle 23, 45 presenta una sorta di ritratto omaggio di Patti Smith con “Patti Smith Elecritic Poet” di Anne Cutaia, Sophie Peyrard con Stanley Bard, William S. Burroughs, John Cale, Alika Del Sol, Mike Douglas, Bob Dylan. Cine 34 all’1 propone il vistissimo “Vacanze in America” di Carlo Vanzina con Jerry Calà, Christian De Sica, Claudio Amendola, Antonella Interlenghi, Edwige Fenech.

charlie chaplin il circo

Imperdibile su Rai Tre all’1 il capolavoro di Charles Chaplin “Il circo” con Charles Chaplin, Allan Garcia, Merna Kennedy, Harry Crocker, George Davis, Henry Bergman. Non lo vedo da tanti anni, ma lo ricordo bellissimo. A seguire, sempre su Rai Tre alle 2, 15, arriva anche “I clowns”, documentario per modo di dire di Federico Fellini, che segue la sua passione infantile per il circo e i clown. Tra i tanti ci sono Fanfulla, Tino Scotti, Riccardo Billi, Annie Fratellini, Pierre Etaix, Alvaro Vitali.

sette orchidee macchiate di rosso 1

Iris all’1, 55 propone “Nixon. Gli intrighi del potere” di Oliver Stone con Anthony Hopkins, Joan Allen, Ed Harris, James Woods, Bob Hoskins. Tecnologia e potere dei social media sono al centro del non riuscito “The Circle”, diretto da James Ponsoldt, scritto da Dave Eggers, con Emma Watson, Tom Hanks, Karen Gillan, Bill Paxton, John Boyega, Patton Oswalt. Gradirete sicuramente il thriller all’italiana di Umberto Lenzi “Sette orchidee macchiate di rosso” con Antonio Sabàto, Uschi Glass, Marisa Mell, Rossella Falk, Renato Romano, Rete 4 alle 2, 50.

la carrozza d oro

Chiudo con un capolavoro a colori di Jean Renoir girato a Roma, “La carrozza d’oro”, ispirato a La Carrosse du Saint Sacrament" di Mérimée, pensato per la regia di Luchino Visocnti e poi passato a Renoir, con Anna Magnani, Duncan Lamont, Georges Higgins, Odoardo Spadaro, Nada Fiorelli, Rai Tre alle 3, 40. Strepitoso.

segreti e bugie la carrozza d oro insomnia the circle 2 the circle the circle paul sorvino anthony hopkins gli intrighi del potere nixon sette orchidee macchiate di rosso 3 sette orchidee macchiate di rosso 2 i clowns i clowns insomnia segreti e bugie abbronzatissimi 3 noah 4 il furore della cina colpisce ancora il furore della cina colpisce ancora 1 maria antonietta. la storia vera il macellaio 3 il macellaio 1 maria antonietta. la storia vera il circo charlie chaplin jerry calà vacanze in america cristian de sica edwige fenech vacanze in america vacanze in america 5 vacanze in america noah 2 eva grimaldi abbronzatissimi cena tra amici cena tra amici abbronzatissimi 2 judas and the black messiah 2 the lodgers 1 in amore niente regole the lodgers 2 abbronzatissimi 4 abbronzatissimi 4 anthony hopkins paul sorvino gli intrighi del potere nixon

jerry calà vacanze in america jerry cala vacanze in america alla ricerca dello stregone alla ricerca dello stregone alba parietti – il macellaio 9 alba parietti – il macellaio 7 il macellaio il macellaio 2 il macellaio 2 judas and the black messiah judas and the black messiah 1 judas and the black messiah PETER SELLERS LA PANTERA ROSA noah 5 noah 6 special forces – liberate l'ostaggio match point tenere cugine 3 Prima ti sposo poi ti rovino howard e il destino del mondo 3 Prima ti sposo poi ti rovino special forces liberate gli ostaggi 2 howard e il destino del mondo 2 howard e il destino del mondo special forces liberate gli ostaggi scarlett johansson in match point match point match point match point 1 abbronzatissimi