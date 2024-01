IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA? IERI SERA HO VISTO LE PRIME DUE PUNTATE SU NETFLIX DI “GRISELDA” CON SOFIA VERGARA NEI PANNI DI UNA POTENTE E REALE BOSS DEL NARCOTRAFFICO COLOMBIANO, CHE SI TRASFERISCE COI FIGLI (E UN CHILO DI COCA) A MIAMI DOPO CHE HA SECCATO QUEL CORNUTONE DEL MARITO, CHE L’AVEVA FATTA SCOPARE COL FRATELLO, ANFAMISSIMO, VISTO CHE AVEVA UN BEL DEBITO CON LUI E NON SAPEVA COME PAGARLO - MI SONO MOLTO DIVERTITO. SOFIA VERGARA È UNA SANTANCHÉ RIUSCITA E PIÙ SIMPATICA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

sofia vergara griselda 9

Che vediamo stasera? Ieri sera ho visto le prime due puntate su Netflix di “Griselda” con Sofia Vergara, perfetta, sempre con la sigaretta in bocca e il tacco 12, nei panni di una potente e reale boss del narcotraffico colombiano, Griselda Blanco, che si trasferisce coi figli a Miami dopo che ha seccato quel cornutone del marito, che l’aveva fatta scopare col fratello, anfamissimo, visto che aveva un bel debito con lui e non sapeva come pagarlo. Ma se poffà? Tanto, tu prima facevi il mestiere, si è giustificato il marito. Poi, quando, la vede uscire da casa del fratello, gli rode e le chiede se gli è piaciuto. Pure.

sofia vergara griselda 8

A quel punto lei, gelida, prima si domanda se è più infame lui a averla mandato a scopare il fratello o lei a averlo fatto, e poi gli spara. Bang! Bang! Così scappa, con un chilo di coca nella valigetta del figlio più piccolo e va a Miami da un’amica in cerca d’aiuto, la Vanessa Ferlito di “Death Proof” di Tarantino, quella che ballava in ciavatte da zoccola per eccitare Kurt Russell, ricordate? Giura che ha smesso col narcotraffico e quella ci casca. Intanto entra nel giro degli spacciatori locali e già quello provoca un bel po’ di morti ammazzati. C’è perfino uno steso col machete nella capoccia.

sofia vergara griselda 6

Griselda ricorda al boss dei boss di Miami che viene da dieci anni di narcotraffico, un po’ di sangue non la fermerà. Così mette in peidi un’attivita import-export di coca grazie a un giro di signorine colombiane che nascondono la coca nel reggipetto. Scostumate. Rivelano dove sta a un killer mandato dal fratello per stenderla. Il resto ve la vedete. Non male. Mi sono molto divertito. Lo hanno ideato e scritto Carlo Bernard, Ingrid Escajeda e Doug Miro, le sue puntate sono dirette da Andrés Baiz. Sofia Vergara è una Daniela Santanché riuscita e decisamente più simpatica. Impossibile vederla con la sigaretta spenta.

sofia vergara griselda 7 sofia vergara griselda 5 sofia vergara nel ruolo di griselda blanco 1 sofia vergara nel ruolo di griselda blanco 2 sofia vergara griselda 3 sofia vergara nel ruolo di griselda blanco 3 sofia vergara nel ruolo di griselda blanco 4 griselda 1 griselda 2 griselda 3 sofia vergara griselda 1 sofia vergara griselda 2 sofia vergara griselda 4