IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? INTANTO, CANALE 5 ALLE 21,20 CALA L’ASSO, SEMPRE FUNZIONANTE, DI “TITANIC”. QUANTE VOLTE LO ABBIAMO VISTO? QUESTO VI SEGNALO ANCHE LO SCONTRO FRA IL FENOMENALE “SHUTTER ISLAND” IRIS ALLE 21, E “LA MOGLIE IN VACANZA… L’AMANTE IN CITTÀ”, CINE 34 ALLE 21 - SU MEDIASET ITALIA 2 ALLE 21,15 AVETE IL CAPOLAVORO DELL’HORROR AFRO-AMERICANO “SCAPPA – GET OUT" - IN SECONDA SERATA OCCHIO AL RITORNO DI “TUTTA DA SCOPRIRE”, CANALE 34 ALLE 22,55 E DI “FULL METAL JACKET”, IRIS ALLE 23,50… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

titanic

Che vediamo stasera? Intanto, Canale 5 alle 21, 20 cala l’asso, sempre funzionante, del “Titanic” di James Cameron con Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, Billy Zane, Kathy Bates, Gloria Stuart, Frances Fisher. Quante volte lo abbiamo visto? Detto questo vi segnalo anche lo scontro fra il fenomenale “Shutter Island” di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Emily Mortimer, Michelle Williams, Iris alle 21, e “La moglie in vacanza… l’amante in città” di Sergio Martino con Edwige Fenech, Lino Banfi, Renzo Montagnani, Barbara Bouchet, Cine 34 alle 21.

shutter island

“Shutter Island” può vantare una fotografia meravigliosa di Robert Richardson, che già aveva fatto un lavoro strepitoso sui film di Oliver Stone e passerà poi a quelli di Quentin Tarantino (“The Hateful Eight”). Ma quello che tiene in piedi “Shutter island” è la costruzione narrativa che nasce non solo dalla sceneggiatura, ma dalla messa in scena da attento studioso del noir anni’40 americano di Scorsese e dal geniale montaggio di Thelma Schoonmaker. E dalla capacità attoriale di Di Caprio.

la moglie in vacanza… l’amante in citta 3

Il suo ruolo in “Killer of the Flower Moon” è decisamente monodimensionale e restringe le possibilità del film. Ma ci sono molti punti di contatto tra i due film. Anche se “Shutter Island” non ha la forza storica e politica di Flower Moon. Scorsese fece vedere ai suoi attori e alla troupe due film che per lui erano le fonti importanti di ispirazione, “Le catene della colpa” di Jacques Tourneur e “La donna che visse due volte” di Hitchcock. Ma andrebbero ricordati anche i film di zombies di Val Lewton e Tourneur. Adoro sia l’apparizione di Max Von Sydow sia quella di Elias Koteas, che sembra quasi una parodia dei cattivi di De Niro.

la melodie

Su Tv2000 alle 20, 55 avete un buon film francese, “La mélodie” di Rachid Hami con Kad Merad, Samir Guesmi, Renély, cioè come insegnare musica classica in periferia e come amalgamare con la musica tanti ragazzi culturalmente diversi. Su Canale 27 alle 21, 10 passa il noir sentimentale “Out of Sight” diretto da Steven Soderbergh, scritto da Scott Frank con George Clooney e Jennifer Lopez alle prese con una storia di Elmore Leonard, lo stesso autore di “Jackie Brown”.

out of sight2

Non a caso Michael Keaton e Samuel L. Jackson fanno una piccola partecipazione per rendere più alla Leonard il tutto. Ma Leonard, quando vendette i diritti, pensava al suo Jack Foley interpretato da Jack Nicholson o Sean Connery. Costruito sulla coppia Clooney-JLo, Soderbergh preferì Jennifer Lopez alla forse più giusta Sandra Bullock, perché pensava che per questo film non avesse la chimica giusta con Clooney. Per Clooney era anche il primo vero buon film della sua carriera.

nureyev the white crow by nureyev

Su Rai Movie alle 21, 10 avete il biopic su Nureyev diretto da Ralph Fiennes "Nureyev – The White Crow” con Oleg Yvenko, Adèle Exarchopoulos, Sergei Polunin, Raphaël Personnaz, Chulpan Khamatova. Su Cielo alle 21, 15 passa ancora una volta un film con Gloria Guida in versione adolescente maliziosa, “Quella età maliziosa”, diretto da Silvio Amadio con Gloria Guida, Nino Castelnuovo, Anita Sanders, Mimmo Palmara, Silvio Amadio. Anche se presentato come una sorta di commedia sexy, è piuttosto un giallo sexy con complicazione alla Malizia. Gloria Guida e Anita Sanders se la battono per Nino Castelnuovo in quel dell’Isola d’Elba.

quella eta maliziosa

Nino Castelnuovo, intervistato a Stracult, ricordava che il film lo sconvolse. “Io non ero preparato a questo tipo di film. Il primo giorno che arrivai all’Isola d’Elba, alla prima ripresa trovai Gloria Guida che correva nuda su un prato. Io dovevo acchiapparla e fermarla”. Scrive Francesco Savio su “Il Mondo”: “condito di dialoghi imprudenti (“Napoleone oggi hai la tua Waterloo”), il film è girato con una certa cura, quasi a disfida all’ignominia del copione. Gloria Guida manca del fascino adolescenziale, Anita Sanders dell’altro”.

get out

Su Mediaset Italia 2 alle 21, 15 avete il capolavoro dell’horror afro-americano di Jordan Peele, “Scappa – Get Out”, scritto e diretto da Jordan Peele con Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Catherine Keener e il Caleb Landry Jones di “Dogman”. Vi dovete fidare, scrivevo su Dagospia quando uscì. Anche se non vi piacciono gli horror, e poi non è proprio un horror, ma un social-horror o un horror con venature satiriche, è uno di quei rari film che si inventano qualcosa, un genere, una storia, ma anche il modo di raccontarla. Scappa – Get Out, opera prima scritta e diretta dal comico televisivo afro-americano Jordan Peele è stato un vero e proprio caso in patria.

The Return of Xander Cage

Non solo per il successo, ma anche per aver saputo descrivere una paura reale, addirittura di razza, proprio nei giorni delle elezioni vinte da un mostro come Trump. Ma i bianchi malefici mostrati da Jordan Peele non sono i soliti quattro o cinque nazistoidi del sud rincojoniti, ma dei tranquilli bianchi progressisti che si vantano di aver votato Obama e giurano che lo avrebbero eletto anche la terza volta se si fosse potuto candidare, dei professionisti, intelligenti e intellettuali. Allora perché si comportano così? Piuttosto divertente, su Italia 1 alle 21, 30, “xXx: Il ritorno di Xander Cage” diretto da D.J. Caruso con Vin Diesel, Nina Dobrev, Samuel L. Jackson, Ice Cube, Ruby Rose, Toni Collette.

nadia cassini tutta da scoprire

Passiamo alla seconda serata con la replica di “Bastardi senza gloria” di Quentin Tarantino con Brad Pitt e Christoph Waltz, Canale 20 alle 22, 50, e il ritorno di “Tutta da scoprire”, commedia sexy di Giuliano Carnimeo con Nadia Cassini, Yorgo Voyagis, Renzo Montagnani, Bombolo, Enzo Cannavale, Cine 34 alle 22, 55. Il film venne anche prodotto da Nadia Cassini e dal suo fidanzato di allora, Yorgo Voyagis. E da quello che mi ha detto lui non fu proprio un affare. 7Gold alle 23 si lancia nel recupero del film che seguì la strepitosa serie di David Lynch “Twin Peaks”, cioè “Fuoco cammina con me” con Sheryl Lee, Ray Wise, Kyle MacLachlan, Kiefer Sutherland, Chris Isaak, Harry Dean Stanton, Miguel Ferrer, Heather Graham e David Bowie.

fuoco cammina con me

Diciamo che è un prequel, ma nemmeno quando lo vidi ci capii molto. Buona occasione per rivederlo. Anche se andrebbe rivista tutta la serie. Purtroppo manca Lara Flynn Boyle, sostituita da Moira Kelly, manca Sherilyn Fenn, ma soprattutto manca Kyle MacLachlan. Questo rende davvero poco chiaro il film, che andò malissimo, e non funzionò come si sperava. Lynch tagliò qualcosa come tre ore di film. Intere scene vennero buttate. E molti personaggi della serie scomparvero, come quelli interpretati da Michael Ontkean, Everett McGill, Jack Nance, Joan Chen e Russ Tamblyn. Lo stesso David Bowie, che aveva girato quattro giorni, si ritrovò una sola minuscola apparizione.

corinne clery il miele del diavolo

Su Cielo alle 23, 15 abbiamo un revenge movie erotico di Lucio Fulci, “Il miele del diavolo” con Brett Halsey, Blanca Marsillach, Corinne Cléry, Stefano Madia, Paola Molina. Lo massacrarono un po’ tutti i fan del regista, anche Steve Della Casa, “La storia è sconnessa, l’ambientazione straniera vacilla a ogni sequenza, la recitazione improbabile, l’erotismo d’autore incerto”, ma Fulci lo difese a spada tratta. “E’ un film dove aleggia una pesante atmosfera di disfacimento e di morte. E’ la storia di due disperati, di due anime perse… Come in una storia bertolucciana”. Da rivedere. Blanca Marsillach aveva girato gli spot Armani diretti da Martin Scorsese.

l’insegnante balla con tutta la classe 1

Iris alle 23, 50 propone “Full Metal Jacket” di Stanley Kubrick con Matthew Modine, Vincent D'Onofrio, Adam Baldwin, R. Lee Ermey, Dorian Harewood. Magari a quell’ora preferito un tuffo nella commedia sexy di Nadia Cassini “L’insegnante balla con tutta la classe”, diretta da Giuliano Carnimeo con Nadia Cassini, Lino Banfi, Alvaro Vitali, Mario Carotenuto, Renzo Montagnani. Rai Movie all’1, 15 passa un film importante di Mario Monicelli scritto con Age e Scarpelli, “I compagni” con Marcello Mastroianni, Renato Salvatori, Annie Girardot, Gabriella Giorgelli, Folco Lulli, Bernard Blier, Raffaella Carrà, François Périer, Vittorio Sanipoli, Mario Pisu.

monsieur verdoux

Era il primo tentativo di portare la commedia all’italiana nella rilettura della storia del paese, addirittura le lotte sociali di fine 800 a Torino, le cariche a cavallo agli operai in sciopero. Ma non faceva un taglio netto con la commedia e questo, alla fine, non funzionava. Rai Tre/Fuori Orario all’1, 45 presenta ben due film dedicati al celebre assassino seriali di mogli Landru, che venne giustiziato nel 1922. Prima il controverso “Monsieur Verdoux” di Charles Chaplin con lo stesso Charles Chaplin, Martha Raye, Isobel Elson, Marilyn Nash, Irving Bacon, poi il “Landru” di Claude Chabrol con Charles Denner, Michèle Morgan, Danielle Darrieux.

quando il sole scotta

“Monsieur Verdoux”, praticamente la storia di Landru, venne ideato e scritto da Orson Welles, che la vendette a Chaplin per 5000 dollari. In un primo tempo Chaplin doveva essere solo attore e Welles regista. Ma poi Chaplin decise che sarebbe stato anche il regista. Non si era mai fatto dirigere da altri, non lo avrebbe sopportato. Cambiò molto del copione di Welles, gli tolse il nome dalla sceneggiatura, ma lo lasciò come soggetto. Il film fu un flop spaventoso quando uscì nel 1947. Su Iris alle 2, 05 avete il giallo-erotico “Quando il sole scotta” di Georges Lautner con una giovanissima e ancora scandalosa Mimsy Farmer, aveva da poco girato “More”, e Robert Walker Jr e i due vecchi Rita Hayworth e Ed Begley.

la rapina piu scassata del secolo 2

Lautner ricordava che Rita si era trovata molto male sul set di un film italiano precedente, e era molto sospettosa di lavorare su questo film. Vietatissimo non l’ho potuto vedere quando uscì cinquant’anni fa e vederlo oggi, ahimé, non è la stessa cosa, ma il trailer inglese con Mimsy Farmer nudissima ve lo consiglio. Rete 4 alle 3, 05 presenta una divertente vecchia commedia inglese, “La rapina più scassata del secolo” diretto da Frank Launder e Sidney Gilliat con Frankie Howard, Dora Bryan, Reg Varney, Desmond Walter-Ellis.

maracatumba ma non e rumba

Su Cine 34 alle 4, 25 svegliate Luc Merenda che passa il rarissimo “Bersaglio altezza uomo”, poliziesco girato in Turchia da Guido Zurli con Luc Merenda, Gabriella Giorgelli, Paola Senatore, Pamela Villoresi. Da qualche parte devo avere il manifesto originale turco del film. Rete 4 alle 4, 45 presenta la commedia con Rascel "Maracatumba… ma non è rumba!” diretto da Edmondo Lozzi con Marylin Buferd, Paolo Stoppa, Mario Carotenuto, Aristide Baghetti.

la guerra degli anto

Chiudo con il rarissimo “La guerra degli Antò”, diretto da Riccardo Milani, scritto da Domenico Starnone e Sandro Petraglia (poi dicono che non abbiamo sceneggiatori in Italia…), tratto dal romanzo di Silvia Ballestra ambientato tra i giovani di Montesilvano con Flavio Pistilli, Paolo Setta, Regina Orioli, Danilo Mastracci, Iris alle 5, 05. Assolutamente da recuperare. Credo che non sia mai passato in tv.

