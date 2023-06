IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA? INTANTO PARTE SU SKY "THE IDOL", LA SERIE DEL MOMENTO CON LILY ROSE DEPP E ABEL TESFAYE ALIAS THE WEEKEND, SORTA DI VIAGGIO NELL'ORRORE DELLA VITA DELLE GRANDI STAR DEL POP E DI CHI HA IL POTERE DI MANIPOLARLE - CHE SIA UNA BELLA SERIE NON SI PUO' DIRE, MA SI VEDE CON ESTREMO PIACERE E LILY ROSE DEPP E' SEMPRE INQUADRATA DI SEDERE - VI SEGNALO UNA BELLA SERIE: E' "IN THE CLEARING" SU DISNEY+... - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Intanto stasera parte su Sky "The Idol", la serie del momento diretta da Sam Levinson con Lily Rose Depp e Abel Tesfaye alias The Weekend, sorta di viaggio nell'orrore della vita delle grandi star del pop e di chi ha il potere di manipolarle. Come saprete a Cannes, dove abbiamo visto le prime due puntate, la serie è stata totalmente massacrata dalla critica. Le hanno detto di tutto, sessista, piena di brutta musica, attori tremendi. I critici di cinema l'hanno platealmente odiata. Uno accanto a me sbuffare come se lo stessero torturato. Ora.

Che sia una bella serie, insomma, non si può dire, è di molto pasticciata anche perché Levinson ha sostituito la prima regista, ma si vede con estremo piacere e, come già in "Euphoria", è piena di sesso, musica e tossicità. Alla fine sul divano te la bevi. E Lily Rose Depp, che in fondo è una Vera Gemma con lo stesso problema paterno ma meno simpatica, è sempre inquadrata di sedere. E la cosa si notava parecchio. Anche a Cannes.

in THE CLEARING

Per fortuna ho anche il piacere di segnalarvi finalmente una bella serie. E' "In the Clearing" su Disney +, ne trovate tre puntate su otto, un mystery/true crime con tanto di bambini rapiti e una setta malefica agli ordini di una sorta di Matrona che si fa passare per mamma dai bambini. Tutti dai capelli biondi schiariti come fosse un horror. Invece è una storia vera, verissima, accaduta in Australia dalle parti di Melbourne, dove la setta new age ha fatti adepti e spillato soldi per anni. Il regista è Jeffrey Walker, la sceneggiatura di Elise McCredle e le interpreti, favolose, Teresa Palmer e Miranda Otto. Attenti che i piani temporali sono tutti mischiati.ma ormai siete abituati.

