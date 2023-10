IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? IO IERI SERA HO VISTO, SU NETFLIX, LO SLASHER SVEDESE “IL CONVEGNO". SI VEDE. ASSOLUTAMENTE. SE VI PIACE IL GENERE - E IN CHIARO? SU CANALE 5 ALLE 21,20 CI SAREBBE IL VECCHIO E GLORIOSO “GHOST"- IN SECONDA SERATA AVETE “LA DOLCE VITA”, CINE 34 ALLE 23. VI VA BENE? MENTRE SU CIELO ALLE 23, 15 TORNA LA COMMEDIA SEXY "QUELL'ETÀ MALIZIOSA", CON GLORIA GUIDA SUPERNUDA - OCCHIO ANCHE A “MORDI E FUGGI” DI DINO RISI CON MARCELLO MASTROIANNI E CAROLE ANDRÉ OSTAGGI DI UN GRUPPO DI BR. UN GRANDE FILM SULL’ITALIA DEL TEMPO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Io ieri sera ho visto, seguendo i consigli di Netflix, era primo in classifica tra i più visti, lo slasher svedese, molto spinto anche dalla critica, “Il convegno” diretto da Patrik Eklund con Katia Winter, Eva Melander, Adam Lundgren, dove un gruppo di personaggi diversi, che devono dare il via a un centro commerciale in mezzo a un bosco, vengono massacrati da un misterioso killer. Che vuole il killer? Perché personaggi apparentemente innocui vengono così terribilmente trucidati?

Ovviamente c’è una spiegazione, ma non è che il regista, al suo quinto film, gli altri quattro però nessuno li ha visti, abbia grande voglia di raccontare bene le cose. Quello che importa, lo slasher si sa è sempre ripetitivo, è la serie di omicidi che l’assassino mette in scena. C’è quella impiccata a un pennone, c’è quello scalpato, c’è quello che viene affettato mentre si fa un bagno caldo, ecc. Sappiamo da subito che nel posto c’è stato un massacro, si è versato molto sangue, ma sappiamo che qualcuno si è salvato.

Ma non perdiamo tempo. L’eroina è la bella Lina di Katia Winter, è lei che capirà fino in fondo le cose. Ma quello che conta, sul modello dei grandi horror americani, è la fantasia del killer. Che nel frattempo si è messo in testa una testa gigante e uccide un bel po’ di gente. Si vede. Assolutamente. Se vi piace il genere.

E in chiaro che vediamo stasera? Ci sarebbe su Canale 5 alle 21, 20 il vecchio e glorioso “Ghost. Fantasma” diretto da Jerry Zucker, il co-regista di “Una pallottola spuntata”, scritto da Bruce Joel Rubin con Patrick Swayze come Sam Wheat, Demi Moore come Molly Jensen, Whoopi Goldberg come Old Mae Brown, Tony Goldwyn, Vincent Schiavelli. Romantico. Con l’amore che non finisce mai. Nemmeno dopo la morte. Demi Moore, dopo questo film, divenne l’attrice più pagata di Hollywood.

Non deve essere male, su Rai4 alle 21, 20, il thriller psicologico con madre pesantissima che ha parecchi segreti da nascondere e figlia che vuole scappare, “Run”, diretto da Aneesh Chaganty con la mitica Sarah Paulson, Kiera Allen, Pat Healy, Bradley Sawatzky, Onalee Ames, Erik Athavale. Il film ha il 90% di gradimento su Rotten Tomatoes. Vi avviso. Bello, grande thriller con venature hitchockiane, ma molto, molto visto è “Gone Girl. L’amore bugiardo” di David Fincher con Ben Affleck, il marito bello ma stupido, e Rosamund Pike, la femme fatale da evitare come la peste, Neil Patrick Harris, Kim Dickens e la sempre nuda Emily Ratajkowski, Canale Nove alle 21, 25.

Decisamente un altro genere è il vecchio biopic “La storia di Glenn Miller” diretto da Anthony Mann con James Stewart come Glenn Miller, June Allyson, Charles Drake, Henry Morgan, ma ci sono anche Louis Armstrong, Gene Krupa, Archie Savage, Ben Pollack, Tv2000 alle 20, 55. Alla prima c’era anche la mamma di Glenn Miller, che vedeva il figlio più bello di James Stewart, il suo alter ego sullo schermo. Il film andò benissimo, quarto incasso dell’anno, il 1954, con 14 milioni di dollari, e maggior successo della Universal. Ultimo film in Technicolor girato col sistema delle tre strisce di colori.

Su Tele San Marino alle 21, al posto di Glenn Miller interpretato da James Stewart avete Mia Martini interpretata da Serena Rossi in “Io sono Mia” di Riccardo Donna con Maurizio Lastrico, Lucia Mascino, Dajana Roncione, Antonio Gerardi. Su Cine 34 alle 21 il Pieraccioni della sera è “Il pesce innamorato” con Yamila Diaz, Paolo Hendel, Gabriella Pession. Iris alle 21 rispolvera uno dei migliori tardi western con John Wayne già vecchio e malato, cioè “Il pistolero” di Don Siegel con John Wayne, Lauren Bacall, Bill McKinney, James Stewart, Sheree North, John Carradine, Scatman Crothers.

Nella scena tra James Stewart e John Wayne c’erano parecchi problemi. Anche perché Stewart sentiva pochissimo e parlava pianissimo. Stewart, che si era ritirato cinque anni prima, lo fece come piacere personale a Wayne. Ma anche Richarc Boone, John Carradine e Kauren Bacall fecero il film come piacere a Wayne. Fu invece Dino De Laurentiis che volle a tutti i costi John Wayne.

Il personaggio della storia aveva solo 50 anni. Su Canale 20 alle 21, 05 avete invece il divertente “Van helsing” di Stephen Sommers con Hugh Jackman, Kate Beckinsale, Richard Roxburgh, David Wenham, Silvia Colloca, Will Kemp, mentre su Canale 27 passa “Lo spaccacuori”, cioè “The Heartbreak Kid”, commedia diretta dai fratelli Peter e Bobby Farrelly con Ben Stiller, Michelle Monaghan, Jerry Stiller, Malin Akerman.

Dovrebbe essere piuttosto buono il fantascientifico, con gli umani dopo dieci anni di occupazione aliena, “Captive State” diretto da Rupert Wyatt con John Goodman, Ashton Sanders, Jonathan Majors, Vera Farmiga, Kevin Dunn, James Ransone. Il regista dice di essersi ispirato a Jean Pierre Melville (“L’armata degli eroi”) e a Gillo Pontecorvo (“La battaglia di Algeri”). Magari è ancora interessante il primo e unico film americano di Ken Loach, “Bread and Roses”, commedia sociale con Pilár Padilla, Adrien Brody, Elpidia Carillo, Jack McGee, George Lopez.

Passiamo alla seconda serata con “La dolce vita” di Federico Fellini con Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée, Yvonne Furneaux, Magali Noël, Cine 34 alle 23. Vi va bene? Ci sarebbe anche il film di propaganda anticomunista “Oceano rosso” di William A. Wellman con John Wayne, Lauren Bacall, Anita Ekberg, Paul Fix, Joy Kim, Iris alle 23. Su Cielo alle 23, 15 torna la commedia sexy con Gloria Guida supernuda “Quella età maliziosa” di Silvio Amadio con Gloria Guida, Nino Castelnuovo, Anita Sanders, Mimmo Palmara, mentre Rai4 alle 23, 25 passa un tardo film di Roman Polanski, “Quello che non so di lei” con Eva Green, Emmanuelle Seigner, Vincent Perez, Josée Dayan, Camille Chamoux. Non l’ho neanche visto…

Mi sembra interessante il thriller “Death Game” diretto da Peter S. Traynor nel 1977 con Sondra Locke, Colleen Camp, Seymour Cassel, Beth Brickell, Michael Kalmansohn, 7 Gold alle 23, 30. All’1 su Cielo torna in replica “Il miele del diavolo” di Lucio Fulci con Corinne Cléry, Brett Halsey, Blanca Marsillach, Stefano Madia, Paola Molina. Ma su Iris alle 2, 20 avete un raro film di Paul Schrader del 1978, “Tuta blu” con Richard Pryor, Harvey Keitel, Yaphet Kotto, Ed Begley jr., Harry Bellaver, con tre operai sfruttati di Detroit che pensano a una rapina ai danni del sindacato.

Occhio che “Mordi e fuggi” di Dino Risi con Marcello Mastroianni e Carole André ostaggi di un gruppo di BR, Oliver Reed, Nicolettga Machiavelli, Bruno Cirino, è un grande film sull’Italia del tempo. Dino Risi adorava Oliver Reed che si era preparato un beverone nel portaombrelli fatto di ogni genere di alcolico e se lo beveva tirandolo su come un otre. Nicoletta Machiavelli al tempo ebbe dei guai perché arrestarono il suo uomo per spaccio…

Su Rai Movie alle 3, 30 so che i fan del poliziesco adoreranno “Quel ficcanaso dell’ispettore Lawrence” dello spagnolo Juan Bosch con Anthony Steffen, Antonio Pica, Maria Kosti, Raf Baldassarre, Rai Movie alle 3, 30. Iris alle 4, 10 presenta un capolavoro del noir come “I senza nome” di Jean-Pierre Melville con Alain Delon, Bourvil, Yves Montand, François Périer, Gian Maria Volonté. Ma chiudo col raro “Lascia cantare il cuore” di Roberto Savarese con Vivi Gioi, Alberto Rabagliati, Loris Gizzi, Gemma Bolognesi, uscito nel 1943, Rete 4 alle 4, 20. Vediamo chi se lo vede.

