Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Io intanto ieri sera mi sono visto su Amazon Prime "Sconcert", spettacolino musicale di Nino Frassica con una serie di comici di talento come Francesco Scali, Rocco Barbaro, Massimo Bagnato e Nicola Vicidomini (che dovete vedere assolutamente a teatro). E' un vero e proprio concerto stravolta dalla logica del discorso destrutturato di Frassica.

Quello che fa con le battute da Fazio lo fa anche nella musica. Il risultato non solo è, come sempre, molto divertente, ma anche innovativo. Perché è qualcosa che non si vede di solito in televisione. Inoltre offre un format assolutamente originale alle piattaforme che è possibile replicare e rimpolpare.

Curiosamente anche la serie modern-western di Sky in 9 puntate (le trovate tutte), "La giustiziera senza nome", che traduce l'intraducibile "Bringing on the Dancing Horses", ideata e diretta da Michael Polish con Kate Bosworth nerovestita come la giustiziera senza nome con cappellone nero messicano sopra una cuffia bianca, che seguita a mandare al camposanto una serie di signori è un revenge movie classico ma destrutturato e ricostruito sul modello "Fargo" da questo interessante Michael Polish, che leggo aver fatto un altro western simile, Terror on the Prairie" con Gina Carano.

In pratica il perché della vendetta senza fine della protagonista nerovestita, invece che raccontato con un flashback, viene sciolto nelle puntate, mentre i vari momenti delle sue esecuzioni di personaggi che non sai cosa abbiano fatto o se siano buoni o cattivi, sono tutti gettati allo spettatore che deve essere in grado di ricostruirli come fosse un puzzle.

Ormai, con tutte queste serie siamo abituati a tutto, lo sappiamo. Questa è una tarantino meno riuscita e molto ambiziosa che però, attaccato come sono al genere, mi vedo con piacere. C'è anche il vecchio Lance Henrickson. E i lunghi dialoghi che precedono le esecuzioni sono piuttosto divertenti.

