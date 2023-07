IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? MI PIACEREBBE TANTO UN VECCHIO FILM CON JANE BIRKIN, UFFA, MA IN CHIARO NON C'È. IL PIÙ HARD È "JE T'AIME MOI NON PLUS" MA SONO BELLISSIMI ANCHE I DOCUMENTARI CHE LE HANNO DEDICATO AGNES VARDA ("JANE B PAR AGNES V") E LA FIGLIA CHARLOTTE GAINSBOURG ("JANE BY CHARLOTTE") - IN PRIMA SERATA VI CONSIGLIO UN BEL FILM DEDICATO ALLA GIOVENTÙ FLUIDA, “GIRL”, MENTRE CINE 34 CI RIPROPONE “IN QUESTO MONDO DI LADRI” - IN SECONDA SERATA RITORNA IL VOLGARISSIMO “SCUSI LEI È NORMALE?”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

je t'aime moi non plus

Che vediamo stasera? Mi piacerebbe tanto un vecchio film con Jane Birkin, uffa, ma in chiaro non c'è. Magari su qualche piattaforma lo troviamo. Il più hard è "Je t'aime moi non plus" diretto da Serge Gainsbourg dove si innamora perdutamente e inutilmente di Joe Dallesandro, che fa il camionista gay, ma sono bellissimi anche i due documentari che le hanno dedicato Agnes Varda ("Jane B par Agnes V") e la figlia Charlotte Gainsbourg("Jane by Charlotte").

girl di lukas dhont 4

Io vi consiglio su Cielo alle 21, 15 un bel film civile da festival dedicata alla gioventù fluida come “Girl” dell’olandese Lukas Dhont con Victor Polster, Arieh Wortharter, storia di un ballerino che si sente femmina e vuole liberarsi al più presto del proprio sesso. Fece parecchio colpo a Cannes qualche anno fa, dove vinse la sezione “A Certain Regard”. Lukas Dhont ha diretto subito dopo un secondo film su infanzia difficile e amicizia che potrebbe essere un’altra cosa, “Close”. Cine 34 alle 21 ci ripropone “In questo mondo di ladri” di Carlo Vanzina con Valeria Marini, Carlo Buccirosso, Max Pisu, Biagio Izzo, Leo Gullotta, Ricky Tognazzi, prodotto da Vittorio Cecchi Gori per la (allora) sua fidanzata.

l’isola dell'ingiustizia alcatraz 1

Decisamente meno visto su Iris alle 21 “L’isola dell’ingiustizia. Alcatraz”, legal thriller carcerario diretto da Marc Rocco con Christian Slater, Kevin Bacon, Gary Oldman, Brad Dourif, dove il protagonista, finito in galera senza aver fatto granché, evade, viene ripreso, viene chiuso nelle segrete di Alcatraz per anni, uccide l’infame che lo aveva tradito e ora rischia la sedia elettrica. Troverà un buon avvocato a difenderlo. SU; Canale 20 alle 21, 05 avete l’”Hulk” di Ang Lee con Eric Bana, che non funzionò per nulla alla sua uscita né ebbe dopo un qualche recupero di culto. Con Bana ci sono anche Jennifer Connelly, Sam Elliott, Josh Lucas, Nick Nolte. Ma il problema del film rimane la trasformazione in Hulk. Non ci credi mai.

geronimo!

“La piccola boss” di Tina Gordon Chism con Regina Hall, Marsai Martin, Issa Rae, Tone Bell, Mikey Day, Luke James, Justin Hartley, Canale 27 alle 21, 10, è una commedia con una boss in carriera che si ritrova misteriosamente nel corpo di se stessa ragazzina. La aiuterà la sua assistente che per anni ha trattato malissimo. Su Rai Movie alle 21, 10 occhio a “Geronimo”, girato da Arnold Laven nel 1962 con Armando Silvestre, Chuck Connors, Kamala Devi, Pat Conway, John Anderson, Adam West, biopic sul capo Geronimo messo in scena come un film di serie B, con Chuck Connors, alto due metri biondi e con gli occhi azzurri che fa l’apache e la bella fotografia un po’ sprecata di Alex Phillips.

fast & furious solo parti originali

Su La7 alle 21, 15 magari qualcuno si vedrà il più che funzionante giallo “La figlia del generale” diretto da Simon West con John Travolta, Madeleine Stowe, James Cromwell, Timothy Hutton, James Woods, dove Travolta indaga su un omicidio che riguarda da vicino un generale che sembra il suo idolo. Buono il thriller ambientato a New Orleans su 7Gold alle 21, 15, “Omicidio a New Orleans” di Phil Joanou con Alec Baldwin, Kelly Lynch, Mary Stuart Masterson, Eric Roberts. Su Italkia 1 alle 21, 20 avete “Fast&Furious – Solo parti originali”, sesto episodio della saga e l’ultimo con Paul Walker, che morì nel dicembre del 2013. Lo dirige Justin Lin con Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Laz Alonso, Gal Gadot.

il furore della cina colpisce ancora 1

Passiamo alla seconda serata. Torna subito “Il furore della Cina colpisce ancora” di Lo Wei con Bruce Lee, Maria Yi, Han Ying Chieh, Tony Liu, Paul Tien, Miao Ker Hsiu, Italia 1 alle 22, 50, e torna il meno atteso, diciamo, “Facciamo fiesta”, diretto da Angelo Longoni con Alessandro Gassman, Gianmarco Tognazzi, Lorena Forteza, Blas Roca Rey, divertente commedia con i due rampolli Gassman&Tognazzi che finiscono a Cuba e fanno gruppo con la bella Lorena Forteza appena uscita da “Il ciclone”, Cine 34 alle 22, 55. Su Rai Movie alle 23 torna il modesto “La via del West”, ricco western di Andrew V. McLaglen con cast di serie A, Kirk Douglas, Robert Mitchum, Richard Widmark, Lola Albright.

always amber

Magari vi interessa di più il documentario dedicato a uno dei più popolari personaggi queer svedesi, “Always Amber” di Lia Hietala e Hannah Reinikainen, Cielo alle 23, 15. In mezzo a una pioggia di repliche vi segnalo “Viuuulentemente mia” di Carlo Vanzina con Diego Abatantuono, Laura Antonelli, Roberto Della Casa, Christian De Sica, Sandro Ghiani, Cine 34 alle 0, 55, la commedia “Memorie di pesce rosso” di Terry Kinney con Matthew Broderick, Alan Alda, Virginia Madsen, Dylan Baker, Bobby Cannavale, Louis C.K., dove un giornalista con problemi di amnesia trascina il vecchio zio malata di Alzheimer e una vecchia fidanzata a una fiera per vendere una sua rarissima figurina, Iris alle 2, 15.

scusi lei e normale 1

Ritorna il volgarissimo “Scusi lei è normale?” di Umberto Lenzi con Annamaria Rizzoli, Renzo Montagnani, Enzo Cerusico, Ray Lovelock, Aldo Maccione, Rete 4 alle 2, 55, Divertente gay movie all’italiana mischiato alla commedia sexy e alla satira sui pretori onflessibili contro il porno. Ricordava Lenzi a “Stracult”: “Montagnani mi fece un personaggio straordinario. Fu talmente bravo che non volle farmi un toscano, un siciliano, ma mi fece un torinese e rimasi sconcertato dal vedere un attore come lui che sapeva recitare in qualsiasi dialetto”.

scusi lei e normale rizzoli

A “Nocturno”, Lenzi ha detto anche di aver commesso nel film due errori di inesperienza. “Se io avessi tagliato due o tre cose volgari che mi furono imposte dal produttore e che andavano nella commedia popolare del tempo, il film sarebbe stato meglio de Il vizietto. C’era la scena di un ragazzo che si masturba dietro a una porta e qualche parolaccia di troppo che sinceramente si potevano evitare. (..) Anche in quell’occasione mi ispirai alla cronaca; il fatto di quel pretore era vero. In quegli anni ci fu una vera e propria campagna contro il sesso e la pornografia. Quel film era molto nelle mie corde ed era polemico contro la magistratura e la censura. Rivedendolo, a distanza di anni, devo dire che però era molto carino”.

io sono la legge

E torna il bel western “Io sono la legge” di Michael Winner con Burt Lancaster come lo sceriffo buono a caccia di un gruppo di rispettabili cittadini di Maddox che hanno ucciso un innocente, Robert Ryan come lo sceriffo di Maddox, Lee J. Cobb, Robert Duvall, Sheree North, Albert Salmi, Joseph Wiseman e Richard Jordan al suo primo film, Rai Movie alle 3, 20 . Burt, che sembrava già vecchio, aveva solo 58 anni. Su Iris alle 3, 50 avete “Buffalo Bill e gli indiani” di Robert Altman con Paul Newman, Joel Grey, Harvey Keitel, Burt Lancaster, Kevin McCarthy e Geraldine Chaplin come Anne Oakley.

malabimba 3

Non lo ricordo particolarmente riuscito, allora non si poteva non amare ogni film di Altman che arrivava. Magari il rimontaggio che aveva voluto Dino De Laurentiis lo aveva un po’ scombinato Quando vinse l’Orso d’Oro a Berlino, Altman, per protesta per i tagli del produttore, rifiutò il premio. Su Cine 34 alle 4, 25 torna il porno-horror “Malabimba” di Andrea Bianchi con Katell Laennec, Patrizia Webley, Enzo Fisichella, Mariangela Giordano, Giuseppe Maroccu. Invasata dallo spirito poco fine di un’antenata, la protagonista sedicenne Bimba si masturba di fronte a tutta la famiglia, fa una mega pompa allo zio infermo che ci rimane sul colpo, seduce una suora che finirà suicida. Girato nel castello di Balzorano. La chiudo qui.

