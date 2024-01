IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? NON VA PERSO, SU NETFLIX, “LA SOCIETÀ DELLA NEVE”, SULLA SOPRAVVIVENZA PER 72 GIORNI SULLE ANDE DEL TEAM DI RUGBY URUGUAIANO DOPO UN DISASTRO AEREO NEL 1972 - E IN PRIMA SERATA? CI SONO LA VANZINATA “IN QUESTO MONDO DI LADRI”, UN BUON FILM COME “GLI OCCHI DI TAMMY FAYE" E “LA BEFANA VIEN DI NOTTE 2”, CON LA BELLUCCI AL POSTO DELLA CORTELLESI. E SU ITALIA 1 PASSA “MRS. DOUBTFIRE” - IN SECONDA SERATA CHE NON E' AFFATTO MALE “SOAP OPERA”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

la societa della neve 1

Che vediamo stasera? Va assolutamente visto, su Netflix, “La società della neve”, superthriller tratto da una storia tragicamente vera, la sopravvivenza sulle Ande per ben 72 giorni di un gruppo di sopravvissuti a un disastro aereo nel 1972, diretto da Juan Antonio Bayona con Enzo Vogringig, Agustin Pardella, Esteban Bigliardi, già presentato a Venezia e ora in corsa per l’Oscar come miglior film straniero. I sopravvissuti facevano parte del team di rugby uruguaiano che stava andando in Cile per una partita.

the brothers sun 3

Una storia che già aveva portato sullo schermo Frank Marshall con Ethan Hawke protagonista. Bayona, specializzato in tsunami e disastri vari ha fatto un film che è piaciuto più o meno a tutti. Occhio anche alla bella serie (ha già ottime critiche) con la mafia taiwanese in quel di Los Angeles, “The Brothers Sun” ideata da Brad Falchuk e Byron Wu con Michelle Yeoh, Justin Chien, Sam Lii. Per la nuova serie di “True Detective” dobbiamo aspettare il 15 gennaio. Uffa.

in questo mondo di ladri 1

E in chiaro cosa vediamo? Su Iris alle 21 trovate il bellissimo “Oliver Twist” di Roman Polanski con Barney Clark, Ben Kingsley, Leanne Rowe, Mark Strong, Jamie Foreman, Lewis Chase, molto classico, benissimo costruito sia nelle scenografie che nel casting. La vanzinata della sera è “In questo mondo di ladri” diretto da Carlo Vanzina, ma soprattutto prodotto da Mario cecchi Gori per la sua compagna, di allora, Valeria Marini. Ricordo che lo presentò in quella che era casa sua alla presenza proprio della Marini. Ci sono anche Carlo Buccirosso, Max Pisu, Biagio Izzo, Leo Gullotta, Ricky Tognazzi. Di fatto è un heist-movie, film col colpo. Celebre il primo piano sul sedere della Marini quando scende in piscina.

live! – corsa contro il tempo

Su Canale 20 alle 21, 05 trovate “Live! – Corsa contro il tempo”, action diretto da Steven C. Miller c. on Aaron Eckhart, Dina Meyer, Giancarlo Esposito, Ben McKenzie, Courtney Eaton, Jessica Lu. Critiche così così. Canale 27 alle 21, 10 presenta invece “Non è mai troppo tardi”, commedia su due malati terminali in vacanza diretta da Rob Reiner e allietata dalle interpretazioni di Jack Nicholson e Morgan Freeman. Sean Hayes, Beverly Todd, Rob Morrow, Alfonso Freeman. Così così. Ma è il penultimo film di Jack Nicholson, girato subito dopo il favoloso “The Departed”.

non e mai troppo tardi

Su Rai Movie alle 21, 10 ha sicuramente i suoi vecchi fan “Wargames – Giochi di guerra” di John Badham con Matthew Broderick, Dabney Coleman, John Wood, Ally Sheedy, dove i genietti dell'informatica rischiano di scatenare davvero una guerra nucleare. Lo ricordo vagamente. Ma la cosa che farà più ridere saranno i vecchi computer. Su Rai5 alle 21, 15 passa “La Bohème” di Mario Martone con Jonathan Tetelman, Federica Lombardi, Valentina Nafornita, Davide Luciano, girata in pandemia ai tempi della direzione Rai di Carlo Fuortes.

leonor watling son de mar.

Su Cielo alle 21, 15 passa l’erotico-romantico spagnolo “Son de mar” di Bigas Luna con Jordi Mollà, Leonor Watling, Eduard Fernández, Sergio Caballero. Un professore di lettere si innamora della bella Martina. Ricambiato. Poi lui scompare e lei si mette con un palazzinaro locale. E il professore ricompare. Grandi nudi della Watling.

La7 alle 21, 15 lancia un filmone in bianco e nero sulla Seconda Guerra Mondiale, “Il treno” di John Frankenheimer con Burt Lancaster, Paul Scofield, Jeanne Moreau, Michel Simon, Suzanne Flon, Wolfgang Preiss, dove Burt, che fa il ferroviere partigiano francese (seee…) cerca di non far partire per la Germania un treno pieno di capolavori francesi rubati dai tedeschi.

williams in mrs doubtfire

Il film venne iniziato da Arthur Penn, ma venne contestato da Burt Lancaster, anche coproduttore, e sostituito da Frankenheimer. Burt affidò a Walter Bernstein la riscrittura del film. Sembra che, dopo il disastro de “Il gattopardo”, Burt volesse più azione nei suoi film. Siccome Franknheimer sforò parecchio e il budget salì, lo stesso Burt si ridusse la paga da 750 mila dollari a 150 mila. Su Italia 1 alle 21, 20 trovate “Mrs. Doubtfire” di Chris Columbus con Robin Williams, Sally Field, Pierce Brosnan, Harvey Fierstein.

gli occhi di tammy faye 2

Rai Tre alle 21, 20 si Lancia su un buon film come “Gli occhi di Tammy Faye” di Michael Showalter con Jessica Chastain, Andrew Garfield, Cherry Jones, Vincent D'Onofrio, Mark Wystrach, biopic molto documentato su una telepredicatrice evangelista americano del tutto fuori di testa, ma celebre come Tammy Faye. No, noi abbiamo di tutto in tv, ma non i telepredicatori. Su Rai4 alle 21, 20 trovate invece “Criminal”, action diretto da Ariel Vromen con Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Alice Eve, Ryan Reynolds, Jordi Mollà, dove al criminale Kevin Costner viene trasferita nella capoccia (se po ffa…) le memorie di un agente della Cia appena steso morto dai cattivi.

monica bellucci la befana vien di notte ii

Rai Uno alle 21, 30 presenta anche il secondo film della Befana, cioè “La Befana vien di notte 2”, diretto però da Paola Randi con Monica Bellucci al posto della Cortellesi, Zoe Massenti, Alessandro Haber, e Herbert Ballerina. Non vale il primo, dicevano tutti quelli che l’hanno visto. Io no. Azzardo che, forse, è meglio “La Bella e la Bestia” nella versione francese diretta da Christophe Gans con Vincent Cassel come Bestia e Léa Seydoux come Bella, André Dussollier, Eduardo Noriega, Myriam Charleins, TV8 alle 21, 30. Grande chimica fra i due protagonisti.

La bella e la bestia il film VINCENT CASSEL LEA SEYDOUX

Passo alla seconda serata con “Indovina chi viene a Natale?” di Fausto Brizzi con Diego Abatantuono, Claudio Bisio, Raoul Bova, Carlo Buccirosso, Cristiana Capotondi, Cine 34 alle 22, 55. Incassò 8 milioni. Ci fu chi disse che era un flop, ma rispetto agli incassi dell’anno dopo, il 2014, andò benissimo in realtà. C'è tutto quello che ci deve essere per un film natalizio.

Indovina chi viene a Natale

Le palle di Natale, Jingle Bells, Claudia Gerini con la guepière a rete che fa la giaguara per sedurre Claudio Bisio, Diego Abatantuono che per farci ridere fa Giginho do Brasil al telefono, gli scherzi del cazzo (a Bisio), Angela Finocchiaro che rotea gli occhi, le botte in testa (sempre a Bisio), i pesci rossi defunti, Diego che rotea gli occhi anche a lui, i bambini stronzi, gli sponsor assurdi di salami e pagnotte, la nonnina buona, il nonnino buono che torna nel video di saluti finale, lo spirito non del Natale, ma di Matteo Renzi che aleggia ovunque, anche perché il regista, Fausto Brizzi, era suo consigliori della prima ora.

Indovina chi viene a Natale Claudio Bisio Claudia Gerini Carlo Buccirosso

Ma, soprattutto, c’è Raoul Bova senza braccia, bello e buono che guida coi piedi e viene imboccato da Cristiana Capotondi mentre i genitori di lei, Diego Abatantuono e Angela Finocchiaro fanno le facce e non la smettono di roteare gli occhi. Chissà chi ebbe questa idea sciagurata del fidanzato senza braccia? A ogni buon conto, io il mio panettoncino Galup offerto dallo sponsor del film ricordo che lo protai a casa.

Indovina chi viene a Natale

Come spiega il titolo, che venne malignamente parodiato su twitter "Indovina chi non viene al cinema a Natale?", dovremmo essere nel tipico film natalizio con la famiglia allargata, fratelli che poco o nulla c'entrano l'uno con l'altro e fidanzati che creano problemi rovinando prati, entrando con l'auto nella sala da pranzo, uccidendo i pesci rossi e cosucce del genere.

una villa per due

Su Rai Premium alle 23 la commedia, davvero poco vista, “Una villa per due” di Fabrizio Costa con Neri Marcoré, Donatella Finocchiaro, Giuliana Lojodice, Giampaolo Morelli. Su Rai4 alle 23, 15 un altro di quei film cazzari di Nicolas Cage, “Primal – Istinto animale” di Nick Powell con Nicolas Cage, Famke Janssen, Kevin Durand, Michael Imperioli, LaMonica Garrett. Cielo alle 23, 15 insegue un altro film erotico-drammatico, “Celos – Gelosia” matarazzata di Vicente Aranda con Aitana Sánchez-Gijón, Daniel Giménez Cacho, María Botto, Luis Tosar.

i diari di angela

Fuori orario-Rai Tre alle 0, 35 passa al cinema d’autore con “I diari di Angela” diretto da Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi. Ricordo che non era affatto male, ma aveva bisogno di più storia, “Soap Opera”, ambiziosa commedia di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi, Ricky Memphis, Cristiana Capotondi, Diego Abatantuono, Chiara Francini, Cine 34 all’1. Ricordo che a Roma venne accolto in sala da qualche applauso e parecchi fischi. Eppure era sufficientemente strano, ben educato, ben costruito visivamente e recitato da buoni attori, ma non ha una scrittura così solida.

diego abatantuono chiara francini soap opera

Va detto, inoltre, che Genovesi ha un suo stile, cerca di imporre nelle sue commedie uno sguardo delicato, cinefilo, parecchio gay friendly lontano dalle battute pesanti e dalla ricerca di comicità a tutti i costi. E cura molto la recitazione di tutti. Chiara Francini qui, che interpreta una divetta da soap opera tv pazza per gli uomini in divisa, "Che bel pennacchio!" sbotta a Diego Abatantuono maresciallo dei carabinieri in alta uniforme, fa veramente ridere.

alessandro genovesi con il cast di soap opera

La bellissima Elisa Sednaoui, che interpreta l'ex fidanzata del suicida attorno al quale si muove la lieve storia del film, illumina ogni scena con la sua sola presenza e le luci giuste, anche se non riesce a nascondere una terribile zeppola mucciniana (bentornata!) e non ha un vero e proprio ruolo scritto in sceneggiatura. Bravi come sempre Fabio De Luigi e Ricky Memphis, amici del cuore che affrontano il primo l'abbandono della ex-ragazza per giunta incinta, Cristiana Capotondi, il secondo la nascita di un figlio e l’idea di essere gay.

soap opera

Forse un po’ più deboli Ale e Franz come coppia di gemelli etero-zigoti che si punzecchiano sempre. Certo, riconosco che nessuno sa dire come la Francini "Io detesto il casual!" o “Dio… quante emozioni!”. Rai4 all’1, 35 passa “Shadow”, grande action di Zhang Yimou con Chao Deng, Li Sun, Ryan Zheng, Xiaotong Guan, Jun Hu, Lei Wu, Qianyuan Wang. Chiudo con “Un americano a Parigi” di Vincente Minnelli con Gene Kelly, Leslie Caron, Oscar Levant, Nina Foch, Georges Guétary, Rete 4 alle 3, 15. Però…

