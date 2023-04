IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA OLTRE ALLE PRIME DUE PUNTATE DI “SUCCESSION”? VI CONSIGLIO UNA SERIE ASSOLUTAMENTE STREPITOSA SU AMAZON PRIME, "SWARM”, CIOÈ “LO SCIAME”, CHE PARTE DAI DELIRI DA CHAT DI UN GRUPPO DI FAN DI UNA CANTANTE POPOLARE E SCONFINA CON LA COSTRUZIONE DI UNA SERIAL KILLER CHE UCCIDE CHI HA DETTO BRUTTE COSE IN RETE SULLA MITICA NI’JAH - SU TUTTO, TRA ORGE, PALESTRE PER RICCHI BIANCHI, COMUNI FEMMINISTE, TRIONFA QUESTO ASSURDO PERSONAGGIO DELLA PROTAGONISTA DRE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

succession

Che vediamo stasera oltre alle prime due puntate di “Succession”? Vi consiglio una serie assolutamente strepitosa su Amazon prime, inoltre solo di sei puntate, quindi vedibile, o quasi, in una serata. “Swarm”, cioè “lo sciame”, che parte dai deliri da chat di un gruppo di fan di una cantante popolare e sconfina con la costruzione di una serial killer che uccide chi ha detto brutte cose in rete sulla mitica Ni’Jah.

swarm 6

La giovane e pericolosissima Dre, interpretata da una incredibile Dominique Fishback, già vista in “Judas and the Black Messiah”, “The Deuce” e a teatro in una piece dove interpretata ben 22 diversi personaggi, in ogni episodio si inventa un nome e un carattere diverso passando da uno stato all’altro d’America. Nella seconda puntata, ad esempio, diventa una spogliarellista alla ricerca di un certo Reggie.

swarm 3

Il tutto, infatti, sembra costruito per prendere a martellate sulla testa o eliminare gli haters di Ni’Jah, anche se, quando la vedrà la prima volta, la sua reazione sarà alquanto bizzarra. Non capiamo bene da cosa sia provocata tanta follia, ma certo deve molto alla dipendenza da cellulare, da una malsana costruzione di una sorellanza lesbo e dalla chat tossica. Nella quarta puntata, dove entra in una sorta di comune femminile, viene analizzata da una clamorosa Billie Eilish che ci racconta alla perfezione il percorso criminale e di follia della protagonista.

billie eilish in swarm 3

Ma, a differenza di tante serie costruite sui serial killer, va detto che questa folle Dre, che cambia nome, capelli, peso in ogni puntata, è talmente simpatica che non riusciamo a non fare il tifo per lei.

Ideata da Janine Nabers e Donald Glover, diretta da Glover assieme a Adamma Ebo, Ibra Ake e Stephen Glover, la serie ha molte affinità con “Watchmen” e “Atlanta”, scritte dalla stessa Nabers, soprattutto per la libertà che circola da puntata a puntata di non fissarsi sulle solite regolette da algoritmo. E su tutto, tra orge, palestre per ricchi bianchi, comuni femministe, trionfa questo assurdo personaggio melvilliano di Dre, in grado di cambiare completamente da puntata a puntata.

swarm 9 succession succession 3 SUCCESSION 12 succession swarm 1 swarm 2 swarm 8 swarm 4 swarm 5 swarm 7 billie eilish in swarm 1 swarm billie eilish in swarm 2 succession