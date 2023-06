IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA OLTRE ALLA TERZA PUNTATA DI THE IDOL CON LA SPERANZA CHE NON SIA COSÌ BRUTTA COME LE PRIME DUE? NON MI SEMBRA UNA GRAN GIORNATA - SU CINE 34 ALLE 21 TORNANO “LE COMICHE 2” - SO DI FARVI COSA GRADITA RICORDANDOVI “PIERINO MEDICO DELLA SAUB”, CINE 34 ALLE 0, 45 - ASPETTANDO UN FILM CON FRANCESCO NUTI, CHE NON ARRIVA E È DAVVERO UNA VERGOGNA, POTETE VEDERE IL BUFFO “ZITTI E MOSCA", MENTRE PER I NOSTALGICI DELLA COMMEDIA SEXY CI SAREBBE “LEZIONI PRIVATE”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

renato pozzetto paolo villaggio le comiche 2

Che vediamo stasera oltre alla terza puntata di The Idol con la speranza che non sia così brutta come le prime due (o forse è proprio quello che vogliamo)? Non mi sembra una gran giornata. Tornano “Le comiche 2” di Neri Parenti con Paolo Villaggio, Renato Pozzetto, Roberto Della Casa, Paul Müller, Loredana Romito, Cine 34 alle 21. Magari è più tranquillizante alle 21 del polpettone di Terrence Malick “The New World” con Colin Farrell, Christian Bale, Q'Orianka Kilcher, Jesse Borrego, Ben Chaplin.

un re per quattro regine

Confesso che fu vedendo quel film che mi venne qualche dubbio sulla grandezza, finora indiscussa di Malick. Esagerava parecchio e non la finiva più. “Un re per quattro regine” di Raoul Walsh con Clark Gable, Eleanor Parker, Jean Willes, Barbara Nichols, Jo Van Fleet, Rai Movie alle 21, malgrado uno sfavillante Technicolor in Cinemascope firmato dal geniale Lucien Ballard, che molto mi colpì quando era un cinéphile militante, non mi ha mai convinto del tutto. Forse perché è troppo teatrale, e Walsh non è adatto al cinema teatrale, e Clark Gable, qui anche produttore, è un filo dilagante.

bliss

Non a caso Gable produsse questo unico film dove è alla ricerca di 100 mila dollari in lingotti d’oro che solo una delle quattro ragazze del ranch dove si è fermato sa dove siano stati nascosti. Walsh girò ben tre finali e il pubblico delle preview scelse quello giusto. Bellissimo, a leggere le critiche, il lesbo-movie tedesco di Cielo alle 21, 15, “Bliss”, scritto e diretto due anni fa da Henrika Kull con Katharina Behrens, Adam Hoya, Malik Blumenthal, Jean-Luc Bubert, Eva Collé, Ian Hansen, dove due prostitute berlinesi si incontrano in un albergo e da lì nasce l’amore. Da vedere. Italia 1 alle 21, 20 presenta l’action violento “Fortress” diretto nel 2021 da James Cullen Bressack con Bruce Willis, Chad Michael Murray, Jesse Metcalfe, Shannen Doherty, Kelly Greyson. Niente di che.

bruce willis fortress

In seconda serata o fan del western classico ritroveranno il capolavoro di Edward Dmytryk “Ultima notte a Warlock”, tratto dal romanzo di culto di Oakley Hall “Warlock” con Henry Fonda, Anthony Quinn, Richard Widmark, Dorothy Malone, Dolores Michaels, Rai Movie alle 22, 40, dove Fonda, armato di due pistole dal calcio d’argento, è lo sceriffo-killer che rimette a posto le situazioni difficili, ma finisce poi per spadroneggiare troppo assieme al suo socio, e forse amante, Anthony Quinn, sofisticato partner che ha messo in piedi un locale. Dmytryk ha sempre detto che non si è mai reso conto del sottotesto gay. Non ci credo. Ha detto anche che Fonda era così veloce a estratte la sei colpi che dovevano rallentare l’azione al montaggio. Ci credo.

com e dura l avventura

Su Cine 34 alle 22, 50 torna il pasticciato “Com’è dura l’avventura” di Flavio Mogherini con Paolo Villaggio, Lino Banfi, Gastone Moschin, Alessandro Haber, Flavio Bucci. Fu un disastro di pubblico e di critica (“Com’è dura l’avventura del critico cinematogrfico quando gli fanno trovare sotto l’albero film del genere” scrisse Tullio Kezich). Nato da un copione scritto da Saverni e Bencivenni per la regia di Sergio Corbucci e la presenza di Tognazzi-Villaggio-Banfi, il film perde prima Corbucci, sostituito da Mogherini, e poi Tognazzi, sostituito da Moschin. Ma Villaggio e Banfi hanno troppi show per la tv da girare e mandano sul set in gran parte delle controfigure.

com e dura l avventura

Tutto si può rimontare e doppiare, è vero, ma il film viene fuori una cosa terribile e il pubblico non ci casca. Rimangono un paio di battute, “Io sono una persona che gira i mari di tutto il mondo, mi sono fatto un culo così…” dice Banfi prima di essere sodomizzato da uno sceicco, e “La lascio solo con l’animale mezz’oretta?” chiede Villaggio a Banfi vedendolo un po’ eccitato sul dorso di un cammello.

un poliziotto ancora in prova

Su Italia 1 alle 23, 25 avete l’action americano “Un poliziotto ancora in prova” diretto da Tim Story con Ice Cube, Kevin Hart, Tika Sumpter, Ken Jeong, Olivia Munn, Benjamin Bratt. Ha critiche terribile. Ovviamente. Delò tipo: “Potete fare un film migliore buttando la cinepresa in un lago”. Bello, molto angosciante, ma perfetto, “United 93” di Paul Greengrass con J. J. Johnson, Lewis Alsamari, Gary Commock, Trish Gates, Polly Adams, Cheyenne Jackson, Iris a mezzanotte in punto, ricostruzione perfetta, sembra, di quel che accadde su uno degli aerei dirottati l’11 settembre, che grazie alla rivolta dei passeggeri non andò contro le torri ma finì a schiantarsi a Shankville, in Pennsylvania.

alvaro vitali pierino medico della s.a.u.b

So di farvi cosa gradita ricordandovi “Pierino medico della SAUB” di Giuliano Carnimeo con Alvaro Vitali, Mario Carotenuto, Serena Bennato, Mario Feliciani, Giuseppe Ferrara, Cin e 34 alle 0, 45. Su Rai Movie alle 0, 50 trovate invece il western con indiani, anzi con Pierce Brosnan che fa il capo indiano “Grey Owl”, diretto da Richard Attenborough con Pierce Brosnan, Annie Galipeau, Graham Greene, Nathaniel Arcand. Bello, ma non quanto potrebbe essere, il thriller americano diretto da Neil Jordan “Greta” con Chloë Grace Moretz, Isabelle Huppert, Maika Monroe, Stephen Rea, Colm Feore, Cielo all’1, 45, dove una ragazza rimane vittima dei trucchi di quello che solo apparentemente sembra una cara signora francese. Non lo è.

alessandro benvenuti zitti e mosca

Aspettando un film con Francesco Nuti, che non arriva e è davvero una vergogna, potete vedere il buffo “Zitti e mosca” di Alessandro Benvenuti con Alessandro Benvenuti, Athina Cenci, Massimo Ghini, Alida Valli, Novello Novelli, che ruota attorno a una Festa dell?unità e al popolo toscano che la frequenta, Cione 34 alle 2, 10. Per i nostalgici della commedia sexy ci sarebbe “Lezioni private” di Vittorio De Sisti con Carroll Baker, Rosalino Cellamare in arte Ron, Leonora Fani, Renzo Montagnani, Leopoldo Trieste, Femi benussi, Carlo Giuffré. Rete 4 alle 2, 10.

lezioni private 3

Modellato su Malizia, con tanto di sceneggiatura di Sandro Parenzo, complicazioni gay e ambientazione emiliana anni ’50, fa incontrare un mito come Carrol Baker, nudissima come le nostre dive del genere, nei panni di una insegnante di piano, e un giovanissimo Ron, quando ancora si chiamava Rosalino Cellamare. A sostegno del genere intervengono per fortuna i più solidi Montagnani, Giuffré, Benussi. C’è pure lo scrittore americano Eugene Walter, amico di Fellini e Rota, come zio scozzese scombinato della Fani. Molto spinto per il tempo, con grande uso di foto porno, ricatti e la pesante presenza dell’omosessualità come fosse il male assoluto.

jesus rolls quintana e tornato

Rai Movie alle 2, 50 Presenta la commedia di Valeria Bruni Tedeschi “I villeggianti” con la stessa Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi, Valeria Golino, Riccardo Scamarcio. Anche divertente. Su Rai Due alle 3, 50 l’ormai già raro “Jesus Rolls - Quintana è tornato”, diretto da John Turturro con lo stesso John Turturro nel suo ruolo di “Il grande Lebowski”, Bobby Cannavale, Audrey Tautou, Susan Sarandon, Jon Hamm, Christopher Walken. Malgrado la simpatia dell’operazione, il film non funzionava per nulla. 20% di gradimento critico. Un film di amici.

gli ultimi giorni di pompei

Chiudo col glorioso “Gli ultimi giorni di Pompei” diretto nel 1935 da Ernest B. Schoedsack e Marion C. Cooper con Preston Foster, Basil Rathbone, David Holt, John Wood, Dorothy Wilson, Rai Movie alle 5. Credo di non averlo mai visto. Perbacco!.

