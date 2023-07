IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA ORFANI DI “THE IDOL”? SULLE PIATTAFORME AVETE BEN SEI FILM DEL DOCUMENTARISTA DI CULTO ULRICH SEIDL, DA “PARADISE: LIEBE”, DEDICATO ALLE VECCHIE EUROPEE CHE VANNO A RIMORCHIARE I RAGAZZI AFRICANI GIOVANI, A “IMPORT/EXPORT”, GRANDE FILM SULLE ESCORT DELL’EST - E IN CHIARO CHE VEDIAMO? IN PRIMA SERATA AVETE IL “KING KONG” DI PETER JACKSON E LA STORIA LESBO PROTOFEMMINISTA “LA BELLE SAISON” - IN SECONDA SERATA TROVATE IL DIVERTENTE “NE PARLIAMO LUNEDÌ”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

IDRIS ELBA Hijack.

Che vediamo stasera orfani di “The Idol”? Propongo di recuperare su Apple tv la serie “Hijack” con Idris Elba che si trova in mezzo a un dirottamento aereo e sembra l’unica che sappia cosa fare. Anche se non si capisce bene dove vuole arrivare. Purtroppo avete solo tre puntate su sette. Su Netflix però avete tutte le puntate della serie sudafricana “Fascino fatale” di Steven Pillemer, giallo-erotica, ieri prima in classifica come più vista.

paradise liebe 5

Su Mubi vi ricordo il sofisticato “Ritorno a Seoul” di Davy Choou, una serie di capolavori di Roberto Rossellini, da “L’amore” a “Germania anno zero”. Ma, soprattutto ben sei film del documentarista di culto Ulrich Seidl, da “Paradise: Liebe”, dedicato alle vecchie europee che vanno a rimorchiare i ragazzi africani giovani, a “In the Basement”, cioè le follie che si trovano nelle cantine degli austriaci, da “Import/Export”, grande film sulle escort dell’est a “Safari”, che rivela la natura assassina degli europei che vanno in Africa a massacrare animali.

il pesce innamorato 2

E in chiaro che vediamo? Mah… Si va da “Il pesce innamorato” di Leonardo Pieraccioni con Leonardo Pieraccioni, Yamila Diaz, Paolo Hendel, Gabriella Pession, Cine 34 alle 21, a “Defiance – I giorni del coraggio” di Edward Zwick con Daniel Craig, Liev Schreiber, Jamie Bell, George MacKay, Alexa Davalos, Mark Feuerstein, Iris alle 21, dove seguiamo le avventure di tre fratelli ebrei che scappano dalla Polonia e si uniscono all’esercito russo per combattere i tedeschi e aiutare altri ebrei in fuga.

naomi watts king kong 1

Su Canale 20 alle 21, 05 passa il “King Kong” di tre ore e sette minuti diretto da Peter Jackson con grande amore per la versione del 1933 con Naomi Watts nel ruolo che fu di Fay Wray, Jack Black, Adrien Brody, Jamie Bell, Kyle Chandler e Andy Serkis in doppio ruolo, quello di Lumpy the Cook e King Kong. All’epoca era impressionante. Molto bello. Su Rai Movie alle 21, 10 passa il tardo western antirazzista “Io sono Valdez” diretto dal regista teatrale Edwin Sherin alla sua opera prima, con Burt Lancaster, Frank Silvera, Susan Clark, Richard Jordan, Jon Cypher, Barton Heyman.

io sono valdez 1

In un primo tempo, quando la MGM comprò i diritti del romanzo di Elmore Leonard per farne un film, Burt Lancaster doveva essere solo produttore, Marlon Brando il protagonista e Sydney Pollack il regista. E infatti fece scrivere la sceneggiatura a David Rayfield. Ma quando il protagonista diventò lo stesso Burt Lancaster, la sceneggiatura venne interamente riscritta da Roland Kibbee. Lex Monson venne scelto da Lancaster tra gli attori afroamericani che abitavano al tempo a Roma. Aveva girato il folle “Violenza per una monaca” con Rosanna Schiaffino.

botte da prof 2

Su Canale 27 alle 21, 10 passa la commedia “Botte da prof.” Di Richie Keen con Charlie Day, Ice Cube, Christina Hendricks, JoAnna Garcia Swisher, Jillian Bell. Un po’ senza storia. Bruttino. Magari siete più interessati a “Al vertice della tensione” diretto da Phil Alden Robinson, tratto da Tom Clancy con Ben Affleck come agente Jack Ryan, Morgan Freeman, James Cromwell, Liev Schreiber, Bridget Moynahan, La 7 alle 21, 15, dove la missione di Jack Ryan è quella di impedire che scoppi una bomba nucleare piazzata dai terroristi nello stadio di Baltimora. Boom!

la belle saison. 1

Su Cielo alle 21, 15 avete una storia lesbo che nasce nella Parigi protofemminista del 1971, “La belle saison”, diretto da Catherine Corsini con la bellissima Cécile De France, Izia Higelin, Noémie Lvovsky, Kévin Azaïs, Patrice Tepasso. Non male. Rai 5 alle 21, 15 presenta il sofisticato documentario di Peter Stein “Sulle tracce di Goethe in Sicilia”. Non è certo lo stesso pubblico interessato a Goethe quello interessato a “The Fast and The Furious: Tokyo Drift” di Justin Lin con Lucas Black, Brandon Brendel, Zachery Ty Bryan, Daniel Booko, David V. Thomas, Italia 1 alle 21, 20.

leonardo pieraccioni maria grazia cucinotta i laureati

Passiamo alla seconda serata. Tempo di repliche con il western americano visto e rivisto “Appuntamento per una vendetta” di Burt Kennedy con Robert Mitchum, Angie Dickinson, David Carradine, Jack Kelly, Rai Movie alle 22, 45. O con “I laureati” di e con Leonardo Pieraccioni e con Rocco Papaleo, Gianmarco Tognazzi, Maria Grazia Cucinotta, Massimo Ceccherini, Cine 34 alle 22, 50. Tv8 alle 23, 15 presenta la commedia stravagante “Cambia la tua vita con un click” di Frank Coraci con Adam Sandler, Kate Beckinsale, Christopher Walken, David Hasselhoff, Henry Winkler, dove un inventore ha dato vita a un telecomando in grado di fermare il tempo, tornare indietro, andare avanti. Mah…

final destination 3

Su La7 alle 23, 25 passa il terrificante “City of Lies – L’ora della verità” di Brad Furman con Johnny Depp, Forest Whitaker, Toby Huss, Dayton Callie, Neil Brown Jr., Louis Herthum, dove un Johnny Depp mai così bolso in versione detective di Los Angeles cerca di scoprire gli assassini di due celebri rapper. Mai arrivato alla fine del film. Addormentato prima. Su Italia 1 alle 23, 35 trovate l’horror “Final Destination 3” del talentuoso James Wong con Mary Elizabeth Winstead, Ryan Merriman, Kris Lemche, Amanda Crew, Alexz Johnson.

ne parliamo lunedi' 4

Cine 34 alle 0, 45 si lancia sul divertente “Ne parliamo lunedì” di Luciano Odorisio con Andrea Roncato, Elena Sofia Ricci, Sebastiano Nardone, Francesco Scali, sorta di versione comedy de “Il postino suona sempre due volte”, con tanto di scopatona tra Roncato e Elena Sofia Ricci mezza nuda assolutamente memorabile. Rai 4 alle 2, 05 propone “Standoff – Punto morto” di Adam Alleca con Laurence Fishburne, Thomas Jane, John Tench, Laura de Carteret, Ted Atherton, Jim Watson, thrillerone dove si ritrovano un veterano di guerra vedovo che vive da solo in una fattoria, un’orfana in fuga e il killer che lei ha visto fin troppo bene uccidere un bel po’ di gente. Ovviamente l’orfana chiederà ospitalità e aiuto al vedovo. E lì cominceranno i guai.

cortesie per gli ospiti

Iris alle 2, 10 ci fa sognare con un film di alta classa di Paul Schrader, tratto da un romanzo di Ian McEwan sceneggiato da Harold Pinter, “Cortesie per gli ospiti” con Natasha Richardson, Rupert Everett, Christopher Walken, Helen Mirren. Tutto ambientato a Venezia, dove si incontrano i protagonisti. Imperdibile. Rai Due alle 2, 10 propone un film indiano con la protagonista che vuole parlare inglese, “Quando parla il cuore” di Gauri Shinde con Sridevi, Adil Hussain, Mehdi Nebbou, Priya Anand, Sulabha Deshpande, Sujatha Kumar.

leva lo diavolo tuo dal… convento 1

Rete 4 alle 2, 10 si lancia nel decamerotico irregolare con “Leva lo diavolo tuo dal … convento” di Franz Antel con Susanne Delberg alias Terri Tordai, Femi Benussi, Gabriele Tinti, Marika Mindzenthy, Sonja Jeannine, ma non è affatto un decamerone, In realtà si tratta solo del sesto e ultimo titolo della saga della Casta Susanna o Sexy Susan o Frau Wirtin con Teri Tordai protagonista che viene da noi travestita, con un titolo italiano assurdo.

leva lo diavolo tuo dal… convento 5

Tutto girato in un castello in Austria, come ricorda Femi Benussi nella sua intervista a “Cine 70”. “Mi sono ritrovata in albergo, con tutte queste ragazze, una cecoslovacca, una polacca e io slava. Pensavo che magari qualche parola l’avrei scambiata, e invece no! Una fatica per comunicare! (..) per un momento è venuto Gabriele Tinti, che è rimasto un giorno e poi se n’è andato”.

bello come un arcangelo

Si procede poi su Cine 34 alle 2, 35 con “Bello come un arcangelo” di Alfredo Giannetti con Lando Buzzanca, Orazio Orlando, Stella Carnacina, Paola Borboni. Ma vedo che su Rai Due alle 3, 50 passa lo spettacolare “L’odore della notte” di Claudio Caligari con Valerio Mastandrea, Alessia Fugardi, Giorgio Tirabassi, Francesca D'Aloja, cioè la storia della banda romana di poliziotti che ripulivano le ville e le case delle star. Ottimo Little Tony come Little Tony costretto da Marco Giallini a cantare, stonando, “Cuore matto”.

l orso di peluche

Chiuderei col noioso spionistico-bellico “Londra chiama Polo Nord” diretto da Duilio Coletti, scritto con Ennio De Concini con Curd Jürgens, Dawn Addams, Folco Lulli, René Deltgen, Philippe Hersent e il vero nazi Karl Haas come secondino, Rai Movie alle 5, se non scorgessi su Iris alle 5, 25 il terrificante “L’orso di peluche” di Jacques Deray con Alain Delon, una Francesca Dellera che all’epoca era la preferita di Berlusconi, Regina Bianchi, Paolo Bonacelli, Laure Killing, Martine Brochard, Mattia Sbragia, Claudia Pandolfi, Franco Interlenghi, Madeleine Robinson, giallo tratto da un racconto di Georges Simenon con Delon ricco ginecologo playboy che si ritrova accusato di omicidio. Produce la berlusconiana Canal +.

