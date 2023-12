IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA SULLE PIATTAFORME? - AVETE SU DISNEY+ LA SESTA PUNTATA (SU SETTE) DI “MURDER AT THE END OF THE WORLD” - SU NETFLIX È DA VEDERE LA NUOVA SERIE POLIZIESCA TUTTA AMBIENTATA A MARSIGLIA “PAX MASSILIA” O “BLOOD COAST" - IO DUE SERE FA MI SONO VISTO, FINALMENTE SENZA CENSURE L’EROTICO, “INTIMATE CONFESSIONS OF A CHINESE COURTESAN”/”AI NU”,SU MUBI. E’ IL FILM CHE CI VUOLE NELLA NOTTE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo oggi? Intanto, avete su Disney+ la sesta puntata (su sette totali) di “Murder at the End of the World” di Brit Marling con Emma Corrin e Clive Owen, mystery anticapitalista anti-newpatriarcato piuttosto buona, che ci mette in guardia sugli eccessi della tecnologia alla Elon Musk e dove personaggi alla Elon Musk diventano il male assoluto. Su Netflix, più vecchio tipo, è assolutamente da vedere la nuova serie poliziesca tutta ambientata a Marsiglia diretta da Olivier Marchal, il Don Siegel francese, “Pax Massilia” o “Blood Coast”, con Jeanne Goursaud, Nicolas Duvachelle, Tewfik Jallab. Bang! Bang! Andate sul sicuro.

Su Mubi trovate 14 perle anni ’70 del cinema violento di kung-fu e spade prodotto dai mitici Shaw Brothers. Imperdibile, come credo di avervi già detto, il capostipite, “5 dita di violenza”, che nel 1972 aprì la strada all’ondata di pollici d’acciaio, bulbi oculari strappati e botte da orbi che ricordiamo ancora con nostalgia, ma vanno visto anche i capolavori di Chang Cheh, o il favoloso “Le implacabili lame di rondine d’oro” del maestro King Hu.

Due sere fa mi sono visto finalmente senza censure l’erotico “Intimate Confessions of a Chinese Courtesan”/”Ai Nu” diretto nel 1972 dal prolifico Chor Yuen (125 film, è morto un anno fa) con Lily Ho, Hua Yueh, Betty Pei Ti. È l’unico titolo erotico dei 14 presentati su Mubi, peraltro molto spinto, dedicato all’iniziazione di una ragazza povera, Ai Nu, per nulla disposta a cedere, in un bordello tenuto dalla terribile Lady Chun, fra clienti mostruosi di ogni tipo.

Mettiamoci anche che Lady Chun, lesbica, vuole la ragazza a tutti i costi, ma la offre, in quanto vergine a un gruppo di ricchi depravati. Ci sarà una vendetta, dei morti, un detective. E’ il film che ci vuole nella notte. Ma tutto il blocco dei film di kung-fu funziona bene anche per capire meglio i furti creativi di Quentin Tarantino.

