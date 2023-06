IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA SULLE PIATTAFORME? HO PROVATO A VEDERE SENZA CAPIRCI MOLTO LA PRIMA PUNTATA DI “SECRET INVASION”, SERIE DELLA MARVEL SU DISNEY +, CON SAMUEL L. JACKSON CHE COMBATTE GLI SKRULL, ALIENI RIVOLUZIONARI CHE VOGLIONO DISTRUGGERE LA TERRA - SU AMAZON VI POSSO CONSIGLIARE UN FILM MAI ARRIVATO IN ITALIA, IL SENSUAL THRILLER, GIRATO CON GRANDE ELEGANZA, “STARS AT NOON”, CON MARGARET QUALLEY E JOE ALWYN CHE SCOPANO DALL’INIZIO ALLA FINE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

secret invasion 5

Che vediamo stasera? Devo dire che ho provato a vedere senza capirci molto la prima puntata di “Secret Invasion”, serie kolossal della Marvel su Disney + diretta da Ali Salin con Samuel L. Jackson che torna a vestire i panni di Nick Fury per combattere gli Skrull cattivi, alieni rivoluzionari che hanno come missione quella di distruggere la terra provocando una bella guerra atomica tra Russia e America.

secret invasion 6

Ovviamente Nick Fury non se la vede solo con gli Skrull, che non sono per nulla belli, anzi fanno anche un po’ schifo, ma anche con il controspionaggio russo, al comando addirittura di Olivia Colman nei panni di Sonya, che si permette divertenti battute sul vedere un afro-americano per le strade di Mosca.

titoli di apertura di secret invasion creati con l intelligenza artificiale 1

“Mi sono detta o è Nick Fury o il fantasma di Paul Robeson” – “Mi sarebbe piaciuto ascoltare Ol’ Man River”. In questa prima puntata (l’unica che potete vedere di sei) c’è un po’ di tutto. Martin Freeman in una bellissima sequenza pre-titoli, Emilia Clarke, skrull che combatte dalla parte sbagliata e ha rubato un bel po’ di bombe per la causa. Aspettiamo le altre puntate. Mi sembra ricca e ben fatta. Ma evidentemente non basta.

stars at noon 8

Su Amazon vi posso consigliare un film mai arrivato in Italia, malgrado avesse vinto un anno fa il Grand Prix della Giuria al Festival di Cannes, il sensual thriller “Stars at Noon” diretto da Claire Denis, tratto da un romanzo di Denis Johnson, con una stupenda Margaret Qualley e Joe Alwyn che scopano dall’inizio alla fine in un Nicaragua torrido, piovoso e pieno di spie e di misteriosi personaggi pronti a farti secco.

stars at noon 9

La Trish di Margaret Qualley è un finta- giornalista americana che esagera con il rum, il sesso e l’impegno politico in un momento non particolarmente adatto, viste le imminenti elezioni che vedono americani e politici di destra cercare di prendere il potere. Sopravvive scopando sia un viceministro vecchio dal pisello moscio (lo dice lei) e con un subtenente barbuto ma ben più dotato, Nick Romano, che ne è parecchio infatuato ma non abbastanza da fargli rendere il passaporto per tornare a casa, quando incontra un misterioso inglese biondo e belloccio, Joe Alwyn, che non capiremo bene fino alla fine davvero che lavoro faccia.

stars at noon 6

Nasce un amore dilagante, in mezzo a fiumi di rum, e i due vanno avanti scopando e bevendo, bevendo e scopando nascondendosi dai cattivi che li inseguono. Quando entra in scena un uomo della Cia, Benny Safdie, uno dei fratelli Safdie, almeno riusciamo a capire qualcosa, cioè che è un film politico su come gli americani appoggino i regimi non democratici in sudamerica, ma ormai i due protagonisti inziano a cpire quanto sia tossica la loro relazione e pericoloso il momento. “Così ci fari ammazzare”, dice l’inglese a Trish.

stars at noon 5

Le dice anche quello che le dicono tutti fin dall’inizio, cioè che è una troia. Ma attorno a questo geniale e fascinoso personaggio di bitch tutto sesso e rum e attorno alla grazia di Margaret Qualley, attrice del momento, ruota tutto il vero interesse del film, languido noir ultraintellettuale, girato con grande eleganza da Claire Denis. Lo trovate a pagamento (4,99 euro) su Amazon.

stars at noon 7

