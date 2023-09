IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA SULLE PIATTAFORME? INTANTO VI RICORDO CHE “VERA", CHE TROVATE SU MUBI, È STATO APPENA SCELTO COME CANDIDATO AUSTRIACO PER GLI OSCAR COME MIGLIOR FILM STRANIERO - SEMPRE SU MUBI TROVATE LO SVITATISSIMO“THE CHAMBERMAID LYNN”, CON UNA CAMERIERA D’ALBERGO DALLA SESSUALITÀ COMPLESSA CHE TROVA LA DONNA DELLA SUA VITA IN UNA DOMINATRICE CON FRUSTA E MANETTE, COME VI CONSIGLIO, SEMPRE SU MUBI “BEGINNING”, CHE HA FATTO IMPAZZIRE LUCA GUADAGNINO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Intanto vi ricordo che “Vera” di Tizza Covi e Rainer Frimmel, che trovate da qualche giorno su Mubi, non un documentario, ma un film su e con Vera Gemma, è stato appena scelto come candidato austriaco per gli Oscar come miglior film straniero. Certo, adesso è da vedere se finirà tra i cinque finalisti, e non è facile. Ma non possiamo che esserne contenti. Anche se da quando il film è uscito a Venezia un anno fa, malgrado ben due premi, regia e interpretazione, nessun regista italiano ha ancora chiamato Vera come attrice per un film. A parte Abel Ferrara che non è italiano, che la vuole in coppia con Asia.

Sempre su Mubi trovate un bel po’ di film svitati e svitatissimi, come “The Chambermaid Lynn” di Ingo Haeb, che mi è particolarmente piaciuto, con Vicky Krieps cameriera d’albergo dalla sessualità complessa. Fa del sesso orale con il suo capo diretto, brutto e ciccione, ma soprattutto si piazza sotto al letto dei clienti per sentire cosa fanno. Ognuno gode come può. Fino a quando, sempre spiando i clienti, trova la donna della sua vita in una dominatrice con frusta e manette, la dura Lena Lauzemis. Scatta l’amore, anche se a 200 euro a incontro. Poi va a trovare la mamma malata e le regala un gatto. Sotto al letto. Ve lo consiglio.

Come vi consiglio, sempre su Mubi, la bellissima opera prima tutta in 35 mm della georgiana Dea Kulumbegashvili, “Beginning”, che ha fatto impazzire Luca Guadagnino che le ha date tutti i premi possibili due anni fa al Festival di San Sebastian e le ha prodotto il suo secondo film, ora al montaggio. Su Mubi trovate anche ben tre film, praticamente tutti, credo, della greca Athina Rachel Tsangari, quella di “Attenberg”, ma anche "Sibyl" di Justine TRiet, la regista di “Anatomia di una caduta”, che ha vinto Cannes lo scorso maggio, “Zama” di Lucretia Marcel, ma anche il favoloso “Festen” di Thomas Vinterberg, che mi sa che me lo rivedo, e l’ottimo “L.A.Confidential” con Kevin Spacey, Kim Basinger e Danny De Vito di Curtis Hanson in versione originale.

