IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA SULLE PIATTAFORME? AVETE GIÀ VISTO “NUOVO OLIMPO” SU NETFLIX? E’ IL FILM PIÙ SENTIMENTALE DELL’ANNO E IL FATTO CHE SIA UNA STORIA D’AMORE FRA UOMINI, FINALMENTE, NON CONTA ASSOLUTAMENTE NULLA - NON PERDETEVI IL CORTO DI PEDRO ALMODOVAR SUI DUE COWBOY GAY “STRANGE WAY OF LIFE” SU MUBI. FAVOLOSO - SU AMAZON TROVATE L’HORROR DEMENZIALE “WINNIE THE POOH SANGUE E MIELE”, COL POVERO ORSETTO DIVENTATO UN SERIAL KILLER E IL FOLLE “TANK GIRL”... - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

nuovo olimpo 5

Avete già visto “Nuovo Olimpo” di Ferzan Ozpetek su Netflix? E’ il film più sentimentale dell’anno e il fatto che sia un film d’amore fra uomini, finalmente, non conta assolutamente nulla. O, almeno, conta solo nella libertà di poter scrivere una storia d’amore senza il problema che hanno oggi i film con personaggi etero, cioè le pippe e superpippe sui rapporti tossici fra maschi e femmine. Che palle… Quindi, il fatto incredibile è che ci godiamo il film esattamente come fosse una commedia sentimentale di Leo McCarey.

strange way of life di pedro almodovar 13

Non perdetevi, inoltre, il corto di Pedro Almodovar sui due cowboy gay Pedro Pascal e Ethan Hawk “Strange Way of Life” su Mubi. Favoloso. Su Netflix ho trovato fantastico il revenge movie coreano al femminile “Ballerina” scritto e diretto da Lee Chung-hyeon con Jeon Jong-seo. In pratica è “John Wick incontra Kill Bill” leggo tra i commenti critici più esaltanti. Su Amazon trovate, a pagamento, sia il nuovissimo “The Nun 2”, sia “Assassino a Venezia” di e con Kenneth Branagh che stava in sala fino all’altroieri. Ma trovate pure “Tartarughe Ninja Caos Mutante” diretto da Jeff Rowe e Kyler Spears e scritto da Seth Rogen e Evan Goldberg, altro film considerato da ultravedere dalla critica, 96% di gradimento.

winnie the pooh sangue e miele 4

E di gran divertimento per tutti, ma soprattutto per i vecchi fans delle Tartarughe Ninja. L’horror demenziale “Winnie the Pooh Sangue e miele” diretto da Rhys Frake-Waterfield, col povero orsetto diventato un serial killer, lo trovate gratis su Amazon, è considerato una autentica monnezza. Attenzione. Solo per questo so bene che lo vedrete. Come vedrete il folle “Tank Girl”, comic-book action fuori di testa diretto nel 1985 da Rachel Talalay con Lory Petty, Malcolm McDowell, Naomi Watts non ancora famosa, che è stato appena rieditato in America in sala e qui lo trovate su Amazon (no, non pagate). Non è mai stato molto amato, ma leggo che ha una supervisione musicale “kick-ass” di Courtney Love e una favolosa production design di Catherine Hardwicke. Da non perdere assolutamente.

tank girl 4

Su Paramount mi sono visto, su indicazione di Michele Anselmi, il vecchio “Salvate la tigre” (“Save the Tiger”) diretto nel 1972 da Jogn Avildsen subito dopo “La guerra privata del cittadino Joe” (che non so dove trovare), scritto da Syteve Shagan e interpretato magistralmente da Jack Lemmon, che venne premiato con l’Oscar. Il film, costruito nell’arco di 24 ore, è il ritratto della giornata di un veterano della Seconda Guerra Mondiale, Lemmon, che ha combattuto a Anzio e ancora ricorda i compagni morti e si muove in una Los Angeles indifferente (una ragazza gli chiede stupita: Ma quando mai abbiamo combattuto gli italiani?) dove deve trovare il modo di salvare la sua fabbrica di abiti un po’ cheap e ben 72 posti di lavoro scegliendo tra un prestito capestro con la mafia e una truffa con le assicurazioni.

salvate la tigre 4

Ma è depresso, triste, e seguita solo a ricordare con affetto vecchi giocatori di baseball, jazzisti, film di un’altra epoca. C’è una sequenza memorabile dove assieme a una ragazza hippy ventenne iniziano a ricordare i grandi eroi della loro vita… Imperdibile. Lemmon lo fece vedere al montaggio a Billy Wilder che gli suggerì il taglio, fondamentale, di una scena per rendere il personaggio più simpatico. E vinse l’Oscar.

