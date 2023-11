IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA SULLE PIATTAFORME? SE AMATE I FILM DI GUERRA E LE TARANTINATE ASSURDE ANNI ’80 DOVETE ASSOLUTAMENTE VEDERE SU AMAZON “SISU" SU UN CERCATORE D’ORO CHE IN LAPPONIA NEL 1944, DOPO AVER TROVATO IL METALLO NOBILE, SI SCONTRA CON UN ESERCITO DI NAZISTI CHE GLIELO VUOLE PORTARE VIA - IL FILM È DI GRANDE DIVERTIMENTO, PURO GRINDHOUSE SHOW, UN DELIRIO DI AZIONE E IRONIA PER LO SPETTATORE PIÙ SMALIZIATO. MA POI, QUANDO MAI AVETE VISTO UN WAR MOVIE LAPPONE? - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

sisu 4

Fermi tutti. Se amate i film di guerra finlandesi e le tarantinate assurde anni ’80 dovete assolutamente vedere su Amazon l’incredibile “Sisu” diretto da Jalmari Helander, al suo terzo film, segnalatissimo dalla critica internazionale (94% di gradimento su Rotten Tomatoes) con il torvo e barbuto Jorma Tommila nella parte di un cercatore d’oro che in Lapponia nel 1944, dopo aver trovato l’oro, si scontra con un esercito di cattivissimi nazisti invasori che glielo vogliono portare via e stecchirlo secco in mezzo alla strada. Capirai.

sisu 3

Non sanno che il barbuto cercatore d’oro non solo è una sorta di super Rambo che ha già ucciso 300 soldati russi che gli avevano trucidato la moglie e i figli, e infatti lo chiamano Kashoi, l’immortale, come Ciro Di Marzio, ma possiede quel non so che chiamato in lapponese Sisu, da cui il titolo, che è la rabbia che viene a uno quando proprio je rode je rode je rode. Siccome i nazisti, oltre a bruciare le città finlandese, a impiccare la gente per strada, a rapire le donne, cercano non solo di rubare l’oro al nostro eroe ma, soprattutto, di uccidergli il cagnolino (non si fa, su), riceveranno pan per focaccia.

sisu 2

Al barbuto eroe gli fanno di tutto, gli sparano una marea di colpi che si toglie uno alla volta con il coltellaccio, cercano di farlo esplodere in un campo minato, lo impiccano a un palo, ma ovviamente resiste agganciandosi a un chiodone punzuto che si conficca nel piede. Da parte sua si dà fuoco e poi entra in acqua per non ricomparire per non so quanto tempo e lì fa fuori altre tre nazisti in versione subacquea. Il meglio è quando col piccone da cercatore d’oro si attacca a un aereo in volo e poi entra aprendolo come fosse una scatola di tonno. Il film è di grande divertimento, puro Grindhouse show, perché è da subito proprio quello che volevamo vedere, cioè un delirio di azione e ironia per lo spettatore più smaliziato. Ma poi, quando mai avete visto un war movie lappone?

il codice del crimine 6

Mi sembra non male, ho visto una sola puntata, la nuova serie di gangster e di bande criminali brasiliane “Il codice del crimine”, che traduce il titolo originale “DNA do crime”, diretta e ideata da Heitor Dhalia con Maeve Jinkins, Romulo Braga e Thomas Aquino, lanciata su Netflix come la più ricca serie brasiliana mai realizzata. Se vedete la prima puntata vi rendete conto del tipo di serie che avere davanti, con spreco di tutto, macchine, criminali, sparatorie, armi assurde. Bang Bang Tutto si svolge al confine tra Brasile e Paraguay, con le bande brasiliane che scorrazzano in Paraguay facendo quello che vogliono.

il codice del crimine 1

La polizia indaga su una rapina spettacolare dove è rimasto ucciso un federale. I protagonisti sono una coppia di poliziotti esaltati, certo Benicio interpretato da Romulo Braga, che ha un conto personale da regolare con il capo dei cattivi, e la poliziotta intraprendente Suellen di Maeve Jinkins. Niente di esaltante davvero, ma una buona serie.

