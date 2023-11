IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA SULLE PIATTAFORME? TANTO LO SO CHE SIETE IN FISSA PER “UNICA”. SUI SOCIAL LE DONNE STANNO RIGOROSAMENTE TUTTE DALLA PARTE DI ILARY BLASI, E MASSACRANO TOTTI BOLLANDOLO DI “RATTO MISOGINO” – I POCHI MASCHI CHE NE SCRIVONO SONO TUTTI FEDELISSIMI DEL CAPITANO MA LA GUERRA DEI SESSI È TOTALE - SE VI AVANZA TEMPO, POSSO CONSIGLIARVI LA TRISTISSIMA SERIE SULLA FAMIGLIA FRANK NELLA BERLINO OCCUPATA DAI NAZISTI, “A SMALL LIGHT”, SU DISNEY+… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Tanto lo so che siete ormai in fissa per “Unica”, la docu-confessione di Ilary Blasi sulla sua separazione da Totti. Leggo cose di ogni tipo, ma sui social le donne stanno rigorosamente tutte dalla parte di Ilary, esaltando lei, “Ilary sei una donna immensa, regina sei e regina di Roma rimani”, e massacrano lui bollandolo di “ratto misogino”. Parecchie la buttano sul femminismo, “Alla fine della fiera, un'altra banale storia di patriarcato”.

I pochi maschi che ne scrivono sono tutti fedelissimi del Capitano e non troppo in forma con l’italiano, “L’unica vittima è lui non #ilary, alla fine la verità uscirà e lei farà la fine della cacciotara che è sempre stata… è stata lei a rovinargli la vita” o “Io so de un idea … che il caffè se pia al bar!” Ma la guerra dei sessi è totale. Mi dispiace. Ma è così. Nessun maschio riesce a stare dalla parte di Ilary e viceversa.

Se vi avanza tempo, posso consigliarvi la tristissima serie sulla famiglia Frank nella Berlino occupata dai nazisti, “A Small Light”, che ha appena vinto il Gotham Award 2023 per le serie sopra i 40 minuti a puntata e trovate su Disney+ cliccando su National Geographic. E vi consiglio, sempre su Disney+ la bella serie eco-mystery appena uscita “A Murder at the End of the World”, creata e diretta da Brit Marling e Zal Batmanglij con Emma Corrin, già giovane Lady Diana in “The Crown”, Clive Owen,, Harris Dickinson, Alice Braga e Brit Marling, ambientata nella freddissima Alaska, dove un miliardario alla Elon Musk, interpretato da Clive Owen, ha invitato i maggiori geni creativi del momento da tutto il mondo per studiare grandi novità che potrebbero salvare il mondo dalla crisi climatica.

Essendo, in fondo, un giallo alla Agatha Christie, arriva un morto, poi un altro… E per fortuna che c’è una giovanissima investigatrice, Emma Corrin, a indagare. Ricco, elegante, benissimo fotografato, con ottimi attori (c’è anche Joan Chen), arrivato alla quarta puntata, anche se annacqua un po’ il brodo con flash back del tutto inutile (altrimenti come arrivi a otto puntate?), devo dire che me lo sto guardando con interesse.

