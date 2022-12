IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA AL POSTO DI OLANDA – ARGENTINA? - VI PROPONGO “LA STRANA COPPIA”, STREPITOSA COMMEDIA DIRETTA PER IL CINEMA NEL 1968 DA GENE SAKS CON WALTER MATTHAU E JACK LEMMON - ALLE 21,20 AVETE UN BELLISSIMO NOIR SEXY, INTITOLATO “AMANTES” DIRETTO DA VICENTE ARANDA - IN SECONDA SERATA TORNA CARLO VERDONE CON “STASERA A CASA DI ALICE” CON ORNELLA MUTI, SERGIO CASTELLITTO, YVONNE SCIÒ E AVETE ANCHE IL PIUTTOSTO BELLO “BEAUTIFUL BOY” CON THIMOTHÉE CHAMELET IN PREDA ALLA DROGA… - VIDEO

jack lemmonn walter matthay la strana coppia

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? In chiaro, al posto di Olanda – Argentina, sì vabbé…, vi propongo “La strana coppia”, Tv2000 alle 20, 55, strepitosa commedia di Neil Simon diretta per il cinema nel 1968 da Gene Saks con una coppia meravigliosa come Walter Matthau e Jack Lemmon al loro secondo film insieme dopo “Non per soldi ma per denaro” di Billy Wilder nel 1966. Perché non venne chiamato Billy Wilder come regista? Perché il trio Lemmon-Matthau-Wilder sarebbe costato alla Paramount 3 milioni di dollari e il 50% dei diritti.

la strana coppia

Come uscì Wilder se la cavarono con 1 milione e un 10% a Lemmon, che era il più famoso, e 300 mila dollari a Matthau. Simon aveva scritto la commedia nel 1965 ispirandosi a quando il suo amico Mel Brooks, appena divorziato dalla moglie, andò a vivere con un amico. Matthau da subito chiese a Simon di fargli interpretare Oscar e non il personaggio di Felix, troppo simile a lui. Simon non cedette, gli disse di farlo nella commedia di qualcun altro, non nella sua.

la strana coppia

Felix era cucito su Matthau. Oscar venne interpretato sulle scene da Art Carney, che non aveva abbastanza peso per il cinema. Così si tentò di ricostruire la coppia con Lemmon ideata già da Billy Wilder. Gene Saks non è Wilder, ma il film fu lo stesso un successo strepitoso, il secondo maggiore incasso della Paramount al tempo dopo “I dieci comandamenti” di Cecil B. De Mille.

le comiche

Su Cine 34 alle 21 avete invece la coppia Villaggio – Pozzetto in “Le comiche” di Neri Parenti, e su Iris alle 21 un vecchio film di e con Clint Eastwood, “Gunny” con Marsha Mason, Mario Van Peebles, Everett McGill, Bo Svenson. Chi se lo ricorda più? Mi sembra più interessante il fantascientifico di Lee Tamahori “Next”, tratto da un romanzo di Philip K. Dick, “The Golden Man”, con Nicolas Cage che vede il futuro, e un bellissimo cast, Julianne Moore, Jessica Biel, Thomas Kretschmann, Tory Kittles e Peter Falk nel ruolo di Irv.

babe va in citta. 2

Leggo che è molto buono “Ben Is Back”, scritto e diretto nel 2018 da Peter Hedges con Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance, Rai Movie 21, 10, dove un diciannovenne tossico in cura per disintossicarsi, Lucas Hedge, torna la vigilia di Natale dalla mamma, Julia Roberts, e non si sa se riuscirà a rimanere pulito o no. Su Canale 27 alle 21, 10 c’è il mio maialino preferito, dopo Porky della Warner Bros, Babe in “Babe va in città” di George Miller con Magda Szubanski, James Cromwell, Mary Stein, Mickey Roone.

l’alba dei morti viventi

Come facesse George Miller a dirigere sia i film di Babe che quelli di Mad Max rimane un grosso mistero. Imperdibile per i ragazzacci che amano gli zombi “L’alba dei morti viventi” opera prima di Zack Snyder, girato prima di “300”, scritto da James Gunn e remake più o meno preciso del film di Romero del 1978, con Sarah Polley, Ving Rhames, Jake Weber, Mekhi Phifer, Ty Burrell, e ben tre reduci dal vecchio film, Ken Foree, Scott H. Reiniger e Tom Savini, Mediaset Italia 2 alle 21, 15. Occhio a "The Man Comes Around" by Johnny Cash.

beppe fiorello pierfrancesco favino chi m’ha visto

Magari stasera funzionerà la commedia “Chi m’ha visto?” di Alessandro Pondi con Pierfrancesco Favino non ancora esploso come star, Beppe Fiorello, Mariela Garriga, Dino Abbrescia, Rai Tre alle 21, 20. La storia è quella di un cantante un po’ sfigato del profondo sud, zona Apulia Film Commission (ovvio) che cerca di farsi notare scomparendo proprio alla “Chi l’ha visto?”. Non funzionò (il film).

vi presento i nostri

Su Italia 1 alle 21, 20 si dovrebbe ridere con la commedia familiare “Vi presento i nostri” diretto stavolta da Paul Weitz, e non da Jay Roach, con Ben Stiller, Robert De Niro, Teri Polo, Dustin Hoffman, Jessica Alba, Harvey Keitel. Gran bel cast. Quando De Niro vinse il premio alla carriera ai Golden Globes disse testualmente: "Sono stato molto, molto commosso e gratificato quando avete fatto l'annuncio del premio due mesi fa, ben prima che qualcuno avesse la possibilità di vedere “Vi presento i nostri".

amantes

Su Cielo alle 21, 20 avete un bellissimo noir molto sexy, tratto da un vero fatto di cronaca spagnola del 1949 avvenuto a Burgos, noto come “El Crimen de Le Canal”, intitolato “Amantes” diretto da Vicente Aranda con Victoria Abril, Jorge Sanz, Maribel Verdù, Enrique Cerro, dove negli anni ’50, nella Spagna franchista, un giovane militare, già fidanzato con Maribel Verdu, cade nelle spire della sua focosa padrona di casa, vedova inconsolabile, Victoria Abril, favolosa. La lotta è fra le due donne, fortissime e bellissime.

amantes 2

L’uomo è un pupazzo nelle mani di entrambe. La Abril vinse anche il premio come Migliore Attrice a Berlino nel 1991 e il film vinse il premio Goya, l’Oscar spagnolo. La stessa Abril si è inventata la scena di sesso con il fazzoletto che fece scalpore al tempo. No, non ve la spiego.

storia di nilde

Su Rai Premium alle 21, 25 avete Anna Foglietta che fa Nilde Iotti in “Storia di Nilde” di Emanuele Imbucci con Francesco Colella, Linda Caridi, Vincenzo Amato, Astrid Meloni. Da vedere assolutamente. Deve essere un incredibile film stracult.

stasera a casa di alice 1

In seconda serata torna Carlo Verdone con “Stasera a casa di Alice” con Ornella Muti, Sergio Castellitto, Yvonne Sciò, Cine 34 alle 22, 50. Era piuttosto bello “Beautiful Boy” del belga Felix Van Groeningen con Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney, Amy Ryan, Kaitlyn Dever, Timothy Hutton, Rai Movie alle 22, 55. Si piange per la triste sorte di Thimothée Chamelet, star delle ragazzine (e dei ragazzini), in versione bello e dannato, in preda alla droga.

beautiful boy

Il personaggio di Thimothée Chamelet avrebbe tutto dalla vita. Un padre, Steve Carell, giornalista affermato di “Rolling Stones” e “The New York Times” che vive a San Francisco, una madre bionda, Amy Ryan, che vive a Los Angeles in una villa con piscina. Una matrigna simpatica, Maura Tierney, che gli ha sfornato due fratellini biondi. A scuola va benissimo, tutti i college lo vogliono, ma lui si fa dalla mattina alla sera di qualsiasi droga trovi, dalla cocaina al Crystal Meth, e non riesce proprio a smettere.

BEAUTIFUL BOY

Eppure il padre lo ha cresciuto bene, pieno di amore e di rispetto, gli ha pure fatto sentire i dischi di John Zorn. E i fratellini biondi sono un’amore. E lui, come spiega il titolo, è un beautiful boy adorato da tutti. Ma si fa di pere senza interruzione sognando Bukowski al ritmo di una colonna sonora ultratossica e magistrale che va dai Nirvana ai Sigur Ros, dai Massive Attack a Tim Buckley. Inutilmente il padre cerca di capire dove ha sbagliato. Magari è troppo radical chic, è un po’ soffocante. Magari il divorzio non è stato vissuto bene dal ragazzo. Ma lui non riesce a uscirne. E magari l’idea che viene fuori è che l’educazione dei genitori, scarsa, alta, media, non conta niente rispetto al precipitare nella droga.

passione violenta

Cielo alle 23, 20 presenta un altro film di Vicente Aranda, un altro noir sexy girato nel 1984, “Passione violenta”, ma è più bello il titolo originale, “Fanny Pelopaja”, con Fanny Cottençon, Bruno Cremer, Ian Sera, Francisco Algora. La bella e caliente ladra Fanny, cioè Fanny Cottencon, cerca di vendicarsi del brutale poliziotto Gallego, il grande Bruno Cremer, che non solo l’ha incastrata, ma l’ha pure violentata e le ha spaccato i denti.

johnny english colpisce ancora 2

Progetto di massacrarlo ora che è stato buttato fuori dalla polizia. Ma tra i due si instaura un bel rapporto sado-maso. Pieno di nudi a buffo. Su Italia 1 avete il divertente “Johnny English colpisce ancora” di David Kerr con Rowan Atkinson, Ben Miller, Emma Thompson, Jake Lacy, Olga Kurylenko. Meglio il documentario su Miles David, cioè “Miles Davis: Birth of the Cool” di Stanley Nelson, Rai 5 alle 23, 40.

assassinio sull orient express 2

Su Rete 4 alle 0, 50 torna il vecchio, ma sempre godibile “Assassinio sull’Orient Express” di Sidney Lumet con Albert Finney come Hercule Poirot, Ingrid Bergman, Lauren Bacall, Martin Balsam, Jean-Pierre Cassel, Jacqueline Bisset, John Gielgud, Anthony Perkins, Michael York, ERichard Widmark. Castone, eh? Scritto da Paul Dehn e, sgretamentem rivisto da Anthony Shaffer. Su Cine 34 all’1, 10 arriva finalmente un film adatto alla serata calcistica, il fondamentale “Mezzo destro, mezzo sinistro: 2 calciatori senza pallone” di Sergio Martino con Gigi Sammarchi, Andrea Roncato, Milena Vukotic, Leo Gullotta, Silvio Spaccesi. Divertente.

mezzo destro, mezzo sinistro due calciatori senza un pallone

Rai Tre all’1, 40 fa partire finalmente il cineclub di Fuori Orario con un bell’omaggio a Jean-Marie Straub con “Dalla nube alla resistenza”, tratto da sei dei ventisette "Dialoghi con Leucò" e da "La luna e i falò" di Cesare Pavese, con Olimpia Carlisi, Guido Lombardi, Gino Felici, Lori Pelosini, seguito alle 3, 20 dall’altrettanto fondamentale “Troppo presto, troppo tardi”, girato da Straub e da Daniele Huillet nel 1981 e alle 5 da “Proposta in quattro parti”, girato nel 1985.

shango, una pistola infallibile

Per i fan dello spaghetti western segnalo “Shango, una pistola infallibile” di Edoardo Mulargia con Anthony Steffen, Eduardo Fajardo, e il piccolo Giusva Fioravanti, prima di diventare terrorista nero. Per Mario Bianchi, allora aiuto regista, il protagonista, Anthony Steffen, “si atteggiava a divo, si sentiva un po’ Clint Eastwood... (..) era uno di quelli che ci metteva tre ore per mettere la barbetta finta, mezz’ora per il cappello e, per carità, faceva pure bene, però era uno che se la tirava un po’...” (da “Cinema 70”).

come ti rapisco il pupo

Il film non vanta grande critica positiva né un culto particolare, ma Alex Cox ne rivela, pur dentro un contesto di western molto povero e di personaggi e situazioni convenzionali, “un’aurea non realistica, strana anche per un western italiano”.

Su Cine 34 alle 3, 35 avete “Come ti rapisco il pupo” di Lucio De Caro con Walter Chiari, Stefania Casini, Umberto Smaila, Teo Teocoli, Massimo Boldi, Franca Valeri, Felice Andreasi, musiche di Enzo Jannacci. In pratica è la storia di un giallo di Donald E. Westlake in versione Derby, cioè con gli attori giovani emergenti del cabaret milanese. Non ha grande status.

il tesoro di vera cruz 1

Chiudo tutto col noir di Don Siegel “Il tesoro di Vera Cruz” su Rai Movie alle 5 con un grande Robert Mitchum, la bellissima Jane Greer, William Bendix, Ramon Novarro. Visto un secolo fa a Genova al Filmstory, grande cineclub che ci invidiava tutta Italia, pieno di copie che giravano solo a Genova perché erano quelle conservate dalle navi di crociera. Pensa un po’.

