IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA PRIMA DI ESSERE TRAVOLTI DAL CALDO E ADDORMENTATI SUL DIVANO TROVARE ECCITANTE ANCHE UN DIBATTITO SU FILIPPO FACCI? PROVIAMO CON “FRACCHIA LA BELVA UMANA”, MA TROVATE ANCHE IL DIVERTENTE “AUSTIN POWER IN GOLDMEMBER” - E IN SECONDA SERATA? SU RAI MOVIE ALLE 23,10 PASSA “LO SCIACALLO”, MA AVETE ANCHE " L’INSEGNANTE AL MARE CON TUTTA LA CLASSE" E "I 7 MAGNIFICI CORNUTI”, UN PO’ SQUALLIDINO, L'UNICO BUON RICORDO UNA FEMI BENUSSI NUDISSIMA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera prima di essere travolti dal caldo e addormentati sul divano trovare eccitante anche un dibattito su Filippo Facci? Proviamo con “Fracchia la belva umana”, Cine 34 alle 21, uno dei migliori non-Fantozzi di Paolo Villaggio diretto con mano sapiente per gli effetti comici da Neri Parenti. E’ una rilettura in chiave fantozziana anzi fracchiana del celebre film con Edward G. Robinson “Tutta la città ne parla”, con Villaggio che si divide in due parti, l’impiegato Fracchia e il terribile sosia gangster detto “La belva”, con annessa mamma interpretata da Gigi Reder.

Ma ancora meglio è Lino Banfi come commissario Auricchio, quello che viene apostrofato all’osteria zozzona, con Ennio Antonelli orendo cameriere, con “Benvenuti a sti frocioni, grandi grossi e capocchioni… e tu che sei un po’ fri-fri, dicce un po’ che ce fai qui?”. Al che Banfi risponde: “Non sono frocione, non sono fri-fri, sono della polizia e ti faccio un culo così”. Oggi un coretto simile, che ai tempi di Blob mettevo regolarmente su qualsiasi politico (ricordate il trio di Alleanza Democratica. Adornato-De Gregori-Ayala… altro che Facci e Buttafuoco), non si può neanche canticchiare…

due candidati per una poltrona

Su Tv2000 alle 20, 55 ci sarebbe la commedia poco vista “Due candidati per una poltrona” di Donald Petrie con Gene Hackman, Ray Romano, Marcia Gay Harden, Maura Tierney, Rip Torn, che vede un ex-presidente che sfida a sindaco, nel suo paese natale, il proprietario cafone di un negozio di computer. Mi vedrei con grande piacere un western classico che mi sembra di non aver mai visto, “La valle della vendetta” di Richard Thorpe, più a suo agio nel cappa e spada, con Burt Lancaster, Robert Walker, Ray Collins, Joanna Dru, John Ireland, Iris alle 21.

Primo western in assoluto per Burt Lancaster e ultimo western di Robert Walker, che morirà nel 1951 mentre girava”L’amore più grande”. E’ uno di quei film della MGM di pubblico dominio, cioè non furono rinnovati i diritti, e così lo si trova in copie spesso pessime. Robert Walker incontrò e si sposò a 19 anni con la bellissima Jennifer Jones. La loro fu una grande storia d’amore che durò dal 1939 al 1945, ebbero due figli, ma venne completamente rovinata dalla folle passione del potente David O. Selznick per sua moglie. Walker iniziò a bere, finì in ospedale per malattia mentale, divorziò dall’attrice, che sposò Selznick nel 1949, e la gente si fece molte domande sulla sua morte.

jack ryan l’iniziazione

Su Canale 20 alle 21, 05 passa “Jack Ryan: L’iniziazione” di Kenneth Branagh con Chris Pine, Kenneth Branagh, Keira Knightley, Kevin Costner, Peter Andersson, sorta di reboot del personaggio inventato da Tom Clancy. Non funzionò per nulla, però… Sarà sicuramente meglio del thriller “15 minuti: follia omicida a New York” di John Herzfeld con Robert De Niro, Edward Burns, Kelsey Grammer, Avery Brooks, Rai Movie alle 21, 10. Su Canale 27 alle 21, 10 torna il “Superman” di Richard Donner con Christopher Reeve, Marlon Brando, Margot Kidder, Gene Hackman, Glenn Ford, Maria Schell, considerata dai fan del personaggio il miglior dei film dedicati a Superman.

Dopo il successo di “The Omen”, malgrado avesse fama di onesto artigiano televisivo, viene incaricato dai fratelli Salkind di girare in batteria “Superman” e “Superman II”, facendo di Christopher Reeve una vera star, riscoprendo Marlon Brando nel ruolo più pagato di sempre e riuscendo a convincere Gene Hackman a tagliarsi i baffi (dovette farlo anche lui…). Ma soprattutto costruendo il primo vero comic book movie dello schermo funzionante. I contrasti con la produzione porteranno i fratelli Salkind, malgrado il successo del primo “Superman”, a cacciarlo da “Superman II” e a rimpiazzarlo con Richard Lester quando aveva girato già il 75% del film.

Aveva girato talmente tanto che riuscirà più tardi a ricostruire una Richard Donner version del film perfettamente autonoma. Ma quello che più importa e che tutti, da Steven Spielberg a George Lucas notano è che Donner riesce dove di soliti i registi, anche più celebrati fallivano, cioè nel rendere credibile l’uomo che vola con la tutina blu, il mantellino e la S di Superman sul petto. Ci credevi? Sì. E credevi anche a Gene Hackman cattivo assieme al suo vice Ned Beatty. Per non parlare di Marlon Brando…

Su Rai 5 alle 21, 15 avete il biopic su Ruth Bader Ginsborg, leggenda del femminismo e dell’America progressiva, prima donna accettata a studiare legge a Harvard nel 1956, “Una giusta causa” diretto da Mimi Leder con Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Sam Waterston, Kathy Bates, Cailee Spaeny. Su Cielo alle 21, 15 passa un ottimo avventuroso con lupo cattivo e Liam Neeson che si ritrova a fare il cacciatore sperduto nelle nevi dell’Alaska, “The Grey” diretto da Joe Carnahan con Liam Neeson, Dermot Mulroney, James Badge Dale, Frank Grillo, Joe Anderson, Nonso Anozie.

Se vi aspettate il Liam Neeson pronto a menà a tutti, anche ai lupacchiotti, scordatevelo. Qua non gli hanno rapito nessuna moglie e nessuna figlia. E’ un tristo figuro, l’irlandese Ottway, che in un’Alaska freddissima fa il bounty killer di lupi per qualche industria petrolifera più cattiva, cinica e pericolosa dei suoi animali zannuti. Infatti, quando lui e una banda di sfigati, ispanici, neri e irlandesi assortiti, si ritrovano sperduti nel nulla in mezzo alla neve perché una tempesta ha abbattuto l’aeroplano che avrebbe dovuto riportarli a casa, sanno bene che i loro Marchionne non sprecheranno tempo e denaro per andarli a recuperare in mezzo ai lupi.

“Risparmieranno un bel po’ di buste paghe”, dice uno dei tecnici andati su per trivellare petrolio. Ovviamente Liam Neeson è sempre Liam Neeson. Anche se lo abbiamo visto a pezzi nei primi dieci minuti cercare di uccidersi col suo fucilone sparandosi in bocca. E sa o sembra di sapere esattamente cosa fare anche nel mezzo del nulla circondato da lupi lunghi quattro metri e occhi da fari abbaglianti. Purtroppo non ha il suo fucile a disposizione, quello sarebbe stato un altro film, ma solo i tristi ricordi di una moglie morta per malattia e una gran voglia di farla finita col mondo. E anche quando trova il suo fucile, rotto, non pensa proprio a aggiustarlo (perché? boh?).

Così tutti i sopravvissuti lo seguono, ma capiamo subito che dietro a lui verranno decimati dai lupi e dal freddo. Per nulla animalista, visto che i lupi sono proprio cattivi, ci riporta ai vecchi film del Grande Nord degli anni ’50, un po’ anche a “La cosa da un altro mondo” di Hawks, anche se il male che Neeson si porta dentro è qualcosa di molto più moderno e l’ambientazione apocalittica è un po’ tipo “The Road”.

I sopravvissuti che lo seguono sono dei disperati, lavoratori stagionali che cercano di sopravvivere con un lavoro abbrutente e che Neeson ha già classificato nei primi minuti come “avanzi di galera, vagabondi e teste di cazzo”. Prodotto con grandi mezzi dai fratelli Scott e dalla Open Road (25 milioni di dollari, ne ha già incassati 77), fotografato benissimo da Masanobu Takayamagi nelle montagne innevate del Canada e della Columbia Britannica , si vede con gran piacere.

Si vede ancora meglio, ovviamente, “Predator” di John McTiernan con Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, Elpidia Carrillo, Bill Duke, Jesse Ventura. Canale 5 alle 21, 20 cala una carta di sicuro successo come la commedia con bambini “Ti presento Sofia” diretto da Guido Chiesa con Fabio De Luigi, Micaela Ramazzotti, Caterina Sbaraglia, Andrea Pisani, Shel Shapiro. Incassò benissimo, un milione e mezzo di euro nel 2018 al suo primo weekend. L’idea è quella di De Luigi, padre premuroso della piccola Sofia, 10 anni, che deve nascondere la figlia se vuole mantenere il rapporto con la nuova fidanzata, Micaela Ramazzotti, che odia i bambini.

Warner tv alle 21, 30 si lancia nel divertente “Austin Power in Goldmember” diretto da Jay Roach con Mike Myers in quattro parti, Michael Caine, Beyoncé Knowles, Michael York, Seth Green, Robert Wagner e cammei di Tom Cruise, Gwyneth Paltrow, Steven Spielberg, Kevin Spacey, Danny De Vito e Quincy Jones.

Passiamo alla seconda serata. Torna “Sfida a White Buffalo”, Iris alle 22, 55, diretto da J. Lee Thompson, prodotto da Dino De Laurentiis che intendeva farne una sorta di King Kong western con Charles Bronson, cacciatore di bufali, Jack Warden, Kim Novak, John Carradine, Slim Pickens. Ovvio che fosse un film sballato, ma aveva momenti affascinanti e il testone del bufalo bianco gigante costruito in America da Carlo Rambaldi è favoloso.

Rai 4 alle 23, 10 presenta l’horror “The Void – Il vuoto” diretto da Jeremy Gillespie, Steven Kostanski con Aaron Poole, Kathleen Munroe, Kenneth Welsh, Daniel Fathers, Ellen Wong, dove un giovane scopre una sorta di zombite che fa diventare gran parte dei cittadini di un paesino degli alieni. Su Rai Movie alle 23, 10 passa invece “Lo sciacallo”, scritto e diretto da Dan Gilro con Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Bill Paxton, Riz Ahmed, Anne McDaniels, Jamie McShane, feroce ritratto delle guerre fra videoreporter nelle notti violente di Los Angeles per portare più sangue fresco sugli schermi dei notiziari del mattino delle tv.

Ovviamente c'è di tutto, atti criminali per eliminare la concorrenza, morti ammazzati ripresi a favor di telecamera, manipolazione di notizie solo per aumentare l'audience, scontri fra producer con l'arrivo del periodo di garanzia. Nelle Breaking News del mattino si punta sui morti bianchi dei quartieri più ricchi, sul morto fresco pieno di sangue, sulla paura dei borghesi. Tutto per l'audience. Louis Bloom, cioè Jake Gyllenhaal, ha capito che la vita del videoreporter notturno fa per lui.

Cinico e determinato baratta la sua bici ultra-accessoriata per una telecamera scrausa e una radio che intercetta quelle della polizia di Los Angeles. Così arriva prima sulle scene dei delitti e dei morti per la strada, filma, e rivende il tutto a una producer della KNLA scatenata e cinica come lui, Nina Romina, interpretata da Rene Russo, anche moglie del regista. Lou non guarda in faccia a nessuno e vuole imporsi subito. Rifiuta di fare squadra con un altro sciacallo della notte, Joe Loder, interpretato da Bill Paxton, e ha come assistente un poveraccio indiano, Rick, interpretato da Riz Ahmed, che paga la miseria di 30 dollari a notte. Pulciaro. Ovviamente Lou è un pazzo senza cuore, ma perfettamente adatto per questi tempi e per questo genere di lavoro. Un po' esageratello, senza un vero plot narrativo.

Tornano le insegnante e le docce con “l’insegnante al mare con tutta la classe” di Michele Massimo Tarantini con Lino Banfi, Alvaro Vitali, Anna Maria Rizzoli, Marco Gelardini, Gisella Sofio. Commedia ritenuta stanca e volgarissima dai più, ma con un Banfi spettacolare, sia vestito da donna o in costumino a righe che a letto con Alvaro per sbaglio. Sembra, ma è da controllare, che sia nata qui la frase di Banfi "una parola è troppa e due sono poche".

Annamaria Rizzoli, giunonica ma molto piacente, si concede in spogliarelli overlong per i soliti guardoni, stavolta dietro le rocce. Grandiosa la scena di nudo in piscina della Rizzoli eliminata dalle copie in dvd e molto apprezzata dai fan. Annamaria Rizzoli ricorda, su “Nocturno”, che “una delle cose più divertenti di quei set era l’improvvisazione. Tu arrivavi sul set convinta di dover fare una scena e all’ultimo momento stravolgevano tutto. Banfi, poi, era un ciclone capace di inventarti interi sketch al momento. Una persona di un’energia inesauribile. Serissimo nella vita, ma appena calcava le scene non lo fermavi più. E’ lui l’autore di molti titoli. Mi ricordo che Luciano Martino molto spesso andava da lui a chiedere consiglio”.

La7 alle 23, 15 presenta il solido film di sommergibili “Allarme rosso” diretto da Tony Scott con dialoghi riscritti da un giovane Quentin Tarantino, interpretato da Denzel Washington, Gene Hackman, Matt Craven, George Dzundza. 7Gold alle 23, 30 presenta il thriller “Follia omicida” di Craig R. Baxley con Charlie Sheen folle piscopatico lasciato da moglie e figli, Mare Winningham, David Andrews, Noah Fleiss. Rete 4 alle 23, 35 punta sul sicuro con “Ocean’s Twelve” di Steven Soderbergh con Brad Pitt, Catherine Zeta-Jones, George Clooney, Julia Roberts, Matt Damon, Andy Garcia, senza scordare Jared Harris, Carl Reiner, Jeroen Krabbé, Vincent Cassel, Albert Finney e la nostra Martina Stella (valla a riconoscere…). Girato in gran parte in Italia, tra Roma e Como.

Su Canale 20 alle 23, 35 ritroviamo lo scimmione King Kong “interpretato” da Andy Serkis in “King Kong” di Peter Jackson con Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody, Jamie Bell, Kyle Chandler. Canale 5 alle 23, 55 recupera la commedia sentimentale “10 regole per fare innamorare” diretto da Cristiano Bortone, scritto da Fausto Brizzi, prodotto da Andrea Iervolino con Vincenzo Salemme, Guglielmo Scilla, Enrica Pintore, Giulio Berruti, Pietro Masotto, Fatima Trotta. Ricordo alla prima del film a Roma Michela Murgia. Che ci avesse lavorato?

Su Cine 34 all’1 torna il terribile, volgarissimo “Elena sì… ma di Troia” di Alfonso Brescia con Christa Linder, Don Backy, Petere Landers, Howard Ross, Pupo De Luca. Su Cielo all’1 torna pure l’opera prima di Asia Argento, “Scarlet Diva” con Jean Shepard, Daria Nicolodi, Vera Gemma, Fabio Camilli. Rai Movie all’1, 20 propone il thriller “Fuori controllo” di Martin Campbell con Mel Gibson, Ray Winstone, Danny Huston, Bojana Novakovic, Shawn Roberts. Dimenticabile.

Rai Due alle 2, 20 passa invece il vecchio “Ratataplan”, commedia alquanto bizzarra, fra fiaba e cinema comico muto, diretta e interpretata, al suo esordio, da Maurizio Nichetti con Angela Finocchiaro, Edy Angelillo, Lidia Biondi e il prestigioso disegnatore e artista Roland Topor. Allora il film ebbe un grande successo, con tanto di presentazione a Venezia. Dei nuovi comici di quel periodo, Troisi-Verdone-Nuti, Nichetti è quello in fondo oggi meno ricordato, ma allora si costruì un suo tipo di cinema molto originale. E di grande successo.

Lo segue su Rai Due alle 3, 50 “Ho fatto splash” con Nichetti e le tre ragazze del gruppo milanese “Panna acida”, cioè Angela Finocchiaro, Luisa Morandini, Carlina Torta. Rarissimo il mondo-movie diretto nel 1963 da Carlo Veo e musicato da Piero Umiliani “Mondo matto al neon”, Rete 4 alle 2, 20. Dialoghi terribili (Il giovane negretto ha imparato a mormorare "sia fatta la volontà di Dio"), ma è interessante, leggo l’episodio che riguarda la comunità psichiatrica di Geel. Un po’ meno raro, ma non bellissimo (per dire…) “7 magnifici cornuti”, titolo finissimi di un film a episodi diretti da Luigi Russo con Femi Benussi, Oreste Lionello, Tiberio Murgia, Carlo Delle Piane, Cine 34 alle 2, 25. Nel ricordo di allora un po’ squallidino, girato in fretta, con un colore da hard.

Unico buon ricordo una Femi Benussi nudissima. E’ comunque notevole l’idea del macellaio che diventa oggetto di contesa fra donne solo perché davanti al suo negozio si proietta Ultimo tango a Parigi. Visto che siamo in vena di documentari segnalo anche “Cavalcata di mezzo secolo” diretto da Luciano Emmer nel 1952, Rete 4 alle 3, 40, mentre su Cine 34 alle 3, 50 passa uno Zorro poco noto, “Zorro alla corte di Spagna” di Luigi Capuano con Giorgio Ardisson come Zorro, Alberto Lupo, Franco Fantasia, Nadia Marlowa.

Ricordava Ardisson che “era un bello Zorro, oltre tutto il primo film italiano a colori in cinemascope. E per questo fece il giro del mondo. Io ebbi questo piacere. Oltre tutto il mio era uno Zorro biondo e senza baffi. Un damerino inglese. Con me c’era il povero Alberto Lupo, che forse venne pagato più di me, perché aveva già un nome grazie alla televisione”. Chiudo con l’eurospy “Segretissimo” diretto da Fernando Cerchio con il Maciste americano Gordon Scott, la misteriosa Magda Konopka come spia russa, Umberto Raho, Aurora De Alba, Rai Movie alle 5.

Divertente, strampalato spionistico, pieno di trovate e gag originali, come i titoli di testa che giocano proprio sui titoli degli 007. Il nostro eroe riesce a scappare da una Fiat aprendola con un apriscatole, poi interrompe le riprese di un film di agenti segreti. Il produttore Solly V. Bianco aveva girato con Gordon Scott, poco prima, Buffalo Bill eroe del West diretto da Mario Costa. Gordon Scott non funziona moltissimo come agente segreto. Grandiosa e molto sexy la cattivissima Magda Konopka.

