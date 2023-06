IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? IN PRIMA SERATA AVETE “REVENGE”. OTTIME CRITICHE. ASSOLUTAMENTE DA VEDERE - LA7D ALLE 21, 30 PROPONE IL BELLISSIMO “ONE DAY” UN COME ERAVAMO DI UNA GENERAZIONE EUROPEA DIVISA TRA MTV, ASPIRAZIONI LETTERARIE, COCA, PARTY SELVAGGI, VOGLIE DI TENEREZZE VARIE - IN SECONDA SERATA, IN ONORE DELL’APPENA SCOMPARSO JULIAN SANDS, SI POTREBBE RIVEDERE “CAMERA CON VISTA", MA TORNA ANCHE UN CAPOLAVORO COME “SHOWGIRLS"… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

harrison ford firewall. accesso negato

Che vediamo stasera? Per celebrare San Pietro e Paolo, patroni di Roma, Tv2000 ha deciso di programmare il biopic “Paolo, apostolo di Cristo”, polpettone diretto nel 2018 da Andrew Hyatt con James Faulkner, Jim Caviezel, Joanne Whalley, Olivier Martinez, John Lynch, Alessandro Sperduti. Pensavo più divertente il pur poco noto thriller internettista “Firewall. Accesso negato” diretto da Richard Loncraine nel 2008 con Harrison Ford, Paul Bettany, Virginia Madsen, Carly Schroeder, Jimmy Bennett, Alan Arkin, ma leggo commentio pestilenziali. Il meglio è che appena lo hai visto già te ne sei scordato.

fantozzi va in pensione 2

Vado sul sicuro solo con “Fantozzi va in pensione” di Neri Parenti con Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Gigi Reder, Anna Mazzamauro, Plinio Fernando, Cine 34 alle 21, non sarà magari il miglior Fantozzi ma due risate me le faccio. Ci sono anche Antonio Allocca e Ennio Antonelli. Su Canale 20 alle 21, 05 passa il fantascientifico “The Island” di Michael Bay con Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Djimon Hounsou, Sean Bean, Steve Buscemi, dove i protagonisti scopriranno ben presto che sono cloni creati solo per fornire parti di ricambio ai pochi umani rimasti. Magari non è male, anche se Michael Bay è un po’ cafone. Ovviamente anche il film è il clone di altri fantascientifici più o meno noti.

robocop 2

Su Canale 27 alle 21, 10 passa il, forse, più interessante “Cattivi vicini” di Nicholas Stoller con Seth Rogen, Rose Byrne, Zac Efron, Dave Franco, Christopher Mintz-Plasse, dove una giovane coppia con figlio si ritrova come vicini gli adepti di una confraternita bizzarra che non gli daranno pace. Questo ha ottimi voti dai critici americani e ne fu girato anche un numero due. Sarei molto interessato, invece, a rivedere su Rai Movie alle 21, 10 “RoboCop 2” diretto da un maestro come Irvin Kershner con Peter Weller, Nancy Allen, Galyn Görg, Gabriel Damon, Tom Noonan, ottimo sequel, con tanto di Frank Miller sceneggiatore e attore in una particina.

revenge 1

Grande la Battuta di Robocop “Grazie per non fumare”, dopo aver eliminato per sempre un tizio che fumava. Peter Weller, che non si riteneva soddisfatto del film, avrebbe voluto un terzo episodio, ma non venne mai girato. Presentato come il primo revenge movie diretto da una donna, “Revenge”, scritto e diretto dalla francese Coralie Fargeat alla sua opera prima con Matilda Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe, Guillaume Bouchede, vede tre ricchi maschi andare a caccia nel deserto come hanno fatto sempre. Solo che uno di loro si è portato dietro una ragazza. Sarà lei, massacrata dai tre maschi e data per morta, a iniziare una cupa e sanguinosa caccia al maschio. Ottime critiche. Assolutamente da vedere.

la maschera di ferro

Su La 7 alle 21, 15 passa invece il polpettone dumasiano “La maschera di ferro” diretto da Randall Wallace, un regista che non farà grande strada qui all’opera prima, con Leonardo DiCaprio in doppio ruolo di re cattivo e di suo fratello gemello, Jeremy Irons, John Malkovich, Gérard Depardieu, Gabriel Byrne, come i moschettieri da vecchi, Anne Parillaud, Judith Godréche. Su Canale Nove alle 21, 25 la commedia matrimoniale “Big Wedding” di Justin Zackham con Robert De Niro, Diane Keaton, Susan Sarandon, Ben Barnes, Katherine Heigl.

one day 2

Tv8 alle 21, 30 propone il disaster movie cinese “Disastro a Cloudy Mountain” di Li Jun con Yilong Zhu, Zhi-zhong Huang, Shu Chen, Junyan Jiao, Taishen Cheng, Ge Wang, Siyu Lu. Magari è ottimo. La7D alle 21, 30 propone il bellissimo “One Day” della danese Lone Sherfig, acclamata regista di “Italiano per principianti” e “An Education”, un passato dai scuola Dogma alla corte di Lars Von Trier, che ci riporta al cinema romantico con idee. Tratto da un romanzo di David Nichols, classe 1966, è il tipico film per trenta-quarantenni.

one day 1

Un come eravamo di una generazione europea divisa tra MTV, aspirazioni letterarie, coca, party selvaggi, voglie di tenerezze varie. Emma e Dexter, cioè la bellissima Anne Hathaway e il Jim Sturges di “Across the Universe”, sono due ragazzi che si laureano lo stesso giorno a Cambridge. Il 14 luglio del 1988. Lei è carina, dimessa, di classe operaia e non troppo esperta, lui è bello, elegante, ricco e piacione. Si amano, ma per un puro caso diventano solo amici. Poi si perdono, si ritrovano, si amano.

one day gall

Il film li seguira’ per tanti 14 luglio fino a oggi, seguendo i loro cambiamenti. Lei prima triste e mal fidanzata con un bruttone innamorato ma scorreggione (è così e non è un film italiano), poi single, sempre più carina e riuscita. Lui piccola star della tv per i giovani, sempre più pippato e odioso, poi sposato con figlioletta, poi solo e abbandonato da tutti. Il sentimento tra i due non cambierà’ mai.

showgirls 2

Passiamo alla seconda serata. Con “Banzai” dei Vanzina con Paolo Villaggio, Francesco De Rosa, Francesca Romana Coluzzi, almeno quattro risate le fate. E’ divertente pure “Resa dei conti a Little Tokyo” di Mark L. Lester con Dolph Lundgren, Brandon Lee, Tia Carrere, Iris alle 23, 15. Per non parlare del capolavoro di Paul verhoeven “Showgirls” con Elizabeth Berkley nel ruolo della sua vita in lotta con Gina Gershon come fossimo in una specie di “Eva contro Eva” delle ballerine di pole dance. C’è pure Kyle MacLachlan. Lo trovate su Cielo alle 23, 15.

manhattan

Si torna al catastrofico con “Terremoto 10.0” di David Gidali con Henry Ian Cusick, Cameron Richardson, David Chokachi, Jeffrey Jones, Kristen Dalton, Tv8 alle 23, 30. Si va sulla commedia con “Appuntamento da sogno” di Robert Luketic con Kate Bosworth, Topher Grace, Josh Duhamel, Ginnifer Goodwin, Nathan Lane, Sean Hayes, 7Gold alle 23, 30. Tanto vale rivedersi “Manhattan” di Woody Allen con Woody Allen che fa Woody Allen, Mariel Hemingway sua fidanzata giovanissima, Diane Keaton, Meryl Streep come l’ex moglie diventata lesbica, l’amico Michael Murphy. Grande bianco e nero.

CAMERA CON VISTA

In onore dell’appena scomparso Julian Sands si potrebbe rivedere un classico di James Ivory come “Camera con vista” con Maggie Smith, Helena Bonham Carter, Denholm Elliott, Julian Sands, Simon Callow, tutto ambientato a Firenze. Su Cine 34 alle 0, 40 e su rete 4 alle 0, 55 fanno una doppietta paurosa, “Nerone” di Castellacci & Pingitore con Pippo Franco, Maria Grazia Buccella, Enrico Montesano, Bombolo e “Remo e Romolo – Storia di due figli di una lupa” di Castellacci & Pingitore con Enrico Montesano, Pippo Franco, Gabriella Ferri, Maurizio Arena, Bombolo.

il cucciolo

Su Iris alle 0, 55 passa l’action “Accusato speciale” di Brian A Miller con il bisteccone Dave Bautista, Amy Smart, Dominic Purcell, Danny Trejo, Craig Fairbrass. La notte si apre davvero con “Il cucciolo” di Clarence Brown con Gregory Peck, Jane Wyman, Forrest Tucker, Claude Jarman. Sono anni che non vedo un film di Clarence Brown, grandissimo regista della MGM, qui alle prese con un lacrima movie a colori che ci fece davvero piangere tutti da piccoli, “Il cucciolo”, tratto dal romanzo di M. K. Rawlings, girato nel 1946 con Gregory Peck, Jane Wyman, Forrest Tucker e il piccolo Claude Jarman, Iris alle 2, 20. Tutto ambientato nella Florida. Vinse due Oscar, fotografia e scenografia.

argoman come rubare la corona d’inghilterra 4

Su Cine 34 alle 2, 30 uno dei rari film di luchadores italiani, “Argoman superdiabolico” o “Come rubare la corona d’Inghilterra”, di Sergio Grieco con Roger Browne, Dominique Boschero, Eduardo Fajardo, Nadia Marlowa, Nino Dal Fabbro. Un misto di superman e di spionistico all’italiana. Molto divertente e di grande presa visiva. Ovviamente supercamp già allora. Il ruolo migliore di Dominique Boschero e il film più divertente di Roger Browne, che ricorda bene che il film venne prima lanciato come Argoman e poi, perché i distributori temevano che non funzionasse, come Come rubare la corona d’Inghilterra.

argoman come rubare la corona d’inghilterra 2

Nel trailer d’epoca, infatti, non compare mai Argoman e il suo incredibile costume, ma sembra solo un film di grandi colpi. “Quell’abito mi ha fatto impazzire, a cominciare dal cappuccio.”, ricorda ora Roger Browne, “Ero una spia che aveva dei poteri, come muovere delle cose o di vedere attraverso i muri.” Maurizio Amati, produttore esecutivo, ricorda che “Argoman non era un’operazione proprio riuscita. L’idea era quella di fare un Superman all’italiana ma non eravamo in condizione di farlo per mezzi e tecnica. Roger Browne era una brava persona, simpatico, estroverso, l’opposto di Ken Clark e Dominique Boschero era bellissima.”

argoman come rubare la corona d’inghilterra 1

Browne mi ha raccontato che suo figlio ha ritrovato il film su You Tube e lo ha messo in un certo imbarazzo. Dominique Boschero ricorda che era il più carino dei suoi film spionistici. “Dovevo interpretare la regina del mondo. Ma quando ti dicono ‘tu devi fare la regina del mondo’ uno si chiede come farlo. Però era nuovo, era un film all’avanguardia per il suo tempo. Sergio Grieco era abbastanza bravo e poi c’erano un po’ più di mezzi del solito, anche più set, c’era Londra”.

Ladies & Gentlemen

Su Rete 4 alle 3, 05 passa “Ladies&Gentlemen” di Tonino Pulci con Maurizio Micheli, Renato Scarpa, Ania Pieroni, Massimo Lopez, Claudia Poggiani, commedia girato ai tempi di Craxi dominante con Ania Pieroni. Si narra che venisse ripresa duramente da Pulci. Così’ lei si presentò con Bettino in persona e la carriera di Pulci finì più o meno lì’. All’epoca, anche se ora passa su Cine 34 alle 3, 45, era un filmone da grande sale “La monaca di Monza” diretto nel 1969 da Eriprando Visconti con Anne Heywood, Antonio Sabàto, Carla Gravina, Tino Carraro, Luigi Pistilli, Hardy Krüger, Margarita Lozano, Maria Michi, Laura Belli, Pier Paolo Capponi, Remo Capitani, Orso Maria Guerrini.

la monaca di monza

Ricordo che lo vidi al cinema Universale di Genova, ora scomparso. Funzionava pure, anche se non c’era nulla di innovativo. Ma il cast era strepitoso, i costumi sono di Danilo Donati e la musica è firmata da Morricone. Su Iris alle 4, 25 possiamo ricordarci del geniale Piero Vivarelli, non un grande regista, ma un vero e simpatico avventuriero, l’unico, tra i reduci della XMas a essersi iscritto al Partito Comunista cubano, grande amico di Fidel (e di Almirante), con un suo rarissimo film, “Oggi a Berlino” con Helmut Griem, Nana Osten, Erina Torelli, Vittorio Pugliese.

l orso di peluche

Chiudo con l’altrettanto raro “L’orso di peluche” diretto da Jacques Deray, tratto da un romanzo di Georges Simenon con Alain Delon, Francesca Dellera al massimo della sua fama, Regina Bianchi, Paolo Bonacelli, Laure Killing.

